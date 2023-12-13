logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииЖенский гардероб
Женская обувь
Балетки
Цена
Размер обуви
Длина по стельке, мм
Бренд
Материал
Высота каблука
Цвет
Сезон
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Женский гардеробЖенская обувь

Женские балетки в Беларуси

Балетки на сменку стелька 25,5смБалетки на сменку стелька 25,5см

9 р.

heart

Балетки на сменку стелька 25,5см

41

badge-icon
Балетки женские большой размер 42 43 Балетки женские большой размер 42 43

5 р.

heart

Балетки женские большой размер 42 43

42, >42

Новые Балетки H&MНовые Балетки H&M

25 р.

heart

Новые Балетки H&M

36, 37

badge-icon
badge-icon
БалеткиБалетки

20 р.

heart

Балетки

39

badge-icon
Балетки Балетки

20 р.

heart

Балетки

38

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Балетки в пайетки, серебристыеБалетки в пайетки, серебристые

15 р.

heart

Балетки в пайетки, серебристые

40

badge-icon
Балетки женскиеБалетки женские

35 р.

heart

Балетки женские

37

badge-icon
Чёрные балеткиЧёрные балетки

95 р.

heart

Чёрные балетки

39

badge-icon
НОВЫЕ туфли-балеткиНОВЫЕ туфли-балетки

190 р.

heart

НОВЫЕ туфли-балетки

39

badge-icon
Женская обувьЖенская обувь

25 р.

heart

Женская обувь

37, 39

badge-icon
badge-icon
Балетки белвест Балетки белвест

29 р.

heart

Балетки белвест

37

badge-icon
БалеткиБалетки

10 р.

heart

Балетки

35

badge-icon
БалеткиБалетки

25 р.

heart

Балетки

39

badge-icon
badge-icon
БалеткиБалетки

25 р.

heart

Балетки

39

badge-icon
badge-icon
БалеткиБалетки

25 р.

heart

Балетки

39

badge-icon
badge-icon
Оригинальные балетки ''PRADA'' 38 р-р.Оригинальные балетки ''PRADA'' 38 р-р.

260 р.

heart

Оригинальные балетки ''PRADA'' 38 р-р.

38

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Балетки новые 37,5Балетки новые 37,5

180 р.

heart

Балетки новые 37,5

37, 38

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Красные балетки женскиеКрасные балетки женские

18 р.

heart

Красные балетки женские

39

badge-icon
Балетки GucciБалетки Gucci

50 р.

heart

Балетки Gucci

37

badge-icon
Балетки белые из натуральной кожи размер 40 Балетки белые из натуральной кожи размер 40

40 р.

heart

Балетки белые из натуральной кожи размер 40

40

badge-icon
БалеткиБалетки

22 р.

heart

Балетки

39

badge-icon
badge-icon
ЛоферыЛоферы

15 р.

heart

Лоферы

39

badge-icon
badge-icon
Обувь Обувь

20 р.

heart

Обувь

35

badge-icon
Лоферы размер 39 ТурцияЛоферы размер 39 Турция

150 р.

heart

Лоферы размер 39 Турция

39

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Балетки лимонБалетки лимон

20 р.

heart

Балетки лимон

36

badge-icon
badge-icon
Женская одежда Женская одежда

20 р.

heart

Женская одежда

39

badge-icon
badge-icon
Балетки Roberto VenutiБалетки Roberto Venuti

55 р.

heart

Балетки Roberto Venuti

39, 40

badge-icon
badge-icon
badge-icon
туфли балетки 39 GABOR туфли балетки 39 GABOR

80 р.

heart

туфли балетки 39 GABOR

39

badge-icon
badge-icon
Кожаные фирмы happy familyКожаные фирмы happy family

42 р.

heart

Кожаные фирмы happy family

38, 39

badge-icon
badge-icon
Балетки, р.38Балетки, р.38

25 р.

heart

Балетки, р.38

38

badge-icon
badge-icon
Балетки 36Балетки 36

10 р.

heart

Балетки 36

36

Балетки нарядные Балетки нарядные

30 р.

heart

Балетки нарядные

38

badge-icon
Эспадрильи р37, LasockiЭспадрильи р37, Lasocki

35 р.

heart

Эспадрильи р37, Lasocki

37

badge-icon
badge-icon
badge-icon
БалеткиБалетки

7 р.

heart

Балетки

38, 39

badge-icon
Балетки женские белые 39р свадебные Балетки женские белые 39р свадебные

25 р.

heart

Балетки женские белые 39р свадебные

39

badge-icon
badge-icon
Zara балеткиZara балетки

22 р.

heart

Zara балетки

36

badge-icon
Балетки ZaraБалетки Zara

55 р.

heart

Балетки Zara

39

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Балетки натур. замш 41р.Балетки натур. замш 41р.

35 р.

heart

Балетки натур. замш 41р.

41

badge-icon
badge-icon
БалеткиБалетки

15 р.

heart

Балетки

41

badge-icon
БалеткиБалетки

15 р.

heart

Балетки

41

badge-icon
БалеткиБалетки

20 р.

heart

Балетки

40, 41

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Лот женской обуви 37 р-рЛот женской обуви 37 р-р

30 р.

heart

Лот женской обуви 37 р-р

37

badge-icon
Босоногая обувь. Балетки 39 размерБосоногая обувь. Балетки 39 размер

65 р.

heart

Босоногая обувь. Балетки 39 размер

39

badge-icon
badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

37, стелька 24 см(проданы)i,нат кожа.

6 р.

37, стелька 24 см(проданы)i,нат кожа.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
37, стелька 23, 5 см,на узкую ножку,, балетки P на

15 р.

37, стелька 23, 5 см,на узкую ножку,, балетки P на

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
37, стелька 24 см, туфли Libellen, натуральный зам

7 р.

37, стелька 24 см, туфли Libellen, натуральный зам

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Selected Femme эспадрильи новые кожа

80 р.

Selected Femme эспадрильи новые кожа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Eva Minge балетки новые кожа

100 р.

Eva Minge балетки новые кожа

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Лоферы женские

38 р.

Лоферы женские

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лоферы женские

35 р.

Лоферы женские

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Премиум одежда
Женская одеждаБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыОдежда для танцевПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпецодежда, униформаСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки
Женская обувьБалеткиБосоножки, сандалииБотильоныБотинкиДомашняя обувьКроссовки и кедыМокасиныПляжная обувьПолусапожкиРезиновая обувьСабоСапогиТанцевальная обувьТуфлиСпецобувьАксессуары для обуви
Женские аксессуарыГоловные уборыЗонтыКошельки, визитницы, ключницыБрелокиОчкиПерчатки и варежкиРемни и поясаРюкзакиСумкиКосметичкиУкрашенияЧасыШарфы и платкиПарики и шиньоныАксессуары для волосПрочие аксессуары
Ремонт и пошив одежды
Одежда для беременныхБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыОдежда для танцевПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпецодежда, униформаСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки