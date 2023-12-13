Товары от Куфар Маркета
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Спрос: Ремонт и стройка в Беларуси
Договорная
спрос
Минск, Московский
Договорная
Куплю сварочную проволоку 1.2 мм
Брестская, Пинск
Договорная
Куплю Экструдированный пенополистирол, пеноплекс,
Могилев
Договорная
Нужен токарь выточка блинов
Минск, Октябрьский
Договорная
куплю входную дверь в квартиру
Брестская, Барановичи
Договорная
Куплю асбестовая труба
Витебск
Договорная
Купим любые баллоны, в любом состоянии
Минск, Фрунзенский
Договорная
Строитель ищу работу
Минская, Жодино
Договорная
Приобретаем баллоны в любом состоянии
Минск, Советский
Договорная
Прочее
Могилев
Договорная
Ищу сушку пиломатериалов
Гомель
Договорная
Дсп
Гродно
Договорная
Каминная топка
Минск, Центральный
Договорная
Ищу лестницу алюминиевую.
Витебск
Договорная
Куплю трубу 425мм
Гомель
Договорная
Двери входные
Брестская, Барановичи
Договорная
Необходима замена передней стенки гаража
Минск, Советский
Договорная
Купим любые баллоны под технические газы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Подшивка потолков софитом и пластиком
Минск, Ленинский
Договорная
Труба для столбов и прожилин. Новую или б/у.
Витебск
Договорная
MS5208
Витебск
Договорная
Куплю металлический уголок
Могилев
Договорная
Спрос.Советский инструмент,тиски,метчики,штангель
Витебск
Договорная
Куплю углекислотный баллон
Могилев
Договорная
Плита перекрытия
Брестская, Малорита
Договорная
Куплю любые баллоны, в любом состоянии
Минск, Заводской
Договорная
Куплю круг отрезной.125.
Витебск
Договорная
куплю пружинкки
Витебск
Договорная
Куплю вибромотор 220в
Гродненская, Лида
Договорная
куплю унитаз из новостройки
Минск, Центральный
Договорная
Куплю фильтра противогазов дп2 дп4
Минск, Ленинский
Договорная
Куплю радиатор отопления
Витебская, Орша
Договорная
Требуются подсобные рабочие
Гомельская, Мозырь
Договорная
Перетянуть диван.
Минск, Московский
Договорная
Требуется установщик межкомнатных дверей.
Минск, Центральный
Договорная
Песок, ПГС
Минск, Центральный
Договорная
Леса строительные , вышка тура
Витебск
Договорная
Куплю Арматуру 6,8,10,12 Рифленая
Минск, Фрунзенский
Договорная
Куплю набор инструмента б/у
Брестская, Барановичи
Договорная
Куплю поддоны
Минск, Центральный
Договорная
Куплю крышку люк
Гомель
Договорная
Праймер битумный
Могилев
Договорная
Куплю трубу мет 110-130мм в диаметре.
Минская, Березино
Договорная
куплю мойку врезную на кухню
Гродно
Товары и услуги от компаний
Договорная
Куплю трубу 425мм
Гомель
Договорная
спрос
Минск, Московский
Договорная
Куплю Б/У БИГ Бэги. С ручками. Открытый верх
Минск, Октябрьский
Договорная
Обрезная доска (покупаем постоянно)
Минская, Молодечно
Договорная
Лес кругляк покупаем постоянно (хвоя, листва)
Минская, Молодечно