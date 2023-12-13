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Спрос: Ремонт и стройка в Беларуси

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Договорная

спрос

Минск, Московский

Доставка по Беларуси

Договорная

Куплю сварочную проволоку 1.2 мм

Брестская, Пинск

Договорная

Куплю Экструдированный пенополистирол, пеноплекс,

Могилев

Нужен токарь выточка блинов

Договорная

Нужен токарь выточка блинов

Минск, Октябрьский

Договорная

куплю входную дверь в квартиру

Брестская, Барановичи

Куплю асбестовая труба

Договорная

Куплю асбестовая труба

Витебск

Купим любые баллоны, в любом состоянии

Договорная

Купим любые баллоны, в любом состоянии

Минск, Фрунзенский

Договорная

Строитель ищу работу

Минская, Жодино

Приобретаем баллоны в любом состоянии

Договорная

Приобретаем баллоны в любом состоянии

Минск, Советский

Договорная

Прочее

Могилев

Ищу сушку пиломатериалов

Договорная

Ищу сушку пиломатериалов

Гомель

Договорная

Дсп

Гродно

Договорная

Каминная топка

Минск, Центральный

Договорная

Ищу лестницу алюминиевую.

Витебск

Куплю трубу 425мм

Договорная

Куплю трубу 425мм

Гомель

Доставка по Беларуси
Двери входные

Договорная

Двери входные

Брестская, Барановичи

Необходима замена передней стенки гаража

Договорная

Необходима замена передней стенки гаража

Минск, Советский

Купим любые баллоны под технические газы

Договорная

Купим любые баллоны под технические газы

Минск, Фрунзенский

Договорная

Подшивка потолков софитом и пластиком

Минск, Ленинский

Труба для столбов и прожилин. Новую или б/у.

Договорная

Труба для столбов и прожилин. Новую или б/у.

Витебск

MS5208

Договорная

MS5208

Витебск

Договорная

Куплю металлический уголок

Могилев

Договорная

Спрос.Советский инструмент,тиски,метчики,штангель

Витебск

Договорная

Куплю углекислотный баллон

Могилев

Плита перекрытия

Договорная

Плита перекрытия

Брестская, Малорита

Куплю любые баллоны, в любом состоянии

Договорная

Куплю любые баллоны, в любом состоянии

Минск, Заводской

Договорная

Куплю круг отрезной.125.

Витебск

куплю пружинкки

Договорная

куплю пружинкки

Витебск

Договорная

Куплю вибромотор 220в

Гродненская, Лида

куплю унитаз из новостройки

Договорная

куплю унитаз из новостройки

Минск, Центральный

Куплю фильтра противогазов дп2 дп4

Договорная

Куплю фильтра противогазов дп2 дп4

Минск, Ленинский

Договорная

Куплю радиатор отопления

Витебская, Орша

Договорная

Требуются подсобные рабочие

Гомельская, Мозырь

Перетянуть диван.

Договорная

Перетянуть диван.

Минск, Московский

Договорная

Требуется установщик межкомнатных дверей.

Минск, Центральный

Договорная

Песок, ПГС

Минск, Центральный

Леса строительные , вышка тура

Договорная

Леса строительные , вышка тура

Витебск

Куплю Арматуру 6,8,10,12 Рифленая

Договорная

Куплю Арматуру 6,8,10,12 Рифленая

Минск, Фрунзенский

Куплю набор инструмента б/у

Договорная

Куплю набор инструмента б/у

Брестская, Барановичи

Куплю поддоны

Договорная

Куплю поддоны

Минск, Центральный

Куплю крышку люк

Договорная

Куплю крышку люк

Гомель

Праймер битумный

Договорная

Праймер битумный

Могилев

Договорная

Куплю трубу мет 110-130мм в диаметре.

Минская, Березино

Договорная

куплю мойку врезную на кухню

Гродно

Товары и услуги от компаний

Куплю трубу 425мм

Договорная

Куплю трубу 425мм

Гомель

Доставка по Беларуси
спрос
vip

Договорная

спрос

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Куплю Б/У БИГ Бэги. С ручками. Открытый верх

Договорная

Куплю Б/У БИГ Бэги. С ручками. Открытый верх

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Обрезная доска (покупаем постоянно)

Договорная

Обрезная доска (покупаем постоянно)

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Лес кругляк покупаем постоянно (хвоя, листва)

Договорная

Лес кругляк покупаем постоянно (хвоя, листва)

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
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