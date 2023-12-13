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Шиномонтаж в Беларуси

Шиномонтаж

Договорная

Шиномонтаж

Гомель

Полимерная покраска дисков и металла. Минск.

Договорная

Полимерная покраска дисков и металла. Минск.

Минск, Ленинский

Зашиповка, ошиповка новых шин.

50 р.

Зашиповка, ошиповка новых шин.

Минск, Ленинский

Шиномонтаж ''Всё Включено'' от 45р. ХАЛВА, Карта Покупок, Черепаха

Договорная

Шиномонтаж ''Всё Включено'' от 45р. ХАЛВА, Карта Покупок, Черепаха

Минск, Ленинский

Заправка кондиционеров , услуги шиномонтажа

50 р.

Заправка кондиционеров , услуги шиномонтажа

Брест

Услуга с выездом в регионы
Нарезка протектора грузовых шин

Договорная

Нарезка протектора грузовых шин

Витебская, Орша

Шиномонтаж в заводском районе Минска

Договорная

Шиномонтаж в заводском районе Минска

Минск, Заводской

Договорная

Шиномонтаж

Могилев

ВЫЕЗДНОЙ ШИНОМОНТАЖ

40 р.

ВЫЕЗДНОЙ ШИНОМОНТАЖ

Минск, Первомайский

ШИНОМОНТАЖ. ПРАВКА И РАСКАТКА ДИСКОВ

Договорная

ШИНОМОНТАЖ. ПРАВКА И РАСКАТКА ДИСКОВ

Гомель

Шиномонтаж

1 р.

Шиномонтаж

Гродненская, Лида

Нарезка грузовых шин

Договорная

Нарезка грузовых шин

Минск, Партизанский

Выездной шиномонтаж

30 р.

Выездной шиномонтаж

Минск, Партизанский

Расшиповка шин и покрышек. Минск.

20 р.

Расшиповка шин и покрышек. Минск.

Минск, Фрунзенский

Балансировка без центрального отверстия. ЦО

Договорная

Балансировка без центрального отверстия. ЦО

Минск, Фрунзенский

Полимерная покраска штампованных дисков.

50 р.

Полимерная покраска штампованных дисков.

Минск, Фрунзенский

Секретки-демонтаж. Шиномонтаж/балансировка без очереди, по предварительной записи.

40 р.

Секретки-демонтаж. Шиномонтаж/балансировка без очереди, по предварительной записи.

Минск, Заводской

Нарезка (углубление) протектора шин. Регрувер

30 р.

Нарезка (углубление) протектора шин. Регрувер

Минск, Фрунзенский

Пескоструйная обработка

Договорная

Пескоструйная обработка

Витебск

ШИНОМОНТАЖ ремонт Глушителей

40 р.

ШИНОМОНТАЖ ремонт Глушителей

Брест

Легковой шиномонтаж

40 р.

Легковой шиномонтаж

Брестская, Береза

Мотошиномонтаж Минск Серебрянка ул. Горовца 3

25 р.

Мотошиномонтаж Минск Серебрянка ул. Горовца 3

Минск, Ленинский

Нарезка протектора шин

25 р.

Нарезка протектора шин

Минск, Заводской

Покраска автомобильных дисков. Алмазная проточка

Договорная

Покраска автомобильных дисков. Алмазная проточка

Витебск

Шиномонтаж с/х техники

Договорная

Шиномонтаж с/х техники

Могилевская, Горки

Выездной шиномонтаж. https://master-shin.by

18 р.

Выездной шиномонтаж. https://master-shin.by

Минск, Центральный

Ремонт авто мото дисков

30 р.

Ремонт авто мото дисков

Минск, Октябрьский

Станция технического обслуживания СТО, Казинца 12А

Договорная

Станция технического обслуживания СТО, Казинца 12А

Минск, Октябрьский

Правка, сварка литых дисков, Аргоновая сварка.

Договорная

Правка, сварка литых дисков, Аргоновая сварка.

Могилев

Шиномонтаж, Правка, раскатка дисков, 9.00-20.00

Договорная

Шиномонтаж, Правка, раскатка дисков, 9.00-20.00

Могилев

Шиномонтаж, нал./безнал., в т.ч. - эл. накладные

20 р.

Шиномонтаж, нал./безнал., в т.ч. - эл. накладные

Минск, Московский

Порошковая покраска дисков

Бесплатно

Порошковая покраска дисков

Брест

Шиномонтаж

48 р.

Шиномонтаж

Минск, Первомайский

Услуги от компаний

Заправка кондиционеров , услуги шиномонтажа

50 р.

Заправка кондиционеров , услуги шиномонтажа

Брест

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