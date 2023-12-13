Товары от Куфар Маркета
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Спрос: Компьютерная техника в Беларуси
Договорная
Купим ваш ноутбук/нетбук в любом состоянии СРОЧНО
Минск, Центральный
Договорная
БЫСТРАЯ СКУПКА НОУТБУКОВ МИНСК
Минск, Центральный
Договорная
Монитор Samsung
Гродненская, Ошмяны
Договорная
Куплю компьютер, системный блок, ноутбук
Витебск
Договорная
Куплю ноутбук срочно для работы
Минск, Фрунзенский
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Куплю Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 4.0)
Минск, Октябрьский
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КУПЛЮ НОУТБУК ИЛИ КОМПЬЮТЕР
Гомель
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КУПЛЮ ПК ИЛИ НОУТ ДОРОГО И БЫСТРО
Гомель
Договорная
Скупка ноутбуков и комплектующих
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Куплю GA-990XA-UD3 (rev. 3.0)или (rev.3.1)
Минск, Октябрьский
Договорная
Скупка ноутбуков и компьютеров в Минске
Минск, Советский
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП НОУТБУКОВ. ВЫЕЗД
Минск, Московский
Договорная
Ноутбук Куплю в рабочем, хорошем состоянии,
Могилев
Договорная
Куплю срочно ваш ноутбук, нетбук,компьютер.Дорого.
Гродно
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Купим СИСТЕМНЫЙ БЛОК выкупим ПК скупка КОМПЬЮТЕРОВ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Куплю монитор, системник, ноутбук
Витебск
Договорная
Материнская карта АМЗ+ питание 8 пин.
Витебск
Договорная
БЫСТРАЯ СКУПКА НОУТБУКОВ МИНСК
Минск, Центральный
Договорная
Мышь Logitech MX Revolution куплю.
Гомельская, Другие города
Договорная
Купим ваш ноутбук/нетбук в любом состоянии СРОЧНО
Минск, Центральный
Договорная
Куплю ноутбук в любом состоянии до 1500р
Могилев
Договорная
Куплю ноутбук. Можно с проблемами
Витебск
Договорная
Выкуп. Ноутбук, компьютер и др. Рабочий, Нерабочий
Минск, Фрунзенский
Договорная
Fujitsu A 514 крышку шлейф, батарею куплю
Минск, Фрунзенский
Договорная
куплю оперативную память 4гб ддр2 одной планкой
Гомельская, Жлобин
Договорная
Куплю компьютер, системный блок, ноутбук
Витебск
Договорная
МЫ ОТКРЫЛИСЬ Рынок Чернышевского, павильон 71 П
Брестская, Барановичи
Договорная
приобрету ноутбук, компьютер можно не рабочие
Витебская, Орша
Договорная
Куплю ноутбук на запчасти в неисправном состоянии
Гомель
Договорная
Куплю себе SSD для хранения фотографий и видео
Минск, Советский
Договорная
Ищу IDE 2.5 HDD или обмен
Минск, Первомайский
Договорная
Принтер epson xp 352 куплю
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Ноутбук
Гомель
Договорная
Куплю ВИДЕОКАРТЫ выкуп видеокарт скупка ВИДЕОКАРТ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Куплю PS4 или PS5
Гомельская, Жлобин
Договорная
Рассмотрю к покупке стационарный ПК
Минская, Молодечно
Договорная
Куплю видеокарту
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Silicon power stream s10
Минск, Центральный
Договорная
Скупка ноутбуков и компьютеров в Гомеле
Гомель
Договорная
Куплю Snow Runner, предложение в лс.
Гомель
Договорная
Куплю процессор amd phenom ll x4
Витебск
Договорная
Куплю ноутбук рабочий или полурабочий
Гродно
Договорная
Скупка ноутбуков в любом состоянии. Гродно и вся Беларусь
Гродно
Договорная
Куплю Keychron V1
Минск, Советский
Договорная
Куплю нерабочие процессоры,память, видеокарты
Витебск
Товары и услуги от компаний
Договорная
Скупка ноутбуков и комплектующих
Гомельская, Светлогорск
Договорная
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НОУТБУКОВ. ВЫЕЗД
Минск, Московский
Договорная
БЫСТРАЯ СКУПКА НОУТБУКОВ МИНСК
Минск, Центральный
Договорная
Купим ваш ноутбук/нетбук в любом состоянии СРОЧНО
Минск, Центральный
Договорная
Куплю ВИДЕОКАРТЫ выкуп видеокарт скупка ВИДЕОКАРТ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Куплю PS4 или PS5
Гомельская, Жлобин
Договорная
Куплю ПК компьютер системный блок монитор продать
Минск, Советский
Договорная
Срочный Выкуп техники
Гомель