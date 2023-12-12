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Туризм, гостиницы, рестораны в Беларуси

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минск, Московский

Договорная

Ищу

Витебская, Орша

Договорная

Ищу подработку

Гродно

Договорная

Повар

Витебск

Договорная

Работа

Гомель

Ищу работу от 100 руб

Договорная

Ищу работу от 100 руб

Гродненская, Лида

Договорная

Хозяюшка

Брест

Договорная

Срочно требуется подработка

Гродно

Официант на новогодние корпоративы, кейтеринг

Договорная

Официант на новогодние корпоративы, кейтеринг

Минск, Центральный

Повар

Договорная

Повар

Могилев

Договорная

Ищу подработку

Витебск

Договорная

Повар

Витебск

Ищем бариста

Договорная

Ищем бариста

Минск, Ленинский

Договорная

Повар-универсал

Минск, Фрунзенский

Договорная

Ищу работу

Гродно

Договорная

Ищу работу

Минск, Фрунзенский

Договорная

Повар (подработка)

Могилев

Работа

Договорная

Работа

Минск, Центральный

Браслет

Договорная

Браслет

Витебская, Лиозно

Договорная

Ищу работу шаурмиста

Минск, Советский

Ищу работу ПОВАР

Договорная

Ищу работу ПОВАР

Минск, Советский

Экскурсионный тур: ''Беларусь Страна Замков''

Договорная

Экскурсионный тур: ''Беларусь Страна Замков''

Минск, Заводской

Павар на выездное обслуживание

Договорная

Павар на выездное обслуживание

Витебск

Ищу подработку по будним дням в вечернее время .

Договорная

Ищу подработку по будним дням в вечернее время .

Минск, Фрунзенский

Повар (подработка)

Договорная

Повар (подработка)

Могилев

Договорная

Повар работа

Гомель

Договорная

Ищу работу

Витебская, Орша

Договорная

Повар

Брестская, Каменец

Договорная

Ищу работу

Могилев

Договорная

Подработка

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Подработка

Могилевская, Горки

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