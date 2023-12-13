Товары от Куфар Маркета
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Спрос: Животные в Беларуси
Договорная
Закупаю КРС дорого
Могилевская, Другие города
Договорная
Закупаем быков, коров .В каждом регионе РБ
Минская, Другие города
Договорная
Шпиц
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Куплю котенка (девочку) как на фото
Минск, Центральный
Договорная
По всей территории РБ. Куплю лошадей.Дорого.
Витебская, Другие города
Договорная
Купим быков, коров , тёлок живым и убойным весом .
Гомельская, Другие города
Договорная
Закупаем быков, коров .В каждом регионе РБ
Минская, Другие города
Договорная
Закупаем КРС (крупный рогатый скот)
Витебская, Другие города
Договорная
Куплю молочного поросенка
Минск, Заводской
Договорная
Покупаем КРС и лошадей. Деньги сразу.
Гомель
Договорная
Куплю кроля на племя
Минская, Солигорск
Договорная
Ищем хозяев
Гомель
Договорная
Куплю крс
Витебская, Другие города
Договорная
Куплю дорого крс, лошадей
Гомельская, Другие города
Договорная
Закупаем быков, коров, лошадей.Быстро.Дорого.
Могилевская, Другие города
Договорная
По всей территории РБ.Закупаем лошадей живым и убо
Гомель
Договорная
В каждом регионе РБ.Закупаем коров, быков, лошадей
Витебская, Другие города
Договорная
Куплю шотландского вислоухого котенка (девочку)
Гомель
Договорная
Куплю ковинан или аналоги
Витебск
Договорная
Куплю щенка мальтипу или мальтезе
Минск, Московский
Договорная
Куры.
Минская, Борисов
Договорная
Сельхозживотные
Гомель
Договорная
Куплю быков в Оршанском районе
Витебская, Орша
Договорная
Купим крс,лошадей дорого
Могилевская, Другие города
Договорная
Спрос
Гомель
Договорная
Куплю быков коров коней телят
Гродненская, Другие города
Бесплатно
Заберу бесплатно декор кролика с клеткой
Минская, Борисов
Договорная
Куплю солому ячменную или овсяную на корм
Брестская, Ляховичи
Бесплатно
Заберу бесплатно клетку для декор. кролика
Минская, Борисов
Договорная
Куплю молоденькую морскую свинку
Гомельская, Мозырь
Договорная
Возьму щенка
Могилев
Договорная
Куплю сено на корм животным
Брест
Договорная
Закупаем крс Лошадей
Минская, Другие города
Договорная
Закупаем крс, лошадок Дорого
Брестская, Другие города
Договорная
Приму в дар котёнка шотландской породы
Могилевская, Бобруйск
Договорная
СРОЧНО Будка/ящик для бездомной собачки
Брестская, Пинск
Договорная
Куплю вольер
Брестская, Пинск
Бесплатно
Ищу, потерялся котенок
Брестская, Пинск
Договорная
ищу человека заколоть кабана
Витебская, Глубокое
Договорная
Спрос
Минская, Столбцы
Договорная
куплю солому или сено для подстилки
Гродно
Договорная
Куплю круглый аквариум 7-9 л.
Минск, Ленинский
Бесплатно
СРОЧНО НУЖНА КОРМЯЩАЯ КОШКА
Витебск
Договорная
Куплю аквариум
Витебск
Договорная
Куница лесная, нужна живая
Могилевская, Климовичи
Товары и услуги от компаний
Договорная
Куплю крс
Витебская, Другие города
Договорная
Куплю дорого крс, лошадей
Гомельская, Другие города
Договорная
Купим крс,лошадей дорого
Могилевская, Другие города
Договорная
Куплю быков коров коней телят
Гродненская, Другие города
Договорная
Закупаем крс Лошадей
Минская, Другие города
Договорная
Закупаем крс, лошадок Дорого
Брестская, Другие города
Договорная
КРС
Могилев
Договорная
Закупаю КРС Очень Дорого Живым Весом
Витебская, Полоцк