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Спрос: Работа, бизнес, учёба в Беларуси

vip

Договорная

Продавец

Витебск

Договорная

Куплю токарно-винторезный станок

Витебская, Орша

Договорная

Куплю оборудование для металлообработки

Минск, Центральный

Договорная

ищу расклейщика на подработку

Минск, Центральный

Ищу инвестора в действующий бизнес

Договорная

Ищу инвестора в действующий бизнес

Минск, Первомайский

Куплю лазерный станок чпу

Договорная

Куплю лазерный станок чпу

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Инвест/партнерство в проектах

Минск, Центральный

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КУПЛЮ ТАКСОМЕТР БЕЛТАКС В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Договорная

КУПЛЮ ТАКСОМЕТР БЕЛТАКС В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Минск, Октябрьский

vip

Договорная

Продавец

Витебск

Инвестиции для реализации

Договорная

Инвестиции для реализации

Минск, Центральный

Флорист

Договорная

Флорист

Гомельская, Речица

Договорная

Рохлю куплю

Минск, Первомайский

Работа вахтовым методом

Договорная

Работа вахтовым методом

Минск, Фрунзенский

Ищу того,кто поможет найти курьеров рекламщиков

Договорная

Ищу того,кто поможет найти курьеров рекламщиков

Минск, Центральный

Куплю таксометр версия БелТакс 3.1 или 3.1.2

Договорная

Куплю таксометр версия БелТакс 3.1 или 3.1.2

Минская, Борисов

Договорная

Требуется автомеханик на мойку самообслуживания

Витебская, Новополоцк

Куплю книги для изучения английского языка Spark 2

Договорная

Куплю книги для изучения английского языка Spark 2

Минск, Центральный

Договорная

Ищем пекаря/помощник пекаря

Могилев

Работа. Уборка домика на постоянной основе

Договорная

Работа. Уборка домика на постоянной основе

Гродненская, Сморгонь

Трейдинг по концепции Smart Money

Договорная

Трейдинг по концепции Smart Money

Минск, Центральный

Куплю книги БИОЛОГИЯ ГРИН ТЕЙЛОР СТАУТ

Договорная

Куплю книги БИОЛОГИЯ ГРИН ТЕЙЛОР СТАУТ

Минск, Фрунзенский

Пластины токарные

Договорная

Пластины токарные

Гомель

Договорная

Ищу водителя категории С

Брестская, Пинск

Репетитор по математике 5 класс

Договорная

Репетитор по математике 5 класс

Минск, Заводской

Ищу партнёра в действующее кафе

Договорная

Ищу партнёра в действующее кафе

Витебск

Бесплатно

Ищу мастера в напарники, есть Гараж для изготовлен

Минск, Фрунзенский

Ищем партнера для строительства здания в г. Бресте

Договорная

Ищем партнера для строительства здания в г. Бресте

Минск, Центральный

Репетитор разговорного Английского языка онлайн

Договорная

Репетитор разговорного Английского языка онлайн

Минск, Московский

Нужна попутная грузоперевозка 1.5т 350б.р

Договорная

Нужна попутная грузоперевозка 1.5т 350б.р

Могилевская, Костюковичи

Ищу прироботок изготовление чипов домофоных 5руб.

Договорная

Ищу прироботок изготовление чипов домофоных 5руб.

Брест

Договорная

Разнорабочий (строитель)

Минская, Минский район

Проинвестирую бизнес-проект

Договорная

Проинвестирую бизнес-проект

Могилев

Договорная

Совместная аренда во фрунзенском районе

Минск, Фрунзенский

Учебное пособие

Договорная

Учебное пособие

Минск, Центральный

Договорная

Музыкант

Брест

Колодки для тельфера

Договорная

Колодки для тельфера

Минск, Октябрьский

машинист оператор котельной (кочегар) требуется

Договорная

машинист оператор котельной (кочегар) требуется

Витебск

Договорная

Нужны подсобники на плитку и заборы

Брест

Договорная

Ищу проекты для инвестирования

Минск, Первомайский

Купим бизнес

Договорная

Купим бизнес

Гомель

Сдам на реализацию браслеты из натуральных камней

Договорная

Сдам на реализацию браслеты из натуральных камней

Витебск

Договорная

фрезерный станок с ЧПУ

Минск, Центральный

Договорная

Ищу партнера для бизнеса

Минск, Партизанский

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Договорная

Арендую производственное помещение

Минск, Центральный

Товары и услуги от компаний

Договорная

КУПЛЮ ИЛИ ВОЗЬМУ В АРЕНДУ БИЛБОРД В ЖОДИНО

Минская, Жодино

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