logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Техника для кухни
АэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Состояние
Продавец
new
Бытовая техника

Техника для кухни в Беларуси

Блендер Holt HT-FP-005

150 р.

Блендер Holt HT-FP-005

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Мультиварка Holt HT-MC-007

Онлайн-заказ

161.11 р.

Мультиварка Holt HT-MC-007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мультиварка Holt HT-MC-006

Онлайн-заказ

170.28 р.

Мультиварка Holt HT-MC-006

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрочайник Holt с подсветкой

40 р.

Электрочайник Holt с подсветкой

Могилев

badge-icon
Электрочайник чайник holt c регулировкой

85 р.

Электрочайник чайник holt c регулировкой

Брестская, Кобрин

badge-icon
Микроволновая печь

159 р.

Микроволновая печь

Брест

badge-icon
badge-icon
Кофеварка Holt

50 р.

Кофеварка Holt

Витебская, Новополоцк

badge-icon
Сэндвичница Holt-SC-002, бу

22 р.

Сэндвичница Holt-SC-002, бу

Минск, Московский

badge-icon
Кухонный комбайн

300 р.

Кухонный комбайн

Гродненская, Лида

badge-icon
badge-icon
Кухонный комбайн HOLT HT-FP-003

200 р.

Кухонный комбайн HOLT HT-FP-003

Брест

badge-icon
badge-icon
Кухонный комбайн Holt HT-FP-004

300 р.

Кухонный комбайн Holt HT-FP-004

Минск, Фрунзенский

Тостер Holt HT-ET-004

Онлайн-заказ

68.69 р.

Тостер Holt HT-ET-004

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кухонный комбайн

95 р.

Кухонный комбайн

Минск, Заводской

badge-icon
Кухонный комбайн Holt

300 р.

Кухонный комбайн Holt

Гродно

badge-icon
badge-icon
Кухонный комбайн

330 р.

Кухонный комбайн

Брест

badge-icon
badge-icon
Кофеварка Holt HT-CM-008

220 р.

Кофеварка Holt HT-CM-008

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Блендер

Договорная

Блендер

Минск, Заводской

Кухонный комбайн Holt HT-FP-007

290 р.

Кухонный комбайн Holt HT-FP-007

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Сэндвичница HOLT

25 р.

Сэндвичница HOLT

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Крышки электрочайника

1 р.

Крышки электрочайника

Гомель

мультиварка HT-MC-001В НОВАЯ

120 р.

мультиварка HT-MC-001В НОВАЯ

Гродненская, Щучин

badge-icon
Йогуртница / Мороженица Holt

45 р.

Йогуртница / Мороженица Holt

Минск, Московский

badge-icon
Мультиварка

55 р.

Мультиварка

Витебск

badge-icon
Втулка HOLT HT-FP-001. Втулка Холт. Запчасти кухонного комбайна Холт.

25 р.

Втулка HOLT HT-FP-001. Втулка Холт. Запчасти кухонного комбайна Холт.

Витебск

Доставка
Шток HOLT HT-FP-002. Ось. Шток Холт. Держатель дисков Холт. Запчасти для кухонного комбайна Холт.

42 р.

Шток HOLT HT-FP-002. Ось. Шток Холт. Держатель дисков Холт. Запчасти для кухонного комбайна Холт.

Гродно

Доставка
Диск Holt-001/ Holt-004. Усиленная защелка. Держатель терок Холт 001, 004. Диск Холт 001 / 004

54 р.

Диск Holt-001/ Holt-004. Усиленная защелка. Держатель терок Холт 001, 004. Диск Холт 001 / 004

Брестская, Пинск

Доставка
Шток Holt HT-FP-001 / HT-FP-004. Усиленный. Вал привода холт 001 / 004. Держатель диска Холт 001/004

42 р.

Шток Holt HT-FP-001 / HT-FP-004. Усиленный. Вал привода холт 001 / 004. Держатель диска Холт 001/004

Могилев

Доставка
Бутербродница Holt

40 р.

Бутербродница Holt

Минская, Фаниполь

Кухонный комбайн Holt

50 р.

Кухонный комбайн Holt

Брестская, Кобрин

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Чайник

25 р.

Чайник

Брестская, Ивацевичи

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Кофеварка

150 р.

Кофеварка

Витебск

badge-icon
badge-icon
Кухонный комбайн новый

400 р.

Кухонный комбайн новый

Брестская, Пинск

badge-icon
badge-icon
Сэндвичница

40 р.

Сэндвичница

Гомель

badge-icon
Чайник электрический

35 р.

Чайник электрический

Гомель

badge-icon
badge-icon
Кофемашина

165 р.

Кофемашина

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Вафельница HOLT

Договорная

Вафельница HOLT

Минск, Советский

badge-icon
Электрочайник новый, с гарантией

40 р.

Электрочайник новый, с гарантией

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Мясорубка Holt HT-FP-003

178.99 р.

Мясорубка Holt HT-FP-003

Гомельская, Речица

Кофеварка

30 р.

Кофеварка

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Многофункциональная сэндвичница Holt HT-SC-005

90 р.

Многофункциональная сэндвичница Holt HT-SC-005

Гродно

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Соковыжималка Holt, 3в1,новая

210 р.

Соковыжималка Holt, 3в1,новая

Минская, Слуцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Чаша для мультиварки HOLT

25 р.

Чаша для мультиварки HOLT

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Чаша измельчителя для блендера Holt (Холт) HT-BL-0

55 р.

Чаша измельчителя для блендера Holt (Холт) HT-BL-0

Минск, Заводской

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Мультиварка Holt HT-MC-007

Онлайн-заказ

161.11 р.

Мультиварка Holt HT-MC-007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мультиварка Holt HT-MC-006

Онлайн-заказ

170.28 р.

Мультиварка Holt HT-MC-006

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тостер Holt HT-ET-004

Онлайн-заказ

68.69 р.

Тостер Holt HT-ET-004

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
КОФЕВАРКА HOLT HT-CM-005 Скидка + Гарантия

47 р.

КОФЕВАРКА HOLT HT-CM-005 Скидка + Гарантия

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мясорубка Holt HT-MG-008 (серый)

Онлайн-заказ

181.74 р.
167.85 р.-8%

Мясорубка Holt HT-MG-008 (серый)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кухонный комбайн Holt HT-FP-007

Онлайн-заказ

556.76 р.
518.18 р.-7%

Кухонный комбайн Holt HT-FP-007

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Многофункциональная сэндвичница Holt HT-SC-005

Онлайн-заказ

115 р.

Многофункциональная сэндвичница Holt HT-SC-005

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кухонный комбайн Holt HT-FP-004

Онлайн-заказ

486 р.
450 р.-7%

Кухонный комбайн Holt HT-FP-004

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЗубные щеткиГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья