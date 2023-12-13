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Услуги

Ремонт квартир в Жодино

Слив воды с натяжного потолка

150 р.

Слив воды с натяжного потолка

Минская, Жодино

Натяжные потолки в Жодино

25 р.

Натяжные потолки в Жодино

Минская, Жодино

Электрик электроотопление

Договорная

Электрик электроотопление

Минская, Жодино

Натяжной потолок со световыми линиями в Жодино

25 р.

Натяжной потолок со световыми линиями в Жодино

Минская, Жодино

Рассрочка
Окна пвх Балконные рамы Двери ремонт регулировка

Договорная

Окна пвх Балконные рамы Двери ремонт регулировка

Минская, Жодино

Рассрочка
Мастер на час. Муж на час.

Договорная

Мастер на час. Муж на час.

Минская, Жодино

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минская, Жодино

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минская, Жодино

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Натяжные потолки (Жодино) узнай стоимость потолка

Договорная

Натяжные потолки (Жодино) узнай стоимость потолка

Минская, Жодино

Рассрочка
Окна в Жодино и в Смолевичском районе

Договорная

Окна в Жодино и в Смолевичском районе

Минская, Жодино

Электромонтажные работы

Договорная

Электромонтажные работы

Минская, Жодино

Натяжные потолки

30 р.

Натяжные потолки

Минская, Жодино

Сантехнические работы. Отопление в Жодино

Договорная

Сантехнические работы. Отопление в Жодино

Минская, Жодино

Двери и Окна ПВХ для Дач и Домов.

Договорная

Двери и Окна ПВХ для Дач и Домов.

Минская, Жодино

натяжной потолок с трековыми светильниками в Жодино

40 р.

натяжной потолок с трековыми светильниками в Жодино

Минская, Жодино

Рассрочка
Сантехника услуги

50 р.

Сантехника услуги

Минская, Жодино

Натяжные потолки в Минске и Минской области

Договорная

Натяжные потолки в Минске и Минской области

Минская, Жодино

Укладка плитки

Договорная

Укладка плитки

Минская, Жодино

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Штукатурка стен Жодино

14 р.

Штукатурка стен Жодино

Минская, Жодино

Услуга с выездом в регионы
Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Минская, Жодино

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0.99 р.

Муж на час

Минская, Жодино

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Минская, Жодино

Демонтаж Жодино

6 р.

Демонтаж Жодино

Минская, Жодино

Услуга с выездом в регионы
Электромонтажные работы

25 р.

Электромонтажные работы

Минская, Жодино

Договорная

Ищу работу

Минская, Жодино

Кровельные и фасадные работы.

25 р.

Кровельные и фасадные работы.

Минская, Жодино

Окно ПВХ профиль REHAU размер ш1400*в1400 в Жодино

465 р.

Окно ПВХ профиль REHAU размер ш1400*в1400 в Жодино

Минская, Жодино

Рассрочка
Окно ПВХ профиль REHAU размер ш1100*в1200 в Жодино

371 р.

Окно ПВХ профиль REHAU размер ш1100*в1200 в Жодино

Минская, Жодино

Рассрочка
натяжной потолок с трековыми светильниками в Жодино

20 р.

натяжной потолок с трековыми светильниками в Жодино

Минская, Жодино

Рассрочка

Договорная

Отделочные работы

Минская, Жодино

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Отопление под ключ

85 р.

Отопление под ключ

Минская, Жодино

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные и малярные работы

Договорная

Штукатурные и малярные работы

Минская, Жодино

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Штукатурка стен - штукатурные работы - штукатур.

Договорная

Штукатурка стен - штукатурные работы - штукатур.

Минская, Жодино

Натяжные потолки любой сложности.

10 р.

Натяжные потолки любой сложности.

Минская, Жодино

Установка и регулировка окон, ремонт стеклопакетов

20 р.

Установка и регулировка окон, ремонт стеклопакетов

Минская, Жодино

Укладка плитки

Договорная

Укладка плитки

Минская, Жодино

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Облицовка плиткой

Договорная

Облицовка плиткой

Минская, Жодино

Укладка керамической плитки и керамогранита

21 р.

Укладка керамической плитки и керамогранита

Минская, Жодино

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Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
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Договорная

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Могилев

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Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

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Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

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