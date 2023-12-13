logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Велосипеды
Велозапчасти
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Велозапчасти
Состояние
Продавец
new
Хобби, спорт и туризмВелосипеды

Велозапчасти в Беларуси

Шатуны с пидалями 40 рублей

40 р.

Шатуны с пидалями 40 рублей

Витебская, Орша

badge-icon
2 переключателя за 45 рублей

45 р.

2 переключателя за 45 рублей

Витебская, Орша

badge-icon
Шифтеры 3 на 8 пара 45 рублей

45 р.

Шифтеры 3 на 8 пара 45 рублей

Витебская, Орша

badge-icon
Трещетка 7 скоростей shimano TZ21

Договорная

Трещетка 7 скоростей shimano TZ21

Витебск

badge-icon
Переключатель ТZ, копия Shimano TZ-50

12 р.

Переключатель ТZ, копия Shimano TZ-50

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Седло СССР

77 р.

Седло СССР

Брест

badge-icon
Система шатунов Holowtec

90 р.

Система шатунов Holowtec

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дуал правый Shimano Sora 9 скр

145 р.

Дуал правый Shimano Sora 9 скр

Минск, Московский

Вынос WAKE

20 р.

Вынос WAKE

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Покрышка и камера для детского велосипеда

15 р.

Покрышка и камера для детского велосипеда

Брестская, Барановичи

badge-icon
Втулка bmx Taozik

90 р.

Втулка bmx Taozik

Витебск

Доставка по Беларуси
Дисковый гидравлический тормоз Shimano Altus MT200

80 р.

Дисковый гидравлический тормоз Shimano Altus MT200

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кассета Hg 50 10 cк, Втулки под диск

60 р.

Кассета Hg 50 10 cк, Втулки под диск

Брест

велозапчасти

Договорная

велозапчасти

Гомель

Руль велосипеда

10 р.

Руль велосипеда

Гомель

Втулка задняя тормозная

25 р.

Втулка задняя тормозная

Могилев

Рама хвз старт-шоссе в 555. Покрашена.

200 р.

Рама хвз старт-шоссе в 555. Покрашена.

Минск, Первомайский

Покрышка Rubena зимняя, немного б/у (30км)

80 р.

Покрышка Rubena зимняя, немного б/у (30км)

Минск, Московский

ВЕло грипсы ODI ROGUE и Lizard Skins Northshore

Договорная

ВЕло грипсы ODI ROGUE и Lizard Skins Northshore

Гомель

Продам втулку novatec

130 р.

Продам втулку novatec

Гомельская, Мозырь

Рама велосипеда ,вектор

50 р.

Рама велосипеда ,вектор

Гродненская, Дятлово

Велосипед горный

Договорная

Велосипед горный

Гродненская, Кореличи

badge-icon
Динамо немецкая

10 р.

Динамо немецкая

Гомельская, Жлобин

Велосипедные обода

25 р.

Велосипедные обода

Минск, Заводской

badge-icon
Руль ХВЗ Турист

10 р.

Руль ХВЗ Турист

Гомельская, Жлобин

Вело покрышка 20

15 р.

Вело покрышка 20

Минск, Заводской

badge-icon
Насос ручной

10 р.

Насос ручной

Витебск

Вело камера 20х2.20

5 р.

Вело камера 20х2.20

Минск, Заводской

badge-icon
Комплект втулок на пром подшипниках.

75 р.

Комплект втулок на пром подшипниках.

Брест

Цепь Shimano CN-HG601-11s

100 р.

Цепь Shimano CN-HG601-11s

Брест

Maxxis ikon tlr exo

135 р.

Maxxis ikon tlr exo

Гомель

badge-icon
Avid bb7 тормоз

60 р.

Avid bb7 тормоз

Гомель

badge-icon
SENSAH SRX PRO 1x11, Новые

600 р.

SENSAH SRX PRO 1x11, Новые

Минск, Московский

Тормоза механические Tektro novela

55 р.

Тормоза механические Tektro novela

Могилев

badge-icon
Задний переключатель скоростей на крюк велосипеда

13 р.

Задний переключатель скоростей на крюк велосипеда

Витебская, Орша

badge-icon
Аккумуляторы для электровелосипедов, сборка.

Договорная

Аккумуляторы для электровелосипедов, сборка.

Минск, Фрунзенский

Доставка
Рассрочка
Fox DHX 2 Factory MY21 230x65

2 000 р.

Fox DHX 2 Factory MY21 230x65

Гомель

badge-icon
Седло велосипедное

20 р.

Седло велосипедное

Минск, Центральный

badge-icon
Руль велосипеда

20 р.

Руль велосипеда

Витебская, Орша

badge-icon
Трековый хвз спецзаказ

Договорная

Трековый хвз спецзаказ

Минск, Центральный

Резинки для обмотки руля велосипеда

10 р.

Резинки для обмотки руля велосипеда

Могилев

Обмотка руля (ленты) для велосипеда

15 р.

Обмотка руля (ленты) для велосипеда

Могилев

Винт складной для складных велосипедов Велозапч

3 р.

Винт складной для складных велосипедов Велозапч

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Переключатель ТZ, копия Shimano TZ-50

12 р.

Переключатель ТZ, копия Shimano TZ-50

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Система шатунов Holowtec

90 р.

Система шатунов Holowtec

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Вынос WAKE

20 р.

Вынос WAKE

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Втулка bmx Taozik

90 р.

Втулка bmx Taozik

Витебск

Доставка по Беларуси
Дисковый гидравлический тормоз Shimano Altus MT200

80 р.

Дисковый гидравлический тормоз Shimano Altus MT200

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Вилка 26'' Фетбайк воздух

350 р.

Вилка 26'' Фетбайк воздух

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Колодки тормозные, SL-DC01

5 р.

Колодки тормозные, SL-DC01

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Колодки тормозные, SL-DC06

5 р.

Колодки тормозные, SL-DC06

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм