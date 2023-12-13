Товары от Куфар Маркета
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Спрос: Услуги в Беларуси
Договорная
Массаж
Минск, Московский
Договорная
Требуется маляр
Минск, Московский
Договорная
Требуется сиделка (помощник по уходу)
Брестская, Барановичи
Договорная
Нужна сиделка
Могилев
Договорная
Ищу швею
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется ремонт полов в сталинке
Могилев
Договорная
Ищу парикмахера, мастера по плетение брейдиста
Минск, Московский
Договорная
Требуется репетитор начальной школы.
Гродно
Договорная
Нуждаюсь в бурении скважины и подведении воды в до
Могилевская, Горки
Договорная
Спрос. ПОПУТНЫЙ ГРУЗ МИНСК - БРЕСТ
Брест
Договорная
Ищу сиделку
Минск, Советский
Договорная
Требуется электрик
Брест
Договорная
Электрик по теплому полу
Брестская, Барановичи
Договорная
Требуется изготовить (вырезать) детали из зеркала
Минск, Партизанский
Договорная
Ищу помощницу по хозяйству с прожиаанием
Могилев
Договорная
Копка траншеи вручную
Брест
Договорная
Требуется сиделка для ухода за пожилой парой
Минск, Партизанский
Договорная
Ищу сиделку
Гродненская, Волковыск
Договорная
Восстановление напольного покрытия маслом
Минск, Центральный
Договорная
Куплю дорого радиодетали, платы и старую бытовую технику
Могилев
Договорная
Требуется автослесарь
Брестская, Барановичи
Договорная
Из Витебска в Оршу 800кг
Витебск
Договорная
Установка столешницы
Брест
Договорная
Попутный груз
Гродненская, Мосты
Договорная
Ищу репетитора для по английскому
Минск, Центральный
Договорная
Разовые работы
Витебск
Договорная
Ищу репетитора
Брест
Договорная
Ищу строителей
Минская, Другие города
Договорная
Нужен репетитор по математике
Минск, Ленинский
Договорная
Требуются гипсокартонщики
Минск, Центральный
Договорная
Требуются рабочие
Минская, Молодечно
Договорная
Требуется плиточник
Брестская, Барановичи
Договорная
Достроить гараж нуждаюсь в помощи
Брест
Договорная
Ремонт телевизора
Минск, Фрунзенский
Договорная
Прописки
Гомель
Договорная
Нуждаюсь в изготовлении стенда '' классный уголок'
Витебская, Орша
Договорная
Сделать ремонт авто
Гомель
Договорная
Нужно перевезти груз в Молодечно
Гомельская, Мозырь
Договорная
Ищу няню
Минская, Минский район
Договорная
Ремонт матраса
Гомель
Бесплатно
Хозяйка для дома
Могилев
Договорная
Ищу сиделку
Могилев
Договорная
Требуется помощник на 1 час
Витебск