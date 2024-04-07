Товары от Куфар Маркета
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1 930 р.
JET JWP-12L Рейсмусовый станок. ''РЕЙСМУС''.СТАНОК
Минск, Советский
65 р.
Ленточное полотно по дереву ''2240 мм'' Bahco.ПИЛА. БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА в МИНСКЕ
Минск, Партизанский
Договорная
Полотна в наличии и под заказ для Ленточных пил.
Минск, Заводской
1 160 р.
Станок рейсмусовый WORTEX TP 3320
Минск, Фрунзенский
299 р.
Дисковая пила станок распиловочный циркулярка ProCraft KR2600
Могилев
450 р.
Сверлильный Станок PROCRAFT BD 1750 450 ватт
Могилев
420 р.
СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ RYOBI, TOTAL, Zitrek по ЛУЧШИМ ЦЕНАМ с ОФИЦ.ГАРАНТИЕЙ и ДОСТАВКОЙ
Минск, Фрунзенский
759 р.
РАСПИЛОВОЧНЫЕ СТАНКИ RYOBI, TOTAL, Zitrek по ЛУЧШИМ ЦЕНАМ с ОФИЦ.ГАРАНТИЕЙ и ДОСТАВКОЙ
Минск, Фрунзенский
1 404 р.
JET JWDP-10 НАСТОЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК Артикул: 10000083M
Минск, Первомайский
60 р.
Биметаллическая ленточная пила 6-0,6-1826. Столярная пила
Минск, Ленинский
6 930 р.
Заточной станок GS-330 для фрез (13-30) Артикул: GS-330
Минск, Заводской
3 315 р.
JET JWP-13HH Рейсмусовый станок с сегментированным валом. ''РЕЙСМУС МИНСК''.
Минск, Первомайский
2 482 р.
JET JJ-6OS Фуговальный станок 230 В. ''Фуговальный станок''. JET
Минск, Фрунзенский
6 494 р.
JET JWDS-1632-M Барабанный шлифовальный станок Артикул: 723520KM. СТАНКИ JET в МИНСКЕ. ''ШЛИФОВАЛЬНЫ
Минск, Ленинский
1 457 р.
JET DC-1200M Вытяжная установка 230 В.Стружкоотсос
Минск, Советский
3 705 р.
JET JJ-6HH OS Фуговальный станок 230 В. ''СТАНОК''. Минск
Минск, Заводской
4 973 р.
JET JDP-15B Сверлильный станок (230 В). ''СТАНОК''. Оборудование
Минск, Центральный
13 420 р.
JET JWS-2600 Фрезерный станок. ''СТАНКИ''. Минск ''JET''
Минск, Первомайский
16 380 р.
Powermatic PM2000B Циркулярная пила. ''Пилы покупают Powermatic PM2000B''. Станки. Диски. ''Циркуляр
Минск, Партизанский
1 379.34 р.
Многофункциональный станок БЕЛМАШ СДМ-2500M (2 ножа)
Минск, Центральный
65 р.
Биметаллическая ленточная пила по металлу 20-2360. ''20-0,9-2362''
Минск, Первомайский
2 652 р.
''Powermatic PM1200 система фильтрации воздуха''. JET
Минск, Ленинский
3 315 р.
JET JTS-315SP Строительная циркулярная пила. ''ПИЛ
Минск, Партизанский
8 970 р.
JET JRD-387A РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК Артикул: 10000393T. ''СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК''. JET Минск.
Минск, Заводской
8 600 р.
Powermatic PM2244 Барабанный шлифовальный станок (без подставки) Артикул: 1792244WOS-RU. ''СТАНКИ''
Минск, Центральный
1 200 р.
ПИТАТЕЛЬ ШНЕКОВЫЙ ПОДАЧИ ЦЕМЕНТА ИЗ СИЛОСА
Брест
1 482 р.
JSSG-10 Шлифовально-полировальный станок. ''JET''
Минск, Заводской
3 705 р.
JET JJ-6L-M ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК. ''ФУГАНОК''. Стано
Минск, Ленинский
4 563 р.
JET JDP-20FT ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК. ''JET''
Минск, Советский
9 438 р.
JET BD-10VS Настольный токарный станок по металлу Артикул: 50000912M. ''Токарный станок по металлу''
Минск, Советский
8 779 р.
JET JWDS-2244 Барабанный шлифовальный станок Артикул: 723540OSKM. ''Барабанный шлифовальный станок''
Минск, Ленинский
7 800 р.
JET JPS-10TSL-T ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 400 В Артикул: 725000K-3RU. СТАНКИ МИНСК. ''JET''
Минск, Заводской
1 930 р.
JET JWP-12L Рейсмусовый станок. ''РЕЙСМУС''.СТАНОК
Минск, Советский
4 029 р.
Лобзиковый станок Jet JWSS-22B. ''Лобзиковый станок Jet''
Минск, Заводской
50 р.
Полотно биметаллическое 13x1440 мм, (для 349V). Биметаллическая ленточная пила 13-1440. ''Пила''
Минск, Московский
1 131 р.
JET JSMS-10LA Торцовочная пила Артикул: 10000294M. ''ТОРЦОВКА''. Станки JET
Минск, Фрунзенский
5 070 р.
''НОВИНКА''. JET JWBS-14SFX ленточнопильный станок 230 В Артикул: JT1-394. Станки в Минске. ''JET''.
Минск, Центральный
55 р.
Биметаллическая ленточная пила 6-0,6-1575. 6-1572
Минск, Октябрьский
6 201 р.
JET BD-8VS ''Токарный станок'' по металлу. ''СТАНО
Минск, Октябрьский
7 336 р.
JET JJ-8HH-M ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК. ''СТАНОК''
Минск, Центральный
610 р.
Сверлильный станок
Брест
60 р.
Биметаллическая ленточная пила6 (10,13)-0,6-1712. ''Столярная пила 1710''. Ленточное полотно 1712(17
Минск, Партизанский
65 р.
Ленточное полотно по дереву ''2240 мм'' Bahco.ПИЛА. БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА в МИНСКЕ
Минск, Партизанский
499 р.
Сверлильный станок BD1750 PROCRAFT
Минск, Московский
6 509.40 р.
Пилорама ленточная рабочая.
Минск, Московский
160 р.
Станок заточной Procraft 600вт нождак точило
Минск, Московский