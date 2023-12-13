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Строительство и ремонт в Беларуси

Кровельщик-жестянщик

Договорная

Кровельщик-жестянщик

Минск, Первомайский

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Гродно

строительство и ремонт

Договорная

строительство и ремонт

Гомель

Договорная

Строитель - плиточник

Гродно

Договорная

Ищу работу

Брестская, Пинск

Договорная

Строительные работы

Минск, Заводской

Плотник строитель

Договорная

Плотник строитель

Могилев

Каменщик-бетонщик-штукатур.

Договорная

Каменщик-бетонщик-штукатур.

Минская, Молодечно

Монтаж гипсокартона

Договорная

Монтаж гипсокартона

Могилев

Выполню,Ремонт откосов

Договорная

Выполню,Ремонт откосов

Гомель

Договорная

Ищу подработку

Могилев

Договорная

Ищу работу подработку

Витебск

Сантехник.

Договорная

Сантехник.

Брестская, Жабинка

Плотник столяр

Договорная

Плотник столяр

Могилев

ищу работу: кровля, доборные элементы для кровли

Договорная

ищу работу: кровля, доборные элементы для кровли

Брестская, Пинск

Выполняем любую работу

Договорная

Выполняем любую работу

Гомель

Договорная

Ищу работу

Гомель

Договорная

Разнорабочий

Брестская, Барановичи

Маляр штукатур

Договорная

Маляр штукатур

Могилев

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Могилев

Договорная

Плиточник

Минская, Борисов

Договорная

мастер на все руки ищет работу.

Гомельская, Калинковичи

Договорная

Ищу работу/подработку

Гомельская, Светлогорск

САНТЕХНИК

Договорная

САНТЕХНИК

Могилев

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Первомайский

Договорная

Маляр/штукатур

Брест

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Московский

Плиточник-облицовщик

Договорная

Плиточник-облицовщик

Минск, Фрунзенский

Сантехник .Ремонт и подключение насосных станций

Договорная

Сантехник .Ремонт и подключение насосных станций

Брестская, Жабинка

Фасадчик ищу работу

Договорная

Фасадчик ищу работу

Могилев

Ищу работу, строитель универсал

Договорная

Ищу работу, строитель универсал

Минск, Заводской

Сантехник. Сантехнические работы

Договорная

Сантехник. Сантехнические работы

Брестская, Кобрин

САНТЕХНИК ищет работу

Договорная

САНТЕХНИК ищет работу

Витебская, Орша

Ищу работу, подработку

Договорная

Ищу работу, подработку

Витебская, Орша

Монтаж кровли. Утепление. Кровельщик.

Договорная

Монтаж кровли. Утепление. Кровельщик.

Витебск

Покраска.Обои.Выравнивание стен, потолков

Договорная

Покраска.Обои.Выравнивание стен, потолков

Брестская, Барановичи

Отделочные работы: шпатлёвка,покраска

Договорная

Отделочные работы: шпатлёвка,покраска

Брест

Любая укладка ламината+установка плинтуса

Договорная

Любая укладка ламината+установка плинтуса

Гомель

Договорная

Выполню ремонтные работы качественно.

Брестская, Барановичи

Договорная

ищу подработку описание

Гродненская, Сморгонь

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Брест

Отделочник

Договорная

Отделочник

Брест

САНТЕХНИК ищет работу.

Договорная

САНТЕХНИК ищет работу.

Минск, Заводской

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