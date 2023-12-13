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Спрос: Компьютерная техника в Беларуси

Купим ваш ноутбук/нетбук в любом состоянии СРОЧНО
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Договорная

Купим ваш ноутбук/нетбук в любом состоянии СРОЧНО

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
БЫСТРАЯ СКУПКА НОУТБУКОВ МИНСК
vip

Договорная

БЫСТРАЯ СКУПКА НОУТБУКОВ МИНСК

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Монитор Samsung

Договорная

Монитор Samsung

Гродненская, Ошмяны

Куплю компьютер, системный блок, ноутбук

Договорная

Куплю компьютер, системный блок, ноутбук

Витебск

Договорная

Куплю ноутбук срочно для работы

Минск, Фрунзенский

Куплю Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 4.0)

Договорная

Куплю Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev. 4.0)

Минск, Октябрьский

КУПЛЮ НОУТБУК ИЛИ КОМПЬЮТЕР

Договорная

КУПЛЮ НОУТБУК ИЛИ КОМПЬЮТЕР

Гомель

КУПЛЮ ПК ИЛИ НОУТ ДОРОГО И БЫСТРО

Договорная

КУПЛЮ ПК ИЛИ НОУТ ДОРОГО И БЫСТРО

Гомель

Скупка ноутбуков и комплектующих

Договорная

Скупка ноутбуков и комплектующих

Гомельская, Светлогорск

Доставка по Беларуси
Куплю GA-990XA-UD3 (rev. 3.0)или (rev.3.1)

Договорная

Куплю GA-990XA-UD3 (rev. 3.0)или (rev.3.1)

Минск, Октябрьский

Скупка ноутбуков и компьютеров в Минске

Договорная

Скупка ноутбуков и компьютеров в Минске

Минск, Советский

Рассрочка
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НОУТБУКОВ. ВЫЕЗД

Договорная

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НОУТБУКОВ. ВЫЕЗД

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Ноутбук Куплю в рабочем, хорошем состоянии,

Договорная

Ноутбук Куплю в рабочем, хорошем состоянии,

Могилев

Куплю срочно ваш ноутбук, нетбук,компьютер.Дорого.

Договорная

Куплю срочно ваш ноутбук, нетбук,компьютер.Дорого.

Гродно

Купим СИСТЕМНЫЙ БЛОК выкупим ПК скупка КОМПЬЮТЕРОВ

Договорная

Купим СИСТЕМНЫЙ БЛОК выкупим ПК скупка КОМПЬЮТЕРОВ

Минск, Фрунзенский

Куплю монитор, системник, ноутбук

Договорная

Куплю монитор, системник, ноутбук

Витебск

Материнская карта АМЗ+ питание 8 пин.

Договорная

Материнская карта АМЗ+ питание 8 пин.

Витебск

БЫСТРАЯ СКУПКА НОУТБУКОВ МИНСК
vip

Договорная

БЫСТРАЯ СКУПКА НОУТБУКОВ МИНСК

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Мышь Logitech MX Revolution куплю.

Договорная

Мышь Logitech MX Revolution куплю.

Гомельская, Другие города

Купим ваш ноутбук/нетбук в любом состоянии СРОЧНО
vip

Договорная

Купим ваш ноутбук/нетбук в любом состоянии СРОЧНО

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куплю ноутбук в любом состоянии до 1500р

