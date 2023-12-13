Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Спрос: Техника в Беларуси
Договорная
Куплю газовую плиту
Могилев
Договорная
Куплю хлебопечку
Минск, Советский
Договорная
Холодильник КУПЛЮ дорого в любом состоянии л
Минск, Центральный
Договорная
Куплю на запчасти Утюг Tefal FV4350
Брест
Договорная
КУПЛЮ ось натяжителя верхней нити Чайка-2
Минск, Фрунзенский
Договорная
Фильтр-тёрка для соковыжималки Polaris PSJ 0601
Минск, Первомайский
Договорная
Холодильники КУПЛЮ СРОЧНО ДОРОГО
Минск, Центральный
Договорная
Выкуп Рабочих и неисправных микроволновых печей
Гомельская, Жлобин
Договорная
Скупаем холодильники, стир. машины, печи СВЧ
Витебск
Договорная
Куплю газовую плиту
Могилевская, Хотимск
Договорная
Куплю стиральную машину, холодильник, морозильник.
Минск, Центральный
Договорная
БЫСТРО ВЫКУПИМ ВАШ: Ноутбук, Нетбук, Ультрабук
Минск, Фрунзенский
Договорная
БЫСТРО ВЫКУПИМ xBox, PlayStation, Nintendo и др.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Купим Б/У ТЕХНИКУ ДОРОГО
Минск, Центральный
Договорная
Куплю мойку нержавейку
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Телевизор
Гомель
Договорная
Скупка стиральных машин
Гомель
Договорная
Куплю старый не рабочий холодильник, плиту
Витебск
Договорная
Куплю старую не рабочую стиральную машину
Витебск
Договорная
Холодильник витрина б/у
Гродненская, Лида
Договорная
Насадки для кухонной машины Redmond 4035
Минск, Ленинский
Договорная
Скупка техники Светлогорск
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Куплю
Брестская, Пинск
Договорная
Провод от электро бритвы СССР
Брест
Договорная
Скупка стиральных машин в Слуцком районе.
Минская, Слуцк
Договорная
Электроплита Любая ЗАПЧАСТЬ к электрической плите
Минск, Фрунзенский
Договорная
Куплю мини - холодильник
Витебск
Договорная
Телевизор Samsung
Гомель
Договорная
Куплю
Брестская, Пинск
Договорная
Куплю машинку для удаления катышков Бердск
Минская, Жодино
Договорная
Куплю ТЕЛЕВИЗОР ПРОЕКТОР б.у. или новый дорого ТВ
Минск, Советский
Договорная
Куплю газоразрядные индикаторы ИН-8 ИН-14 ИН-18
Минск, Фрунзенский
Договорная
Колесики на посудомойку
Гомель
Договорная
Электрошвабра Kaercher
Минск, Октябрьский
Договорная
Скупка техники Жлобин
Гомельская, Жлобин
Договорная
Куплю кофемашину Philips EP3246/70
Минск, Советский
Договорная
Куплю сертификат
Минск, Первомайский
Договорная
Выкуп бытовой техники холодильник стиральная машин
Витебск
Договорная
Куплю
Гомельская, Добруш
Договорная
Куплю верхнюю крышку Zanussi 825
Брест
Договорная
Батарея Bosh
Гомельская, Речица
Договорная
Куплю катриджи 650
Брест
Договорная
куплю газовую плиту на 50см новую или б/у до 5 лет
Гродно
Товары и услуги от компаний
Договорная
Выкуп Рабочих и неисправных микроволновых печей
Гомельская, Жлобин
Договорная
Купим Б/У ТЕХНИКУ ДОРОГО
Минск, Центральный
Договорная
Скупка техники Светлогорск
Гомельская, Светлогорск
Договорная
Скупка стиральных машин в Слуцком районе.
Минская, Слуцк
Договорная
Электроплита Любая ЗАПЧАСТЬ к электрической плите
Минск, Фрунзенский
Договорная
Куплю ТЕЛЕВИЗОР ПРОЕКТОР б.у. или новый дорого ТВ
Минск, Советский
Договорная
Скупка техники Жлобин
Гомельская, Жлобин
Договорная
Скупка техники Рогачев
Гомельская, Рогачев