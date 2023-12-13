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Услуги в Жодино

Электрик электроотопление

Договорная

Электрик электроотопление

Минская, Жодино

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.РАССРОЧКА 12 мес. г.Жодино

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.РАССРОЧКА 12 мес. г.Жодино

Минская, Жодино

Рассрочка
Натяжной потолок со световыми линиями в Жодино

25 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Жодино

Минская, Жодино

Рассрочка
Окна пвх Балконные рамы Двери ремонт регулировка

Договорная

Окна пвх Балконные рамы Двери ремонт регулировка

Минская, Жодино

Рассрочка
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ + ГРУЗЧИКИ

Договорная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ + ГРУЗЧИКИ

Минская, Жодино

Грузоперевозки Жодино

30 р.

Грузоперевозки Жодино

Минская, Жодино

Услуга с выездом в регионы
ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ

25 р.

ЗООГОСТИНИЦА КОВЧЕГ

Минская, Жодино

Услуга с выездом в регионы
Вывоз строительного и бытового мусора, доставка ле

Договорная

Вывоз строительного и бытового мусора, доставка ле

Минская, Жодино

Надувной медведь

1 000 р.

Надувной медведь

Минская, Жодино

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Укладка тротуарной плитки

Договорная

Укладка тротуарной плитки

Минская, Жодино

ПЕРЕТЯЖКА/ ОБИВКА/ РЕМОНТ мягкой мебели

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА/ ОБИВКА/ РЕМОНТ мягкой мебели

Минская, Жодино

Рассрочка
Помощь в написании работ

Договорная

Помощь в написании работ

Минская, Жодино

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Мастер на час. Муж на час.

Договорная

Мастер на час. Муж на час.

Минская, Жодино

Репетитор английского

20 р.

Репетитор английского

Минская, Жодино

Восстановление ванн

200 р.

Восстановление ванн

Минская, Жодино

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минская, Жодино

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минская, Жодино

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Вывоз мусора Жодино.

Договорная

Вывоз мусора Жодино.

Минская, Жодино

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Договорная

Грузоперевозки Переезды Грузчики

Минская, Жодино

Слив воды с натяжного потолка

150 р.

Слив воды с натяжного потолка

Минская, Жодино

Натяжные потолки в Жодино

25 р.

Натяжные потолки в Жодино

Минская, Жодино

Натяжные потолки (Жодино) узнай стоимость потолка

Договорная

Натяжные потолки (Жодино) узнай стоимость потолка

Минская, Жодино

Рассрочка
Обслуживание компьютера

Договорная

Обслуживание компьютера

Минская, Жодино

Грузоперевозки РБ

Договорная

Грузоперевозки РБ

Минская, Жодино

Фотопроект Fashion princess

95 р.

Фотопроект Fashion princess

Минская, Жодино

Грузоперевозки Жодино, Борисов, Смолевичи, Минск

Договорная

Грузоперевозки Жодино, Борисов, Смолевичи, Минск

Минская, Жодино

Уничтожение клопов тараканов грызунов

100 р.

Уничтожение клопов тараканов грызунов

Минская, Жодино

Окна в Жодино и в Смолевичском районе

Договорная

Окна в Жодино и в Смолевичском районе

Минская, Жодино

Кровля, Подшива, Водосток, Снегозадержатели

Договорная

Кровля, Подшива, Водосток, Снегозадержатели

Минская, Жодино

Ремонт телефонов и ноутбуков Жодино

30 р.

Ремонт телефонов и ноутбуков Жодино

Минская, Жодино

Грузоперевозки с манипулятором

Договорная

Грузоперевозки с манипулятором

Минская, Жодино

Грузоперевозки Жодино , Борисов, Смолевичи, Минск

Договорная

Грузоперевозки Жодино , Борисов, Смолевичи, Минск

Минская, Жодино

Электромонтажные работы

Договорная

Электромонтажные работы

Минская, Жодино

Натяжные потолки

30 р.

Натяжные потолки

Минская, Жодино

Сантехнические работы. Отопление в Жодино

Договорная

Сантехнические работы. Отопление в Жодино

Минская, Жодино

Двери и Окна ПВХ для Дач и Домов.

Договорная

Двери и Окна ПВХ для Дач и Домов.

Минская, Жодино

натяжной потолок с трековыми светильниками в Жодино

40 р.

натяжной потолок с трековыми светильниками в Жодино

Минская, Жодино

Рассрочка
Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки

50 р.

Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки

Минская, Жодино

Сантехника услуги

50 р.

Сантехника услуги

Минская, Жодино

Комбинированный маникюр,укрепление гелем,гель-лак

30 р.

Комбинированный маникюр,укрепление гелем,гель-лак

Минская, Жодино

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15 р.

Ремонт холодильников в Жодино, Смолевичах на дому.

Минская, Жодино

Макияж прическа грим арт

Договорная

Макияж прическа грим арт

Минская, Жодино

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Жодино. Борисов

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Жодино. Борисов

Минская, Жодино

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

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Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

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Вывоз мусора с грузчиками и без

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Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

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