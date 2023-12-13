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ПрочееСпрос

Спрос: Техника в Беларуси

Договорная

Куплю газовую плиту

Могилев

Договорная

Куплю хлебопечку

Минск, Советский

Холодильник КУПЛЮ дорого в любом состоянии л

Договорная

Холодильник КУПЛЮ дорого в любом состоянии л

Минск, Центральный

Куплю на запчасти Утюг Tefal FV4350

Договорная

Куплю на запчасти Утюг Tefal FV4350

Брест

КУПЛЮ ось натяжителя верхней нити Чайка-2

Договорная

КУПЛЮ ось натяжителя верхней нити Чайка-2

Минск, Фрунзенский

Фильтр-тёрка для соковыжималки Polaris PSJ 0601

Договорная

Фильтр-тёрка для соковыжималки Polaris PSJ 0601

Минск, Первомайский

Холодильники КУПЛЮ СРОЧНО ДОРОГО

Договорная

Холодильники КУПЛЮ СРОЧНО ДОРОГО

Минск, Центральный

Выкуп Рабочих и неисправных микроволновых печей

Договорная

Выкуп Рабочих и неисправных микроволновых печей

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Скупаем холодильники, стир. машины, печи СВЧ

Договорная

Скупаем холодильники, стир. машины, печи СВЧ

Витебск

Договорная

Куплю газовую плиту

Могилевская, Хотимск

Куплю стиральную машину, холодильник, морозильник.

Договорная

Куплю стиральную машину, холодильник, морозильник.

Минск, Центральный

БЫСТРО ВЫКУПИМ ВАШ: Ноутбук, Нетбук, Ультрабук

Договорная

БЫСТРО ВЫКУПИМ ВАШ: Ноутбук, Нетбук, Ультрабук

Минск, Фрунзенский

БЫСТРО ВЫКУПИМ xBox, PlayStation, Nintendo и др.

Договорная

БЫСТРО ВЫКУПИМ xBox, PlayStation, Nintendo и др.

Минск, Фрунзенский

Купим Б/У ТЕХНИКУ ДОРОГО

Договорная

Купим Б/У ТЕХНИКУ ДОРОГО

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка

Договорная

Куплю мойку нержавейку

Могилевская, Бобруйск

Договорная

Телевизор

Гомель

Скупка стиральных машин

Договорная

Скупка стиральных машин

Гомель

Куплю старый не рабочий холодильник, плиту

Договорная

Куплю старый не рабочий холодильник, плиту

Витебск

Куплю старую не рабочую стиральную машину

Договорная

Куплю старую не рабочую стиральную машину

Витебск

Холодильник витрина б/у

Договорная

Холодильник витрина б/у

Гродненская, Лида

Насадки для кухонной машины Redmond 4035

Договорная

Насадки для кухонной машины Redmond 4035

Минск, Ленинский

Скупка техники Светлогорск

Договорная

Скупка техники Светлогорск

Гомельская, Светлогорск

Доставка по Беларуси

Договорная

Куплю

Брестская, Пинск

Провод от электро бритвы СССР

Договорная

Провод от электро бритвы СССР

Брест

Скупка стиральных машин в Слуцком районе.

Договорная

Скупка стиральных машин в Слуцком районе.

Минская, Слуцк

Доставка по Беларуси
Электроплита Любая ЗАПЧАСТЬ к электрической плите

Договорная

Электроплита Любая ЗАПЧАСТЬ к электрической плите

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куплю мини - холодильник

Договорная

Куплю мини - холодильник

Витебск

Договорная

Телевизор Samsung

Гомель

Договорная

Куплю

Брестская, Пинск

Договорная

Куплю машинку для удаления катышков Бердск

Минская, Жодино

Куплю ТЕЛЕВИЗОР ПРОЕКТОР б.у. или новый дорого ТВ

Договорная

Куплю ТЕЛЕВИЗОР ПРОЕКТОР б.у. или новый дорого ТВ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Куплю газоразрядные индикаторы ИН-8 ИН-14 ИН-18

Договорная

Куплю газоразрядные индикаторы ИН-8 ИН-14 ИН-18

Минск, Фрунзенский

Колесики на посудомойку

Договорная

Колесики на посудомойку

Гомель

Электрошвабра Kaercher

Договорная

Электрошвабра Kaercher

Минск, Октябрьский

Скупка техники Жлобин

Договорная

Скупка техники Жлобин

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Куплю кофемашину Philips EP3246/70

Договорная

Куплю кофемашину Philips EP3246/70

Минск, Советский

Куплю сертификат

Договорная

Куплю сертификат

Минск, Первомайский

Выкуп бытовой техники холодильник стиральная машин

Договорная

Выкуп бытовой техники холодильник стиральная машин

Витебск

Куплю

Договорная

Куплю

Гомельская, Добруш

Договорная

Куплю верхнюю крышку Zanussi 825

Брест

Батарея Bosh

Договорная

Батарея Bosh

Гомельская, Речица

Куплю катриджи 650

Договорная

Куплю катриджи 650

Брест

Договорная

куплю газовую плиту на 50см новую или б/у до 5 лет

Гродно

Товары и услуги от компаний

Выкуп Рабочих и неисправных микроволновых печей

Договорная

Выкуп Рабочих и неисправных микроволновых печей

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Купим Б/У ТЕХНИКУ ДОРОГО

Договорная

Купим Б/У ТЕХНИКУ ДОРОГО

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Скупка техники Светлогорск

Договорная

Скупка техники Светлогорск

Гомельская, Светлогорск

Доставка по Беларуси
Скупка стиральных машин в Слуцком районе.

Договорная

Скупка стиральных машин в Слуцком районе.

Минская, Слуцк

Доставка по Беларуси
Электроплита Любая ЗАПЧАСТЬ к электрической плите

Договорная

Электроплита Любая ЗАПЧАСТЬ к электрической плите

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куплю ТЕЛЕВИЗОР ПРОЕКТОР б.у. или новый дорого ТВ

Договорная

Куплю ТЕЛЕВИЗОР ПРОЕКТОР б.у. или новый дорого ТВ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Скупка техники Жлобин

Договорная

Скупка техники Жлобин

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Скупка техники Рогачев

Договорная

Скупка техники Рогачев

Гомельская, Рогачев

Доставка по Беларуси
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