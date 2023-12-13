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Собаки, щенки в Беларуси

Собака в хорошие руки
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Бесплатно

Собака в хорошие руки

Минск, Центральный

Щенок 2 месяца крапчатый ищет семью
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Бесплатно

Щенок 2 месяца крапчатый ищет семью

Минск, Первомайский

Щенок померанский шпиц мини девочка
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800 р.

Щенок померанский шпиц мини девочка

Минск, Ленинский

Девочка бигль из питомника

800 р.

Девочка бигль из питомника

Минск, Первомайский

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Дрружелюбная малышка Дейли в поисках семьи

Бесплатно

Дрружелюбная малышка Дейли в поисках семьи

Гродно

Померанский шпиц

800 р.

Померанский шпиц

Минск, Центральный

Щенки Джек Рассел из питомника

600 р.

Щенки Джек Рассел из питомника

Минск, Первомайский

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Йоркширский терьер

Договорная

Йоркширский терьер

Витебская, Новополоцк

Самоед, девочки-подростки 10 мес, родословные БКО

400 р.

Самоед, девочки-подростки 10 мес, родословные БКО

Могилев

Щенок Перчик - лучший друг

Бесплатно

Щенок Перчик - лучший друг

Минск, Фрунзенский

Девочка Джек Рассел из питомника

600 р.

Девочка Джек Рассел из питомника

Минск, Первомайский

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Ши тцу мини

600 р.

Ши тцу мини

Могилев

Щенок (4 месяца)

Бесплатно

Щенок (4 месяца)

Гомель

Мальчик Джек Рассел из питомника

600 р.

Мальчик Джек Рассел из питомника

Минск, Первомайский

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Щенок Самоеда

700 р.

Щенок Самоеда

Витебск

Померанские Шпицы

700 р.

Померанские Шпицы

Могилев

Девочка Джек Рассел из питомника

600 р.

Девочка Джек Рассел из питомника

Минск, Первомайский

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Шпиц, девочка

Договорная

Шпиц, девочка

Витебская, Новополоцк

Щенок шпиц

250 р.

Щенок шпиц

Минск, Московский

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Чихуахуа

150 р.

Чихуахуа

Гомель

4 пушистых красавца в дар (щенки 2.5 месяца)

Бесплатно

4 пушистых красавца в дар (щенки 2.5 месяца)

Минск, Фрунзенский

Щенки шпица +болоночки

250 р.

Щенки шпица +болоночки

Минск, Московский

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Продаются щенки немецкой овчарки

400 р.

Продаются щенки немецкой овчарки

Витебск

Щенки

150 р.

Щенки

Гомельская, Речица

Щенки Русский Той-терьер

200 р.

Щенки Русский Той-терьер

Гомельская, Речица

Померанский шпиц мальчики

700 р.

Померанский шпиц мальчики

Гомель

Акита, три года, кобель, продажа.

Договорная

Акита, три года, кобель, продажа.

Минская, Смолевичи

Йоркширский мальчик.

Договорная

Йоркширский мальчик.

Могилев

Малышка Луна

Бесплатно

Малышка Луна

Минск, Первомайский

Щенки коротколапой дворняжки

Бесплатно

Щенки коротколапой дворняжки

Брестская, Барановичи

Умница Марта ждет своего человека

Бесплатно

Умница Марта ждет своего человека

Минск, Первомайский

Малыш доставка

Договорная

Малыш доставка

Гродно

Пекинес

320 р.

Пекинес

Гомельская, Светлогорск

Щенки 2.5 месяца ищут Дом

Бесплатно

Щенки 2.5 месяца ищут Дом

Гомель

Чихуахуа мальчик

Бесплатно

Чихуахуа мальчик

Гомель

Джек Рассел Терьер

250 р.

Джек Рассел Терьер

Витебская, Поставы

Щенки Тайского Риджбека

Договорная

Щенки Тайского Риджбека

Минск, Партизанский

Булли - предварительная бронь

3 425.60 р.

Булли - предварительная бронь

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ирландский мягкошерстный пшеничный терьер щенки

1 600 р.

ирландский мягкошерстный пшеничный терьер щенки

Минск, Фрунзенский

Шоколадный Мини мальчик чихуахуа

Договорная

Шоколадный Мини мальчик чихуахуа

Минск, Центральный

Американский булли булли

Договорная

Американский булли булли

Минск, Московский

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ЖУЛЯ ищет ДОМ

Бесплатно

ЖУЛЯ ищет ДОМ

Минская, Минский район

Харизматичная УМКА ищет свою СЕМЬЮ

Бесплатно

Харизматичная УМКА ищет свою СЕМЬЮ

Минская, Минский район

Красавица ЧАРА ищет ДОМ

Бесплатно

Красавица ЧАРА ищет ДОМ

Минская, Минский район

Левретка

Договорная

Левретка

Минск, Первомайский

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В добрые руки

Бесплатно

В добрые руки

Брест

Животные и товары для животных от компаний

Булли - предварительная бронь

3 425.60 р.

Булли - предварительная бронь

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бигль малыши из питомника

900 р.

Бигль малыши из питомника

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Сиба-ину щенки из питомника.

1 800 р.

Сиба-ину щенки из питомника.

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Красивые , породистые ,здоровые щенки сиба

2 100 р.

Красивые , породистые ,здоровые щенки сиба

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шиба-ину. разного возраста окраса.Питомник Сиба.

1 800 р.

Шиба-ину. разного возраста окраса.Питомник Сиба.

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Сиба-ину

Договорная

Сиба-ину

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Сиба-ину. Шиба щенки. Мальчики и девочки.

1 750 р.

Сиба-ину. Шиба щенки. Мальчики и девочки.

Гродно

Доставка по Беларуси
вельш корги пемброк (мальчик и девочка)

2 000 р.

вельш корги пемброк (мальчик и девочка)

Минск, Московский

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