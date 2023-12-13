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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеУходовая косметика

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Шикарные подарочный бокс 8в 1
vip

29.99 р.

Шикарные подарочный бокс 8в 1

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Антивозрастной крем для лица и шеи

10 р.

Антивозрастной крем для лица и шеи

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
ЛИКВИДАЦИЯ Маска тканевая для лифтинга овала лица и шеи обогащённая овечьим молоком и витаминами Ven

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4 р.

ЛИКВИДАЦИЯ Маска тканевая для лифтинга овала лица и шеи обогащённая овечьим молоком и витаминами Ven

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ликвидация Многоразовая подтягивающая лифтинг - маска для лица TVO Beautiful Tira Firming Mask Kore

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11 р.

Ликвидация Многоразовая подтягивающая лифтинг - маска для лица TVO Beautiful Tira Firming Mask Kore

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 4 в 1 Мassager Beauty Device АЕ-8286А Розовый

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44.40 р.
37 р.-17%

Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 4 в 1 Мassager Beauty Device АЕ-8286А Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крем ESTEE LAUDER

180 р.

Крем ESTEE LAUDER

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крем Clinique

80 р.

Крем Clinique

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
12760 ORIFLAME Специальное смягчающее средство - 10,5 МЛ

6 р.

12760 ORIFLAME Специальное смягчающее средство - 10,5 МЛ

Минская, Марьина Горка

Доставка по Беларуси
Глубоко очищающая массажная щетка для лица Spin Spa Brush (Лучшее качество)

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38.90 р.

Глубоко очищающая массажная щетка для лица Spin Spa Brush (Лучшее качество)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ликвидация Оздоравливающая ночная маска с тыквой May Island 7 Days Secret Healing Pumpkin Sleeping P

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2 р.

Ликвидация Оздоравливающая ночная маска с тыквой May Island 7 Days Secret Healing Pumpkin Sleeping P

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ликвидация Стикеры - патчи (наклейки - пластыри) от прыщей и угрей LANBENA ACNE PIMPLE PATCH (25 па

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21 р.
15 р.-29%

Ликвидация Стикеры - патчи (наклейки - пластыри) от прыщей и угрей LANBENA ACNE PIMPLE PATCH (25 па

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ликвидация Увлажняющий гель для тела с муцином улитки Soothing Gel Snail 99, 120 мл

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11 р.

Ликвидация Увлажняющий гель для тела с муцином улитки Soothing Gel Snail 99, 120 мл

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидрогелевые патчи для области вокруг глаз (верхнее и нижнее веко) Cahnsai Nicotinamide With Collage

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3 р.

Гидрогелевые патчи для области вокруг глаз (верхнее и нижнее веко) Cahnsai Nicotinamide With Collage

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Многофункциональный набор спонжей для макияжа в пластиковом боксе (цвет Микс), 9 штук.

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20 р.

Многофункциональный набор спонжей для макияжа в пластиковом боксе (цвет Микс), 9 штук.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Garnier

7 р.

Garnier

Гомель

Доставка по Беларуси
Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 4 в 1 Мassager Beauty Device АЕ-8286А Бирюза

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44.40 р.
37 р.-17%

Мультифункциональный массажер уходовый для кожи лица 4 в 1 Мassager Beauty Device АЕ-8286А Бирюза

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бьюти устройство от темных кругов Вибрирующий массажер Eye Beauty Massage для кожи вокруг глаз

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21 р.

Бьюти устройство от темных кругов Вибрирующий массажер Eye Beauty Massage для кожи вокруг глаз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шикарные подарочный бокс 8в 1
vip

29.99 р.

Шикарные подарочный бокс 8в 1

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Шикарный подарочный бокс 10в 1

34.99 р.

Шикарный подарочный бокс 10в 1

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Ликвидация Спасительная ампульная сыворотка для ухода за кожей лица FARM STAY, 250ml Original K

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21 р.

Ликвидация Спасительная ампульная сыворотка для ухода за кожей лица FARM STAY, 250ml Original K

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ликвидация Спасительная ампульная сыворотка для ухода за кожей лица FARM STAY, 250ml Original K

Онлайн-заказ

21 р.

Ликвидация Спасительная ампульная сыворотка для ухода за кожей лица FARM STAY, 250ml Original K

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПИЛИНГ-ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА С ЭФФЕК

100 р.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПИЛИНГ-ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЛИЦА С ЭФФЕК

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Адвент календарь RITUALS SPECIALS в наличии

260 р.

Адвент календарь RITUALS SPECIALS в наличии

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гидрогелевый патч от морщин для области лба и переносицы TVO Hydrogel Anti-wrinkle Forehead Patch ,1

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15 р.

Гидрогелевый патч от морщин для области лба и переносицы TVO Hydrogel Anti-wrinkle Forehead Patch ,1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Скраб для лица с экстрактом черного сахара и меда May Island 7 Days Secret Royal Black Sugar Scrub,

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2 р.