Договорная

Куплю ноутбук в любом состоянии до 1500р

Могилев

Куплю ноутбук. Можно с проблемами

Договорная

Куплю ноутбук. Можно с проблемами

Витебск

Выкуп. Ноутбук, компьютер и др. Рабочий, Нерабочий

Договорная

Выкуп. Ноутбук, компьютер и др. Рабочий, Нерабочий

Минск, Фрунзенский

Fujitsu A 514 крышку шлейф, батарею куплю

Договорная

Fujitsu A 514 крышку шлейф, батарею куплю

Минск, Фрунзенский

куплю оперативную память 4гб ддр2 одной планкой

Договорная

куплю оперативную память 4гб ддр2 одной планкой

Гомельская, Жлобин

Куплю компьютер, системный блок, ноутбук

Договорная

Куплю компьютер, системный блок, ноутбук

Витебск

МЫ ОТКРЫЛИСЬ Рынок Чернышевского, павильон 71 П

Договорная

МЫ ОТКРЫЛИСЬ Рынок Чернышевского, павильон 71 П

Брестская, Барановичи

приобрету ноутбук, компьютер можно не рабочие

Договорная

приобрету ноутбук, компьютер можно не рабочие

Витебская, Орша

Куплю ноутбук на запчасти в неисправном состоянии

Договорная

Куплю ноутбук на запчасти в неисправном состоянии

Гомель

Куплю себе SSD для хранения фотографий и видео

Договорная

Куплю себе SSD для хранения фотографий и видео

Минск, Советский

Договорная

Ищу IDE 2.5 HDD или обмен

Минск, Первомайский

Принтер epson xp 352 куплю

Договорная

Принтер epson xp 352 куплю

Гродненская, Сморгонь

Ноутбук

Договорная

Ноутбук

Гомель

Куплю ВИДЕОКАРТЫ выкуп видеокарт скупка ВИДЕОКАРТ

Договорная

Куплю ВИДЕОКАРТЫ выкуп видеокарт скупка ВИДЕОКАРТ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куплю PS4 или PS5

Договорная

Куплю PS4 или PS5

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Рассмотрю к покупке стационарный ПК

Договорная

Рассмотрю к покупке стационарный ПК

Минская, Молодечно

Договорная

Куплю видеокарту

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Silicon power stream s10

Минск, Центральный

Скупка ноутбуков и компьютеров в Гомеле

Договорная

Скупка ноутбуков и компьютеров в Гомеле

Гомель

Куплю Snow Runner, предложение в лс.

Договорная

Куплю Snow Runner, предложение в лс.

Гомель

Куплю процессор amd phenom ll x4

Договорная

Куплю процессор amd phenom ll x4

Витебск

Куплю ноутбук рабочий или полурабочий

Договорная

Куплю ноутбук рабочий или полурабочий

Гродно

Скупка ноутбуков в любом состоянии. Гродно и вся Беларусь

Договорная

Скупка ноутбуков в любом состоянии. Гродно и вся Беларусь

Гродно

Куплю Keychron V1

Договорная

Куплю Keychron V1

Минск, Советский

Куплю нерабочие процессоры,память, видеокарты

Договорная

Куплю нерабочие процессоры,память, видеокарты

Витебск

Товары и услуги от компаний

Скупка ноутбуков и комплектующих

Договорная

Скупка ноутбуков и комплектующих

Гомельская, Светлогорск

Доставка по Беларуси
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НОУТБУКОВ. ВЫЕЗД

Договорная

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НОУТБУКОВ. ВЫЕЗД

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
БЫСТРАЯ СКУПКА НОУТБУКОВ МИНСК
vip

Договорная

БЫСТРАЯ СКУПКА НОУТБУКОВ МИНСК

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Купим ваш ноутбук/нетбук в любом состоянии СРОЧНО
vip

Договорная

Купим ваш ноутбук/нетбук в любом состоянии СРОЧНО

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куплю ВИДЕОКАРТЫ выкуп видеокарт скупка ВИДЕОКАРТ

Договорная

Куплю ВИДЕОКАРТЫ выкуп видеокарт скупка ВИДЕОКАРТ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куплю PS4 или PS5

Договорная

Куплю PS4 или PS5

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Куплю ПК компьютер системный блок монитор продать

Договорная

Куплю ПК компьютер системный блок монитор продать

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Срочный Выкуп техники

Договорная

Срочный Выкуп техники

Гомель

Доставка по Беларуси
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