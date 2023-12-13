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Товары от Куфар Маркета

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Спрос: Услуги в Беларуси

Договорная

Массаж

Минск, Московский

Договорная

Требуется маляр

Минск, Московский

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Договорная

Требуется сиделка (помощник по уходу)

Брестская, Барановичи

Договорная

Нужна сиделка

Могилев

Ищу швею

Договорная

Ищу швею

Брестская, Барановичи

Договорная

Требуется ремонт полов в сталинке

Могилев

Ищу парикмахера, мастера по плетение брейдиста

Договорная

Ищу парикмахера, мастера по плетение брейдиста

Минск, Московский

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Договорная

Требуется репетитор начальной школы.

Гродно

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Договорная

Нуждаюсь в бурении скважины и подведении воды в до

Могилевская, Горки

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Спрос. ПОПУТНЫЙ ГРУЗ МИНСК - БРЕСТ

Договорная

Спрос. ПОПУТНЫЙ ГРУЗ МИНСК - БРЕСТ

Брест

Договорная

Ищу сиделку

Минск, Советский

Договорная

Требуется электрик

Брест

Договорная

Электрик по теплому полу

Брестская, Барановичи

Требуется изготовить (вырезать) детали из зеркала

Договорная

Требуется изготовить (вырезать) детали из зеркала

Минск, Партизанский

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Договорная

Ищу помощницу по хозяйству с прожиаанием

Могилев

Договорная

Копка траншеи вручную

Брест

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Договорная

Требуется сиделка для ухода за пожилой парой

Минск, Партизанский

Договорная

Ищу сиделку

Гродненская, Волковыск

Восстановление напольного покрытия маслом

Договорная

Восстановление напольного покрытия маслом

Минск, Центральный

Куплю дорого радиодетали, платы и старую бытовую технику

Договорная

Куплю дорого радиодетали, платы и старую бытовую технику

Могилев

Договорная

Требуется автослесарь

Брестская, Барановичи

Договорная

Из Витебска в Оршу 800кг

Витебск

Договорная

Установка столешницы

Брест

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Договорная

Попутный груз

Гродненская, Мосты

Договорная

Ищу репетитора для по английскому

Минск, Центральный

Договорная

Разовые работы

Витебск

Договорная

Ищу репетитора

Брест

Договорная

Ищу строителей

Минская, Другие города

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Нужен репетитор по математике

Договорная

Нужен репетитор по математике

Минск, Ленинский

Договорная

Требуются гипсокартонщики

Минск, Центральный

Договорная

Требуются рабочие

Минская, Молодечно

Договорная

Требуется плиточник

Брестская, Барановичи

Достроить гараж нуждаюсь в помощи

Договорная

Достроить гараж нуждаюсь в помощи

Брест

Ремонт телевизора

Договорная

Ремонт телевизора

Минск, Фрунзенский

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Договорная

Прописки

Гомель

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Договорная

Нуждаюсь в изготовлении стенда '' классный уголок'

Витебская, Орша

Договорная

Сделать ремонт авто

Гомель

Договорная

Нужно перевезти груз в Молодечно

Гомельская, Мозырь

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Договорная

Ищу няню

Минская, Минский район

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Договорная

Ремонт матраса

Гомель

Хозяйка для дома

Бесплатно

Хозяйка для дома

Могилев

Договорная

Ищу сиделку

Могилев

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Договорная

Требуется помощник на 1 час

Витебск

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