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Работа, бизнес, учёба в Жодино

Работа подработка

Договорная

Работа подработка

Минская, Жодино

Слесарь на производство металлоконструкций (доставка в Минск транспортом предприятия)

1 700 р.

Слесарь на производство металлоконструкций (доставка в Минск транспортом предприятия)

Минская, Жодино

Маляр на производсво (помощник маляра) доставка в Минск транспортом предприятия

1 500 р.

Маляр на производсво (помощник маляра) доставка в Минск транспортом предприятия

Минская, Жодино

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется каменщик

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется жестянщик

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 200 р.

Требуется подсобный рабочий

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется Плотник-бетонщик

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электрогазосварщик, сварщик

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электромонтажник

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электрогазосварщик

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

700 р.

Продавец в зоомагазин и рыбалки

Минская, Жодино

Требуется Прораб общестроительных работ

1 500 р.

Требуется Прораб общестроительных работ

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Требуется горничная-администратор в г. Жодино

Договорная

Требуется горничная-администратор в г. Жодино

Минская, Жодино

Договорная

Ищу подработку, на месяц

Минская, Жодино

Договорная

Ищу работу

Минская, Жодино

Промышленные альпинисты. Стыки, утепление.

Договорная

Промышленные альпинисты. Стыки, утепление.

Минская, Жодино

Договорная

Ищу работу упаковщиком у себя на дому.

Минская, Жодино

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Водитель легкового авто

Договорная

Водитель легкового авто

Минская, Жодино

Договорная

Сварка ищу подработку

Минская, Жодино

Капельница: срочная помощь

Договорная

Капельница: срочная помощь

Минская, Жодино

Ищу бармена в бар в Жодино

1 000 р.

Ищу бармена в бар в Жодино

Минская, Жодино

Сотрудник ресторана KFC, г.Жодино

1 300 р.

Сотрудник ресторана KFC, г.Жодино

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Грузоперевозки грузчики смолевичи Жодино

Договорная

Грузоперевозки грузчики смолевичи Жодино

Минская, Жодино

Сварщик, ищу подработку.

Договорная

Сварщик, ищу подработку.

Минская, Жодино

500 р.

Расклейщик объявлений/Промоутер в Жодино

Минская, Жодино

Укладчик-упаковщик

1 100 р.

Укладчик-упаковщик

Минская, Жодино

Ищу работу на выходные. Жодино.

Договорная

Ищу работу на выходные. Жодино.

Минская, Жодино

Договорная

Ищу работу по отделке

Минская, Жодино

Подработка

Договорная

Подработка

Минская, Жодино

Договорная

Строитель отделочник ищет работу

Минская, Жодино

1 100 р.

Мастер по маникюру и педикюру

Минская, Жодино

1 200 р.

Парикмахер-универсал

Минская, Жодино

Повар

Договорная

Повар

Минская, Жодино

Договорная

Электрик

Минская, Жодино

Договорная

Ищу подработку водителем. ABCDE

Минская, Жодино

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Жодино

Сбивщик поддонов

Договорная

Сбивщик поддонов

Минская, Жодино

Станочники на торцовку

Договорная

Станочники на торцовку

Минская, Жодино

Договорная

Нужен рамщик на ленточнопильный станок

Минская, Жодино

Вакансии в других регионах

Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник (Бригада)

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе
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