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Новые товары с доставкой в БеларусиВсе объявления
550 р.
Балалайки новые
Минск, Советский
Доставка по Беларуси
350 р.
Мандолина новая
Минск, Первомайский
Доставка по Беларуси
330 р.
Скрипки новые 1-8,1-4, 1-2, 3-4, 4-4
Минск, Первомайский
Доставка по Беларуси
2 400 р.
Виолончель новая 4-4 (верх - массив ели)
Минск, Первомайский
Доставка по Беларуси
950 р.
Скрипка немецкая O.M.Monnich (4-4)
Минск, Первомайский
Доставка по Беларуси
550 р.
Домра 3-х струнная ПРИМА
Минск, Первомайский
Доставка по Беларуси
1 550 р.
Мастеровые домры легендарных русских мастеров
Минск, Первомайский
Доставка по Беларуси
2 250 р.
Скрипки на выбор 4-4, изготовленные мастером.
Минск, Первомайский
Доставка по Беларуси