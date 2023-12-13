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Красота и здоровьеСредства гигиены, депиляция

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Эпилятор аккумуляторный Yes Finishing Touch Pro 2в1 / Триммер женский для удаления волос с 2 насадка

Онлайн-заказ

31 р.
25 р.-19%

Эпилятор аккумуляторный Yes Finishing Touch Pro 2в1 / Триммер женский для удаления волос с 2 насадка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Безболезненный кристаллический эпилятор Crystal Hair Removal / Ластик - пилка из наностекла 2в1 Ярко

Онлайн-заказ

15 р.

Безболезненный кристаллический эпилятор Crystal Hair Removal / Ластик - пилка из наностекла 2в1 Ярко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Картриджный воск для депиляции

5 р.

Картриджный воск для депиляции

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Воск пленочный в гранулах Hard Wax 100 гр.

3.50 р.

Воск пленочный в гранулах Hard Wax 100 гр.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сменные кассеты Gillette Venus

20 р.

Сменные кассеты Gillette Venus

Витебск

Доставка по Беларуси
Безболезненный кристаллический эпилятор Crystal Hair Removal / Ластик - пилка из наностекла 2в1 Голу

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15 р.

Безболезненный кристаллический эпилятор Crystal Hair Removal / Ластик - пилка из наностекла 2в1 Голу

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Эпилятор беспроводной для женщин VGR V-726 VOYAGER 2 режима работы

Онлайн-заказ

66 р.

Эпилятор беспроводной для женщин VGR V-726 VOYAGER 2 режима работы

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СТАРТОВЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕПИЛИЦИИ 1

35 р.

СТАРТОВЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕПИЛИЦИИ 1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
СТАРТОВЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ 2

25 р.

СТАРТОВЫЙ НАБОР ДЛЯ ДЕПИЛЯЦИИ 2

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Ручной депилятор/ хрустальный ластик для безболезненного удаления волос. Crystal hair remover

8 р.

Ручной депилятор/ хрустальный ластик для безболезненного удаления волос. Crystal hair remover

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Безболезненный кристаллический эпилятор Crystal Hair Removal / Ластик - пилка из наностекла 2в1 Золо

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15 р.

Безболезненный кристаллический эпилятор Crystal Hair Removal / Ластик - пилка из наностекла 2в1 Золо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Механический эпилятор - пружина для удаления волос Dono Super Stick

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5 р.

Механический эпилятор - пружина для удаления волос Dono Super Stick

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Восковый микс

20 р.

Восковый микс

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Набор восков для депиляции

20 р.

Набор восков для депиляции

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Стартовый набор для депиляции

25 р.

Стартовый набор для депиляции

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Набор станков бритвенных 5 шт (станок для бритья одноразовый) Razors Fix Type

Онлайн-заказ

9 р.

Набор станков бритвенных 5 шт (станок для бритья одноразовый) Razors Fix Type

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Профессиональный женский эпилятор VGR V-703VOYAGER PROFESSIONAL LADY CARE SET / водонепроницаемый тр

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95 р.

Профессиональный женский эпилятор VGR V-703VOYAGER PROFESSIONAL LADY CARE SET / водонепроницаемый тр

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ручка - триммер Эпилятор для бровей Electric Finishing Touch Flawless Brows Белый

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34.70 р.
29 р.-16%

Ручка - триммер Эпилятор для бровей Electric Finishing Touch Flawless Brows Белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сахарная паста в картридже

16 р.

Сахарная паста в картридже

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Воски ItalWax в ассортименте 1кг

66 р.

Воски ItalWax в ассортименте 1кг

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Набор для депиляции

25 р.

Набор для депиляции

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Картриджный воск для депиляции

5.60 р.

Картриджный воск для депиляции

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Набор для восковой депиляции

22 р.

Набор для восковой депиляции

Гомельская, Речица

Доставка по Беларуси
Воск пленочный в гранулах Hard Wax 100 гр.

3.50 р.

Воск пленочный в гранулах Hard Wax 100 гр.

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
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