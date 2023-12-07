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Услуги в сфере красоты и здоровья в Жодино

Комбинированный маникюр,укрепление гелем,гель-лак

30 р.

Комбинированный маникюр,укрепление гелем,гель-лак

Минская, Жодино

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Макияж прическа грим арт

Договорная

Макияж прическа грим арт

Минская, Жодино

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

27 р.

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

Минская, Жодино

Наращивание ресниц Советская

25 р.

Наращивание ресниц Советская

Минская, Жодино

Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Минская, Жодино

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Маникюр и педикюр

40 р.

Маникюр и педикюр

Минская, Жодино

Макияж

30 р.

Макияж

Минская, Жодино

Афроплетение Афрокосы Дреды (брейдинг)

Договорная

Афроплетение Афрокосы Дреды (брейдинг)

Минская, Жодино

Стрижки.

Договорная

Стрижки.

Минская, Жодино

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Накрутка, прически.

Договорная

Накрутка, прически.

Минская, Жодино

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Маникюр Жодино

35 р.

Маникюр Жодино

Минская, Жодино

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Кератиновое выпрямление и ботокс волос

Договорная

Кератиновое выпрямление и ботокс волос

Минская, Жодино

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Наращивание и покрытие гельлаком

40 р.

Наращивание и покрытие гельлаком

Минская, Жодино

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Долговременное покрыти

30 р.

Долговременное покрыти

Минская, Жодино

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Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Минская, Жодино

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20 р.

Маникюр

Минская, Жодино

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Афроплетение, де косы, дредолоконы

Договорная

Афроплетение, де косы, дредолоконы

Минская, Жодино

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Ламинирование ресниц, бровей

30 р.

Ламинирование ресниц, бровей

Минская, Жодино

Маникюр с покрытием/Педикюр

35 р.

Маникюр с покрытием/Педикюр

Минская, Жодино

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Маникюр Наращивание ногтей Советская

Договорная

Маникюр Наращивание ногтей Советская

Минская, Жодино

Маникюр

Договорная

Маникюр

Минская, Жодино

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Ламинирование ресниц

25 р.

Ламинирование ресниц

Минская, Жодино

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маникюр

25 р.

маникюр

Минская, Жодино

Маникюр

20 р.

Маникюр

Минская, Жодино

Маникюр

35 р.

Маникюр

Минская, Жодино

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Коррекция и окрашивание бровей

15 р.

Коррекция и окрашивание бровей

Минская, Жодино

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Маникюр покрытие гель лак

35 р.

Маникюр покрытие гель лак

Минская, Жодино

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Маникюр педикюр наращивание ногтей

Договорная

Маникюр педикюр наращивание ногтей

Минская, Жодино

Подолог педикюр титановая нить вросшие ногти

1 р.

Подолог педикюр титановая нить вросшие ногти

Минская, Жодино

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Маникюр

35 р.

Маникюр

Минская, Жодино

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Маникюр с покрытием гель-лак

30 р.

Маникюр с покрытием гель-лак

Минская, Жодино

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Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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