Работа, бизнес, учёба в Жодино
Договорная
Работа подработка
Минская, Жодино
1 700 р.
Слесарь на производство металлоконструкций (доставка в Минск транспортом предприятия)
Минская, Жодино
1 500 р.
Маляр на производсво (помощник маляра) доставка в Минск транспортом предприятия
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Минская, Жодино
1 200 р.
Требуется подсобный рабочий
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется Плотник-бетонщик
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электрогазосварщик, сварщик
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электромонтажник
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электрогазосварщик
Минская, Жодино
700 р.
Продавец в зоомагазин и рыбалки
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется Прораб общестроительных работ
Минская, Жодино
Договорная
Требуется горничная-администратор в г. Жодино
Минская, Жодино
Договорная
Ищу подработку, на месяц
Минская, Жодино
Договорная
Ищу работу
Минская, Жодино
Договорная
Промышленные альпинисты. Стыки, утепление.
Минская, Жодино
Договорная
Ищу работу упаковщиком у себя на дому.
Минская, Жодино
Договорная
Водитель легкового авто
Минская, Жодино
Договорная
Сварка ищу подработку
Минская, Жодино
Договорная
Капельница: срочная помощь
Минская, Жодино
1 000 р.
Ищу бармена в бар в Жодино
Минская, Жодино
1 300 р.
Сотрудник ресторана KFC, г.Жодино
Минская, Жодино
Договорная
Грузоперевозки грузчики смолевичи Жодино
Минская, Жодино
Договорная
Сварщик, ищу подработку.
Минская, Жодино
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Жодино
Минская, Жодино
1 100 р.
Укладчик-упаковщик
Минская, Жодино
Договорная
Ищу работу на выходные. Жодино.
Минская, Жодино
Договорная
Ищу работу по отделке
Минская, Жодино
Договорная
Подработка
Минская, Жодино
Договорная
Строитель отделочник ищет работу
Минская, Жодино
1 100 р.
Мастер по маникюру и педикюру
Минская, Жодино
1 200 р.
Парикмахер-универсал
Минская, Жодино
Договорная
Повар
Минская, Жодино
Договорная
Электрик
Минская, Жодино
Договорная
Ищу подработку водителем. ABCDE
Минская, Жодино
Договорная
Ищу работу
Минская, Жодино
Договорная
Сбивщик поддонов
Минская, Жодино
Договорная
Станочники на торцовку
Минская, Жодино
Договорная
Нужен рамщик на ленточнопильный станок
Минская, Жодино
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник (Бригада)
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин