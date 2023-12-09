Медицина и фармацевтика в Беларуси
Договорная
Медицинский регистратор, ищу работу.
Гомель
Договорная
Психолог
Минск, Октябрьский
Договорная
Ищу подработку
Витебск
Договорная
Ищу подработку медсестра, водитель.
Минск, Советский
Договорная
Ищу работу, средний медперсонал
Витебск
Договорная
Медицинская сестра (капельницы/инъекции, постановк
Гомель
Договорная
Капельница: срочная помощь
Минская, Жодино
Договорная
Капельница на дому: срочная помощь.
Минская, Борисов
Договорная
Ветеринарное дело
Могилевская, Кричев
Договорная
Ищу работу
Брест
Договорная
Процедурная медсестра
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу массажиста
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищу работу
Минск, Советский
Договорная
Ищу подработку (фармацевт)
Витебск
Договорная
Сиделка на субботу и воскресенье
Брестская, Пинск
Договорная
Мед сестра
Минск, Октябрьский
Договорная
Капельница на дому: срочная помощь при запое.
Минск, Советский
Договорная
Ищу работу
Минск, Московский
Договорная
Ищу работу медсестры
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Услуги на дому в г Новополоцке и г.Полоцке.
Витебская, Новополоцк
Договорная
Медицинская сестра
Минск, Фрунзенский