Скраб для лица с экстрактом черного сахара и меда May Island 7 Days Secret Royal Black Sugar Scrub,

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ликвидация Увлажняющий гель для очищения кожи лица SIAYZU RAIOCEU CRYSTAL GEL COPPER TRIPEPTIDE с ба

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11 р.

Ликвидация Увлажняющий гель для очищения кожи лица SIAYZU RAIOCEU CRYSTAL GEL COPPER TRIPEPTIDE с ба

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ультразвуковой аппарат для пилинга и лифтинга с функцией увлажнения Sonic Skin Scrubber (3 режима ра

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49 р.
42 р.-14%

Ультразвуковой аппарат для пилинга и лифтинга с функцией увлажнения Sonic Skin Scrubber (3 режима ра

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ликвидация Сыворотка для лица 7 Days Highly Ampoule, 3g Original Korea С гиалуроновой кислотой Isla

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2 р.

Ликвидация Сыворотка для лица 7 Days Highly Ampoule, 3g Original Korea С гиалуроновой кислотой Isla

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный Wi Fi очиститель пор лица Visible Blackhead (5 насадок, просмотр через приложение)

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87.60 р.
73 р.-17%

Вакуумный Wi Fi очиститель пор лица Visible Blackhead (5 насадок, просмотр через приложение)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ликвидация Спасительная ампульная сыворотка для ухода за кожей лица FARM STAY, 250ml Original K

Онлайн-заказ

21 р.

Ликвидация Спасительная ампульная сыворотка для ухода за кожей лица FARM STAY, 250ml Original K

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вибрирующая силиконовая щетка для очистки лица Happy Alliance Hand Held, заряд USB Нежно-розовая

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33 р.

Вибрирующая силиконовая щетка для очистки лица Happy Alliance Hand Held, заряд USB Нежно-розовая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ликвидация Спасительная ампульная сыворотка для ухода за кожей лица FARM STAY, 250ml Original K

Онлайн-заказ

21 р.

Ликвидация Спасительная ампульная сыворотка для ухода за кожей лица FARM STAY, 250ml Original K

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ликвидация Универсальный скраб для лица и тела ALOE VERA 99, 260 ml (нежное очищение, интенсивное ув

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14 р.

Ликвидация Универсальный скраб для лица и тела ALOE VERA 99, 260 ml (нежное очищение, интенсивное ув

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ЛИКВИДАЦИЯ Кислородно-пенная маска для очищения лица Bubble Film Bisutang. Очищение пузырьками, 100m

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10 р.

ЛИКВИДАЦИЯ Кислородно-пенная маска для очищения лица Bubble Film Bisutang. Очищение пузырьками, 100m

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный Wi Fi очиститель пор лица Visible Blackhead (5 насадок, просмотр через приложение)

Онлайн-заказ

87.60 р.
73 р.-17%

Вакуумный Wi Fi очиститель пор лица Visible Blackhead (5 насадок, просмотр через приложение)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
НАБОР 3-в-1 Avon Planet SPA The Oriental Awakening

28.50 р.

НАБОР 3-в-1 Avon Planet SPA The Oriental Awakening

Минская, Марьина Горка

Доставка по Беларуси
Avon Крем для кожи вокруг глаз ''Энергия протинола'' (Anew Renewal Power Eye Cream) 15 мл

28.36 р.

Avon Крем для кожи вокруг глаз ''Энергия протинола'' (Anew Renewal Power Eye Cream) 15 мл

Минская, Марьина Горка

Доставка по Беларуси
Бальзам для губ ''Скорая помощь'' с увлажняющими и ухаживающими компонентами, 4,5 г

4 р.

Бальзам для губ ''Скорая помощь'' с увлажняющими и ухаживающими компонентами, 4,5 г

Минская, Марьина Горка

Доставка по Беларуси
AVON Обновляющая сыворотка для лица ''Энергия Протинола'', 30 мл

48 р.

AVON Обновляющая сыворотка для лица ''Энергия Протинола'', 30 мл

Минская, Марьина Горка

Доставка по Беларуси
36152 Специальное смягчающее средство с маслом малиновых семян

6.75 р.

36152 Специальное смягчающее средство с маслом малиновых семян

Минская, Марьина Горка

Доставка по Беларуси
Шампунь Derma-Naft

60 р.

Шампунь Derma-Naft

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Интенсивно подтягивающие капсулы для лица Royal Velvet 24547

41.50 р.

Интенсивно подтягивающие капсулы для лица Royal Velvet 24547

Минская, Марьина Горка

Доставка по Беларуси
Восстанавливающая маска-пленка для лица ''Сила меди'', 75 мл

13.30 р.

Восстанавливающая маска-пленка для лица ''Сила меди'', 75 мл

Минская, Марьина Горка

Доставка по Беларуси
Ночная маска для интенсивного восстановления кожи NovAge 33490

46.70 р.

Ночная маска для интенсивного восстановления кожи NovAge 33490

Минская, Марьина Горка

Доставка по Беларуси
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