Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Новые товары с доставкой в БеларусиВсе объявления
250 р.
Виеосвет Yongnuo YN300 III
Минск, Московский
220 р.
Виеосвет Yongnuo YN-300 Air II
Минск, Московский
Онлайн-заказ
40 р.
Умная USB лента-гирлянда 10 метров 100 LED с пультом и управлением через телефон
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
179 р.
Стабилизатор SK 062 THREE-AXIS FOLDING
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
80 р.
Ночник Evolution SL-02
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
171.07 р.
Лампа Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp 1S MJTD01SYL
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
409.03 р.
Лампа Sony HVL-LEIR1
Минск, Центральный
70 р.
Видеосвет PM 36 RGB
Минск, Московский
Онлайн-заказ
396.58 р.
Вспышки и лампы Sony HVL-LEIR1
Минск, Центральный
49 р.
Кольцевая цветная LED лампа 26 см MJ-26+штатив 2 м
Минск, Московский
40 р.
Кольцевая светодиодная LED лампа 26 см + штатив 2м
Минск, Московский
30 р.
Свет для видео и фото Godox Led64. Новое
Гродно
35 р.
Цветная кольцевая лампа MJ26 (26 см) RGB LED с настольным штативом-треногой, держателем для телефона
Минск, Московский
Онлайн-заказ
90 р.
Ночник Evolution SL-01
Минск, Центральный
55 р.
Кольцевая лампа 33 см RGB MJ-33+штатив 2,1 метра
Минск, Советский
51.90 р.
Кольцевая цветная LED лампа 33 см MJ-33+штатив 2 м
Минск, Московский
Договорная
ВИДЕОСВЕТ РАСПРОДАЖА
Минск, Ленинский
26.90 р.
Кольцевая лампа для селфи с гибким держателем для телефона на прищепке
Минск, Центральный
19.99 р.
Лампа 26см Кольцевая светодиодная LED Ring Fill Light видеосвет для блогеров тикток
Минск, Фрунзенский
38 р.
Кольцевая лампа 26 см. MJ-26 RGB NetStar + Штатив 102см.+ Разные цвета свечения.
Минск, Центральный
350 р.
Комплект видеосвета Yongnuo YN-300 III
Минск, Московский
160 р.
Виеосвет Yongnuo YN135 RGB
Минск, Московский
545 р.
Комплект видеосвета YONGNUO YN300 (IV)
Минск, Московский
145 р.
Видеосвет YongNuo YN-300 Air
Минск, Московский
Договорная
РАСПРОДАЖА КОЛЬЦЕВЫЕ ЛАМПЫ
Минск, Фрунзенский
55 р.
Кольцевая лампа MJ33 RGB (33 см) РАСПРОДАЖА
Минск, Центральный
95 р.
Кольцевая лампа YQ-320 (32 см) РАСПРОДАЖА
Минск, Московский
155 р.
Кольцевая лампа RL-18 (45см) РАСПРОДАЖА
Минск, Московский
195 р.
Кольцевая лампа RL-21 (54 см) УСИЛЕННЫЙ ШТАТИВ
Минск, Московский
135 р.
Кольцевая лампа RL-14 (36 см) РАСПРОДАЖА
Минск, Московский
Онлайн-заказ
537.90 р.
Петличная радиосистема Godox MoveLink UC1 для смартфона
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
506.90 р.
Фотобокс Godox LST80 с LED подсветкой, 80 см
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
404.90 р.
Фотобокс Godox LST60 с LED подсветкой, 60 см
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
387.90 р.
Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
364.90 р.
Система установки фона Godox BS04
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
304.90 р.
Вспышка накамерная Godox ThinkLite TT350O TTL для Olympus/Panasonic
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
318.90 р.
Фотобокс Godox LST40 с LED подсветкой, 40 см
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
75.90 р.
Сетевой адаптер Godox G100-12 для TL60
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
148.90 р.
Софтбокс Godox SB-FW6060 с сотами
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
60.90 р.
Соты Godox P70-G для P70
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
62.90 р.
Штанга телескопическая Godox AD-S13
Минск, Центральный
195 р.
Видеосвет P24С RGB + ШТАТИВ 210см
Минск, Ленинский
Онлайн-заказ
110 р.
Светодиодный напольный светильник RGB 125 см (угловой торшер)
Минск, Центральный