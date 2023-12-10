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Компьютерные услуги, интернет в Жодино

Обслуживание компьютера

Договорная

Обслуживание компьютера

Минская, Жодино

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Жодино. Борисов

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Жодино. Борисов

Минская, Жодино

Презентация в PowerPoint на любую тему

Договорная

Презентация в PowerPoint на любую тему

Минская, Жодино

Установлю и настрою Windows на ваш ноутбук

20 р.

Установлю и настрою Windows на ваш ноутбук

Минская, Жодино

Договорная

Соберу или обслужу компьютер

Минская, Жодино

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Презентация

Договорная

Презентация

Минск, Центральный

Компьютерная Помощь. Настройка. Ремонт

Договорная

Компьютерная Помощь. Настройка. Ремонт

Минск, Фрунзенский

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

10 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

Гомель

Ремонт мобильных телефонов и планшетов в Минске

Договорная

Ремонт мобильных телефонов и планшетов в Минске

Минск, Фрунзенский

Компьютерный мастер на дом. Не дорого.

Договорная

Компьютерный мастер на дом. Не дорого.

Витебск

Установка Windows. Чистка ноутбуков и ПК. Выезд.

10 р.

Установка Windows. Чистка ноутбуков и ПК. Выезд.

Минск, Заводской

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Договорная

Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Договорная

Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Услуги по сборке и ремонту пк

Договорная

Услуги по сборке и ремонту пк

Гомельская, Жлобин

Компьютерный мастер

Договорная

Компьютерный мастер

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Договорная

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Договорная

Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
Ремонт компьютеров, ноутбуков Компьютерный мастер

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков Компьютерный мастер

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт компьютеров Ремонт ноутбуков Комп мастер

Договорная

Ремонт компьютеров Ремонт ноутбуков Комп мастер

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Компьютерная помощь с выездом на дом или удаленно

20 р.

Компьютерная помощь с выездом на дом или удаленно

Минск, Фрунзенский

ВЫКУП APPLE IPHONE / IPAD / IMAC

777 р.

ВЫКУП APPLE IPHONE / IPAD / IMAC

Могилев

СОЗДАНИЕ и ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ в БЕЛАРУСИ

200 р.

СОЗДАНИЕ и ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ в БЕЛАРУСИ

Минск, Центральный

Компьютерный мастер с выездом на дом

15 р.

Компьютерный мастер с выездом на дом

Минск, Заводской

Ремонт компьютеров, ноутбуков

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков

Минск, Центральный

Ремонт компьютеров и ноутбуков Выезд бесплатный

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков Выезд бесплатный

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Частный компьютерный мастер. Установка Windows

Договорная

Частный компьютерный мастер. Установка Windows

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
НАСТРОЙКА И РЕМОНТ НОУТБУКОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И ТВ.

11 р.

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ НОУТБУКОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И ТВ.

Минск, Фрунзенский

Ремонт компьютеров и ноутбуков компьютерный мастер

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков компьютерный мастер

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Ремонт ноутбуков и компьютеров Компьютерный мастер

Договорная

Ремонт ноутбуков и компьютеров Компьютерный мастер

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт компьютеров/ноутбуков. Установка Windows

25 р.

Ремонт компьютеров/ноутбуков. Установка Windows

Минская, Борисов

Компьютерная помощь, ремонт с выездом без выходных

5 р.

Компьютерная помощь, ремонт с выездом без выходных

Гродно

Компьютерная помощь. Android, ios. Сборка ПК

Договорная

Компьютерная помощь. Android, ios. Сборка ПК

Гомель

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Компьютерный мастер. Установка Виндовс программ

Договорная

Компьютерный мастер. Установка Виндовс программ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд

Договорная

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Переустановка WINDOWS и настройка пк и ноутбуков.

20 р.

Переустановка WINDOWS и настройка пк и ноутбуков.

Минск, Первомайский

Быстрый Интернет Wi-Fi на дачу или загородный дом

Договорная

Быстрый Интернет Wi-Fi на дачу или загородный дом

Минск, Фрунзенский

Установка Windows 7, 8.1, 10, 11. Выезд на дом.

25 р.

Установка Windows 7, 8.1, 10, 11. Выезд на дом.

Брестская, Барановичи

Мастер по компьютерам

20 р.

Мастер по компьютерам

Брест

Установка и настройка Windows, чистка, ремонт

5 р.

Установка и настройка Windows, чистка, ремонт

Витебская, Орша

Создание сайта+ поток клиентов из интернета

999 р.

Создание сайта+ поток клиентов из интернета

Минск, Центральный

Ремонт компьютера Ремонт ноутбука Комп мастер

Договорная

Ремонт компьютера Ремонт ноутбука Комп мастер

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Ремонт компьютеров и ноутбуков. Орша, Барань

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Орша, Барань

Витебская, Орша

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Борисов, Жодино

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Борисов, Жодино

Минская, Борисов

Срочный РЕМОНТ ПК и ноутбуков. Адекватные цены

19 р.

Срочный РЕМОНТ ПК и ноутбуков. Адекватные цены

Минск, Ленинский

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд. Барановичи

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд. Барановичи

Брестская, Барановичи

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Бобруйск

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Бобруйск

Могилевская, Бобруйск

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Брест

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Брест

Брест

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Гродно

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Гродно

Гродно

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Установка Windows

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Установка Windows

Могилев

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Витебск

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Витебск

Витебск

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Гомель

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Гомель

Гомель

Ремонт компьютеров, ремонт ноутбуков в Минске

17 р.

Ремонт компьютеров, ремонт ноутбуков в Минске

Минск, Фрунзенский

Срочный ремонт компьютеров и ноутбуков на дому

15 р.

Срочный ремонт компьютеров и ноутбуков на дому

Минск, Ленинский

Компьютерная Помощь. Бесплатный выезд. Скидки.

Договорная

Компьютерная Помощь. Бесплатный выезд. Скидки.

Витебск

Компьютерный мастер выезд бесплатный

10 р.

Компьютерный мастер выезд бесплатный

Гомель

Ремонт компьютеров

Договорная

Ремонт компьютеров

Гомельская, Мозырь

Ремонт компьютеров, ремонт ноутбуков, iMac

15 р.

Ремонт компьютеров, ремонт ноутбуков, iMac

Гомель

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

10 р.

Ремонт компьютеров и ноутбуков Компьютерный мастер

Минск, Московский

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Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

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Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

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Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Договорная

Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Минск, Ленинский

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Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Договорная

Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Минск, Октябрьский

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Компьютерный мастер

Договорная

Компьютерный мастер

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Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

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Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Минск, Московский

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Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Договорная

Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

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Ремонт компьютеров, ноутбуков Компьютерный мастер

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков Компьютерный мастер

Гомель

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