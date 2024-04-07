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Ремонт и стройкаСтроительное оборудование

Новые товары с доставкой в Беларуси

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JET JWP-12L Рейсмусовый станок. ''РЕЙСМУС''.СТАНОК
vip

1 930 р.

JET JWP-12L Рейсмусовый станок. ''РЕЙСМУС''.СТАНОК

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Ленточное полотно по дереву ''2240 мм'' Bahco.ПИЛА. БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА в МИНСКЕ
vip

65 р.

Ленточное полотно по дереву ''2240 мм'' Bahco.ПИЛА. БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА в МИНСКЕ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Полотна в наличии и под заказ для Ленточных пил.
vip

Договорная

Полотна в наличии и под заказ для Ленточных пил.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Станок рейсмусовый WORTEX TP 3320

1 160 р.

Станок рейсмусовый WORTEX TP 3320

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дисковая пила станок распиловочный циркулярка ProCraft KR2600

299 р.

Дисковая пила станок распиловочный циркулярка ProCraft KR2600

Могилев

Доставка по Беларуси
Сверлильный Станок PROCRAFT BD 1750 450 ватт

450 р.

Сверлильный Станок PROCRAFT BD 1750 450 ватт

Могилев

Доставка по Беларуси
СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ RYOBI, TOTAL, Zitrek по ЛУЧШИМ ЦЕНАМ с ОФИЦ.ГАРАНТИЕЙ и ДОСТАВКОЙ

420 р.

СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ RYOBI, TOTAL, Zitrek по ЛУЧШИМ ЦЕНАМ с ОФИЦ.ГАРАНТИЕЙ и ДОСТАВКОЙ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
РАСПИЛОВОЧНЫЕ СТАНКИ RYOBI, TOTAL, Zitrek по ЛУЧШИМ ЦЕНАМ с ОФИЦ.ГАРАНТИЕЙ и ДОСТАВКОЙ

759 р.

РАСПИЛОВОЧНЫЕ СТАНКИ RYOBI, TOTAL, Zitrek по ЛУЧШИМ ЦЕНАМ с ОФИЦ.ГАРАНТИЕЙ и ДОСТАВКОЙ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
JET JWDP-10 НАСТОЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК Артикул: 10000083M

1 404 р.

JET JWDP-10 НАСТОЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК Артикул: 10000083M

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Биметаллическая ленточная пила 6-0,6-1826. Столярная пила

60 р.

Биметаллическая ленточная пила 6-0,6-1826. Столярная пила

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Заточной станок GS-330 для фрез (13-30) Артикул: GS-330

6 930 р.

Заточной станок GS-330 для фрез (13-30) Артикул: GS-330

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
JET JWP-13HH Рейсмусовый станок с сегментированным валом. ''РЕЙСМУС МИНСК''.

3 315 р.

JET JWP-13HH Рейсмусовый станок с сегментированным валом. ''РЕЙСМУС МИНСК''.

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
JET JJ-6OS Фуговальный станок 230 В. ''Фуговальный станок''. JET

2 482 р.

JET JJ-6OS Фуговальный станок 230 В. ''Фуговальный станок''. JET

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
JET JWDS-1632-M Барабанный шлифовальный станок Артикул: 723520KM. СТАНКИ JET в МИНСКЕ. ''ШЛИФОВАЛЬНЫ

6 494 р.

JET JWDS-1632-M Барабанный шлифовальный станок Артикул: 723520KM. СТАНКИ JET в МИНСКЕ. ''ШЛИФОВАЛЬНЫ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
JET DC-1200M Вытяжная установка 230 В.Стружкоотсос

1 457 р.

JET DC-1200M Вытяжная установка 230 В.Стружкоотсос

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
JET JJ-6HH OS Фуговальный станок 230 В. ''СТАНОК''. Минск

3 705 р.

JET JJ-6HH OS Фуговальный станок 230 В. ''СТАНОК''. Минск

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
JET JDP-15B Сверлильный станок (230 В). ''СТАНОК''. Оборудование

4 973 р.

JET JDP-15B Сверлильный станок (230 В). ''СТАНОК''. Оборудование

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
JET JWS-2600 Фрезерный станок. ''СТАНКИ''. Минск ''JET''

13 420 р.

JET JWS-2600 Фрезерный станок. ''СТАНКИ''. Минск ''JET''

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Powermatic PM2000B Циркулярная пила. ''Пилы покупают Powermatic PM2000B''. Станки. Диски. ''Циркуляр

16 380 р.

Powermatic PM2000B Циркулярная пила. ''Пилы покупают Powermatic PM2000B''. Станки. Диски. ''Циркуляр

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Многофункциональный станок БЕЛМАШ СДМ-2500M (2 ножа)

1 379.34 р.

Многофункциональный станок БЕЛМАШ СДМ-2500M (2 ножа)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Биметаллическая ленточная пила по металлу 20-2360. ''20-0,9-2362''

65 р.

Биметаллическая ленточная пила по металлу 20-2360. ''20-0,9-2362''

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
''Powermatic PM1200 система фильтрации воздуха''. JET

2 652 р.

