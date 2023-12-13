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Ищу работу в Жодино

Работа подработка

Договорная

Работа подработка

Минская, Жодино

Договорная

Ищу подработку, на месяц

Минская, Жодино

Договорная

Ищу работу

Минская, Жодино

Промышленные альпинисты. Стыки, утепление.

Договорная

Промышленные альпинисты. Стыки, утепление.

Минская, Жодино

Договорная

Ищу работу упаковщиком у себя на дому.

Минская, Жодино

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Договорная

Сварка ищу подработку

Минская, Жодино

Капельница: срочная помощь

Договорная

Капельница: срочная помощь

Минская, Жодино

Грузоперевозки грузчики смолевичи Жодино

Договорная

Грузоперевозки грузчики смолевичи Жодино

Минская, Жодино

Сварщик, ищу подработку.

Договорная

Сварщик, ищу подработку.

Минская, Жодино

Ищу работу на выходные. Жодино.

Договорная

Ищу работу на выходные. Жодино.

Минская, Жодино

Договорная

Ищу работу по отделке

Минская, Жодино

Подработка

Договорная

Подработка

Минская, Жодино

Договорная

Строитель отделочник ищет работу

Минская, Жодино

Повар

Договорная

Повар

Минская, Жодино

Договорная

Электрик

Минская, Жодино

Договорная

Ищу подработку водителем. ABCDE

Минская, Жодино

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минская, Жодино

Все виды строительных и отделочных работ

Договорная

Все виды строительных и отделочных работ

Минская, Жодино

Договорная

Плиточник

Минская, Жодино

работы с бетоном

Договорная

работы с бетоном

Минская, Жодино

Договорная

Ищу подработку

Минская, Жодино

ИЩУ ПОДРАБОТКУ ГРУЗЧИКОМ Жодино Смолевичи

Договорная

ИЩУ ПОДРАБОТКУ ГРУЗЧИКОМ Жодино Смолевичи

Минская, Жодино

Ищу подработку водителем ''B'' или'' C''

Договорная

Ищу подработку водителем ''B'' или'' C''

Минская, Жодино

Грузчик(разнорабочий,подсобный)

Договорная

Грузчик(разнорабочий,подсобный)

Минская, Жодино

Водитель ищет подработку

Договорная

Водитель ищет подработку

Минская, Жодино

Договорная

Опыт в кровельном деле

Минская, Жодино

Фундамент,отделочные работы

Договорная

Фундамент,отделочные работы

Минская, Жодино

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Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее