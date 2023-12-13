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Договорная
Выкуп Рабочих и неисправных микроволновых печей
Гомельская, Жлобин
Доставка по Беларуси
Договорная
Купим Б/У ТЕХНИКУ ДОРОГО
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Рассрочка
Договорная
Скупка техники Светлогорск
Гомельская, Светлогорск
Доставка по Беларуси
Договорная
Скупка стиральных машин в Слуцком районе.
Минская, Слуцк
Доставка по Беларуси
Договорная
Электроплита Любая ЗАПЧАСТЬ к электрической плите
Минск, Фрунзенский
Доставка по Беларуси
Договорная
Куплю ТЕЛЕВИЗОР ПРОЕКТОР б.у. или новый дорого ТВ
Минск, Советский
Доставка по Беларуси
Рассрочка
Договорная
Скупка техники Жлобин
Гомельская, Жлобин
Доставка по Беларуси
Договорная
Скупка техники Рогачев
Гомельская, Рогачев
Доставка по Беларуси
Договорная
ДОРОГО КУПИМ. В РАБОЧЕМ и НЕРАБОЧЕМ состоянии.
Минск, Советский
Доставка по Беларуси
Рассрочка
Договорная
Куплю кофемашину, кофемолку дорого
Минск, Центральный
Доставка по Беларуси
Рассрочка
Договорная
КУПЛЮ ДОРОГО Газовая и электрическая плита, электр
Минск, Московский
Доставка по Беларуси
Договорная
КУПЛЮ и ПРОДАМ электрическая и газовая плита.
Минск, Московский
Доставка по Беларуси
Договорная
Скупка холодильников в нерабочем состоян
Витебск
Доставка по Беларуси