''Powermatic PM1200 система фильтрации воздуха''. JET

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
JET JTS-315SP Строительная циркулярная пила. ''ПИЛ

3 315 р.

JET JTS-315SP Строительная циркулярная пила. ''ПИЛ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
JET JRD-387A РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК Артикул: 10000393T. ''СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК''. JET Минск.

8 970 р.

JET JRD-387A РАДИАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК Артикул: 10000393T. ''СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК''. JET Минск.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Powermatic PM2244 Барабанный шлифовальный станок (без подставки) Артикул: 1792244WOS-RU. ''СТАНКИ''

8 600 р.

Powermatic PM2244 Барабанный шлифовальный станок (без подставки) Артикул: 1792244WOS-RU. ''СТАНКИ''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ПИТАТЕЛЬ ШНЕКОВЫЙ ПОДАЧИ ЦЕМЕНТА ИЗ СИЛОСА

1 200 р.

ПИТАТЕЛЬ ШНЕКОВЫЙ ПОДАЧИ ЦЕМЕНТА ИЗ СИЛОСА

Брест

Доставка по Беларуси
JSSG-10 Шлифовально-полировальный станок. ''JET''

1 482 р.

JSSG-10 Шлифовально-полировальный станок. ''JET''

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
JET JJ-6L-M ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК. ''ФУГАНОК''. Стано

3 705 р.

JET JJ-6L-M ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК. ''ФУГАНОК''. Стано

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
JET JDP-20FT ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК. ''JET''

4 563 р.

JET JDP-20FT ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК. ''JET''

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
JET BD-10VS Настольный токарный станок по металлу Артикул: 50000912M. ''Токарный станок по металлу''

9 438 р.

JET BD-10VS Настольный токарный станок по металлу Артикул: 50000912M. ''Токарный станок по металлу''

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
JET JWDS-2244 Барабанный шлифовальный станок Артикул: 723540OSKM. ''Барабанный шлифовальный станок''

8 779 р.

JET JWDS-2244 Барабанный шлифовальный станок Артикул: 723540OSKM. ''Барабанный шлифовальный станок''

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
JET JPS-10TSL-T ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 400 В Артикул: 725000K-3RU. СТАНКИ МИНСК. ''JET''

7 800 р.

JET JPS-10TSL-T ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 400 В Артикул: 725000K-3RU. СТАНКИ МИНСК. ''JET''

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
JET JWP-12L Рейсмусовый станок. ''РЕЙСМУС''.СТАНОК
vip

1 930 р.

JET JWP-12L Рейсмусовый станок. ''РЕЙСМУС''.СТАНОК

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Лобзиковый станок Jet JWSS-22B. ''Лобзиковый станок Jet''

4 029 р.

Лобзиковый станок Jet JWSS-22B. ''Лобзиковый станок Jet''

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Полотно биметаллическое 13x1440 мм, (для 349V). Биметаллическая ленточная пила 13-1440. ''Пила''

50 р.

Полотно биметаллическое 13x1440 мм, (для 349V). Биметаллическая ленточная пила 13-1440. ''Пила''

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
JET JSMS-10LA Торцовочная пила Артикул: 10000294M. ''ТОРЦОВКА''. Станки JET

1 131 р.

JET JSMS-10LA Торцовочная пила Артикул: 10000294M. ''ТОРЦОВКА''. Станки JET

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
''НОВИНКА''. JET JWBS-14SFX ленточнопильный станок 230 В Артикул: JT1-394. Станки в Минске. ''JET''.

5 070 р.

''НОВИНКА''. JET JWBS-14SFX ленточнопильный станок 230 В Артикул: JT1-394. Станки в Минске. ''JET''.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Биметаллическая ленточная пила 6-0,6-1575. 6-1572

55 р.

Биметаллическая ленточная пила 6-0,6-1575. 6-1572

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
JET BD-8VS ''Токарный станок'' по металлу. ''СТАНО

6 201 р.

JET BD-8VS ''Токарный станок'' по металлу. ''СТАНО

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
JET JJ-8HH-M ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК. ''СТАНОК''

7 336 р.

JET JJ-8HH-M ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК. ''СТАНОК''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сверлильный станок

610 р.

Сверлильный станок

Брест

Доставка по Беларуси
Биметаллическая ленточная пила6 (10,13)-0,6-1712. ''Столярная пила 1710''. Ленточное полотно 1712(17

60 р.

Биметаллическая ленточная пила6 (10,13)-0,6-1712. ''Столярная пила 1710''. Ленточное полотно 1712(17

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Ленточное полотно по дереву ''2240 мм'' Bahco.ПИЛА. БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА в МИНСКЕ
vip

65 р.

Ленточное полотно по дереву ''2240 мм'' Bahco.ПИЛА. БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛОТНА в МИНСКЕ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Сверлильный станок BD1750 PROCRAFT

499 р.

Сверлильный станок BD1750 PROCRAFT

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Пилорама ленточная рабочая.

6 509.40 р.

Пилорама ленточная рабочая.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Станок заточной Procraft 600вт нождак точило

160 р.

Станок заточной Procraft 600вт нождак точило

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
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