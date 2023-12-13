Товары от Куфар Маркета
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Спрос: Работа, бизнес, учёба в Беларуси
Договорная
Продавец
Витебск
Договорная
Куплю токарно-винторезный станок
Витебская, Орша
Договорная
Куплю оборудование для металлообработки
Минск, Центральный
Договорная
ищу расклейщика на подработку
Минск, Центральный
Договорная
Ищу инвестора в действующий бизнес
Минск, Первомайский
Договорная
Куплю лазерный станок чпу
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Инвест/партнерство в проектах
Минск, Центральный
Договорная
КУПЛЮ ТАКСОМЕТР БЕЛТАКС В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Минск, Октябрьский
Договорная
Продавец
Витебск
Договорная
Инвестиции для реализации
Минск, Центральный
Договорная
Флорист
Гомельская, Речица
Договорная
Рохлю куплю
Минск, Первомайский
Договорная
Работа вахтовым методом
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу того,кто поможет найти курьеров рекламщиков
Минск, Центральный
Договорная
Куплю таксометр версия БелТакс 3.1 или 3.1.2
Минская, Борисов
Договорная
Требуется автомеханик на мойку самообслуживания
Витебская, Новополоцк
Договорная
Куплю книги для изучения английского языка Spark 2
Минск, Центральный
Договорная
Ищем пекаря/помощник пекаря
Могилев
Договорная
Работа. Уборка домика на постоянной основе
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Трейдинг по концепции Smart Money
Минск, Центральный
Договорная
Куплю книги БИОЛОГИЯ ГРИН ТЕЙЛОР СТАУТ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пластины токарные
Гомель
Договорная
Ищу водителя категории С
Брестская, Пинск
Договорная
Репетитор по математике 5 класс
Минск, Заводской
Договорная
Ищу партнёра в действующее кафе
Витебск
Бесплатно
Ищу мастера в напарники, есть Гараж для изготовлен
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищем партнера для строительства здания в г. Бресте
Минск, Центральный
Договорная
Репетитор разговорного Английского языка онлайн
Минск, Московский
Договорная
Нужна попутная грузоперевозка 1.5т 350б.р
Могилевская, Костюковичи
Договорная
Ищу прироботок изготовление чипов домофоных 5руб.
Брест
Договорная
Разнорабочий (строитель)
Минская, Минский район
Договорная
Проинвестирую бизнес-проект
Могилев
Договорная
Совместная аренда во фрунзенском районе
Минск, Фрунзенский
Договорная
Учебное пособие
Минск, Центральный
Договорная
Музыкант
Брест
Договорная
Колодки для тельфера
Минск, Октябрьский
Договорная
машинист оператор котельной (кочегар) требуется
Витебск
Договорная
Нужны подсобники на плитку и заборы
Брест
Договорная
Ищу проекты для инвестирования
Минск, Первомайский
Договорная
Купим бизнес
Гомель
Договорная
Сдам на реализацию браслеты из натуральных камней
Витебск
Договорная
фрезерный станок с ЧПУ
Минск, Центральный
Договорная
Ищу партнера для бизнеса
Минск, Партизанский
Договорная
Арендую производственное помещение
Минск, Центральный