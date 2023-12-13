Шиномонтаж в Беларуси
Договорная
Шиномонтаж
Гомель
Договорная
Полимерная покраска дисков и металла. Минск.
Минск, Ленинский
50 р.
Зашиповка, ошиповка новых шин.
Минск, Ленинский
Договорная
Шиномонтаж ''Всё Включено'' от 45р. ХАЛВА, Карта Покупок, Черепаха
Минск, Ленинский
50 р.
Заправка кондиционеров , услуги шиномонтажа
Брест
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Нарезка протектора грузовых шин
Витебская, Орша
Договорная
Шиномонтаж в заводском районе Минска
Минск, Заводской
Договорная
Шиномонтаж
Могилев
40 р.
ВЫЕЗДНОЙ ШИНОМОНТАЖ
Минск, Первомайский
Договорная
ШИНОМОНТАЖ. ПРАВКА И РАСКАТКА ДИСКОВ
Гомель
1 р.
Шиномонтаж
Гродненская, Лида
Договорная
Нарезка грузовых шин
Минск, Партизанский
30 р.
Выездной шиномонтаж
Минск, Партизанский
20 р.
Расшиповка шин и покрышек. Минск.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Балансировка без центрального отверстия. ЦО
Минск, Фрунзенский
50 р.
Полимерная покраска штампованных дисков.
Минск, Фрунзенский
40 р.
Секретки-демонтаж. Шиномонтаж/балансировка без очереди, по предварительной записи.
Минск, Заводской
30 р.
Нарезка (углубление) протектора шин. Регрувер
Минск, Фрунзенский
Договорная
Пескоструйная обработка
Витебск
40 р.
ШИНОМОНТАЖ ремонт Глушителей
Брест
40 р.
Легковой шиномонтаж
Брестская, Береза
25 р.
Мотошиномонтаж Минск Серебрянка ул. Горовца 3
Минск, Ленинский
25 р.
Нарезка протектора шин
Минск, Заводской
Договорная
Покраска автомобильных дисков. Алмазная проточка
Витебск
Договорная
Шиномонтаж с/х техники
Могилевская, Горки
18 р.
Выездной шиномонтаж. https://master-shin.by
Минск, Центральный
30 р.
Ремонт авто мото дисков
Минск, Октябрьский
Договорная
Станция технического обслуживания СТО, Казинца 12А
Минск, Октябрьский
Договорная
Правка, сварка литых дисков, Аргоновая сварка.
Могилев
Договорная
Шиномонтаж, Правка, раскатка дисков, 9.00-20.00
Могилев
20 р.
Шиномонтаж, нал./безнал., в т.ч. - эл. накладные
Минск, Московский
Бесплатно
Порошковая покраска дисков
Брест
48 р.
Шиномонтаж
Минск, Первомайский