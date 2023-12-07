Услуги в сфере красоты и здоровья в Жодино
30 р.
Комбинированный маникюр,укрепление гелем,гель-лак
Минская, Жодино
Договорная
Макияж прическа грим арт
Минская, Жодино
27 р.
НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ
Минская, Жодино
25 р.
Наращивание ресниц Советская
Минская, Жодино
30 р.
Наращивание ресниц
Минская, Жодино
40 р.
Маникюр и педикюр
Минская, Жодино
30 р.
Макияж
Минская, Жодино
Договорная
Афроплетение Афрокосы Дреды (брейдинг)
Минская, Жодино
Договорная
Стрижки.
Минская, Жодино
Договорная
Накрутка, прически.
Минская, Жодино
35 р.
Маникюр Жодино
Минская, Жодино
Договорная
Кератиновое выпрямление и ботокс волос
Минская, Жодино
40 р.
Наращивание и покрытие гельлаком
Минская, Жодино
30 р.
Долговременное покрыти
Минская, Жодино
Договорная
Наращивание ресниц
Минская, Жодино
20 р.
Маникюр
Минская, Жодино
Договорная
Афроплетение, де косы, дредолоконы
Минская, Жодино
30 р.
Ламинирование ресниц, бровей
Минская, Жодино
35 р.
Маникюр с покрытием/Педикюр
Минская, Жодино
Договорная
Маникюр Наращивание ногтей Советская
Минская, Жодино
Договорная
Маникюр
Минская, Жодино
25 р.
Ламинирование ресниц
Минская, Жодино
25 р.
маникюр
Минская, Жодино
20 р.
Маникюр
Минская, Жодино
35 р.
Маникюр
Минская, Жодино
15 р.
Коррекция и окрашивание бровей
Минская, Жодино
35 р.
Маникюр покрытие гель лак
Минская, Жодино
Договорная
Маникюр педикюр наращивание ногтей
Минская, Жодино
1 р.
Подолог педикюр титановая нить вросшие ногти
Минская, Жодино
35 р.
Маникюр
Минская, Жодино
30 р.
Маникюр с покрытием гель-лак
Минская, Жодино
Услуги из других регионов
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)
Минск, Центральный
65 р.
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск
Минск, Центральный