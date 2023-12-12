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Маркетинг, реклама в Беларуси

Таргетолог / реклама

Договорная

Таргетолог / реклама

Витебская, Новополоцк

Менеджер wildberries

Договорная

Менеджер wildberries

Минск, Фрунзенский

Настройка таргетированной рекламы

Договорная

Настройка таргетированной рекламы

Гродно

ДИЗАЙН карточек/ИНФОГРАФИКА

Договорная

ДИЗАЙН карточек/ИНФОГРАФИКА

Минск, Советский

ТАРГЕТОЛОГ РЕКЛАМА

Договорная

ТАРГЕТОЛОГ РЕКЛАМА

Минск, Фрунзенский

Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Минск, Ленинский

СММ, SMM Продвижение Инстаграм, Таргетолог

Договорная

СММ, SMM Продвижение Инстаграм, Таргетолог

Минск, Центральный

Таргетолог, настройка рекламы

Договорная

Таргетолог, настройка рекламы

Гомель

Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Минск, Центральный

Таргетолог для вашего бизнеса

Договорная

Таргетолог для вашего бизнеса

Минск, Московский

Реклама в интернете Я.Директ и Google Ads

Договорная

Реклама в интернете Я.Директ и Google Ads

Гродно

Таргетолог. Маркетолог. Упаковка блога

Договорная

Таргетолог. Маркетолог. Упаковка блога

Минск, Фрунзенский

SMM СММ ВЕДЕНИЕ АККАУНТА

Договорная

SMM СММ ВЕДЕНИЕ АККАУНТА

Гродно

ТАРГЕТОЛОГ Inst/Fb

Договорная

ТАРГЕТОЛОГ Inst/Fb

Минск, Заводской

Договорная

Промоутер

Минск, Заводской

Ищу работу промоутера, администратора Пинск, Минск

Договорная

Ищу работу промоутера, администратора Пинск, Минск

Брестская, Пинск

Дизайн карточек / инфографика

Договорная

Дизайн карточек / инфографика

Брестская, Ивацевичи

Договорная

работа

Минск, Фрунзенский

Инфографика для маркетплейсов

Договорная

Инфографика для маркетплейсов

Минская, Борисов

Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Минск, Центральный

Таргетолог. Таргетированная реклама. Таргет

Договорная

Таргетолог. Таргетированная реклама. Таргет

Гомель

Дизайн карточек товара / инфографика

Договорная

Дизайн карточек товара / инфографика

Брест

Инфографика для Wildberries

Договорная

Инфографика для Wildberries

Брест

Таргетолог. Реклама в инстаграм

Договорная

Таргетолог. Реклама в инстаграм

Минск, Центральный

ТАРГЕТОЛОГ

Договорная

ТАРГЕТОЛОГ

Гродно

Договорная

Работа удаленная

Гродно

Таргетолог, маркетолог, реклама для бизнеса

Договорная

Таргетолог, маркетолог, реклама для бизнеса

Минск, Октябрьский

Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Гродно

Таргетолог Instagram/ Facebook Таргет / Реклама/ И

Договорная

Таргетолог Instagram/ Facebook Таргет / Реклама/ И

Минск, Фрунзенский

Договорная

Таргетолог

Гродно

Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Витебск

Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Могилев

Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Витебская, Новополоцк

Графический дизайнер

Договорная

Графический дизайнер

Минск, Партизанский

Договорная

Видеоредактор

Минск, Центральный

Договорная

Подработка

Брестская, Барановичи

Упаковка аккаунта в Инстаграм / Instagram

Договорная

Упаковка аккаунта в Инстаграм / Instagram

Минск, Московский

SMM-менеджер.CMM-менеджер. Продвижение в соц.сетях

Договорная

SMM-менеджер.CMM-менеджер. Продвижение в соц.сетях

Брест

Менеджер маркетплейсов WB/OZON

Договорная

Менеджер маркетплейсов WB/OZON

Гомельская, Добруш

Инфографика (карточки товаров) для Wb и Ozon

Договорная

Инфографика (карточки товаров) для Wb и Ozon

Минск, Фрунзенский

Таргетолог/Реклама/Instagram/ Facebook

Договорная

Таргетолог/Реклама/Instagram/ Facebook

Минск, Первомайский

Ищу интересные проекты для сотрудничества

Договорная

Ищу интересные проекты для сотрудничества

Минск, Первомайский

Карточки товаров для Wildberries/Ozon

Договорная

Карточки товаров для Wildberries/Ozon

Могилев

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