Вакансии в Жодино
700 р.
Продавец в зоомагазин и рыбалки
Приглашается продавец для работы в зоомагазин и рыбалки. Приветствуется опыт работы в сфере услуг. График работы с 10-00 до 19-00. рабочие дни понедельник-суббота выходной/воскресенье Звонить по теле...
Минская, Жодино
1 700 р.
Слесарь на производство металлоконструкций (доставка в Минск транспортом предприятия)
На производственное предприятие требуется слесарь по сборке металлоконструкций. Должностные обязанности: Нарезка металла, зачистка швов после сварки, рихтовка. Официальное трудоустройство по ТК РБ. П...
Минская, Жодино
1 500 р.
Маляр на производсво (помощник маляра) доставка в Минск транспортом предприятия
Производственное предприятие (производство металлоконструкций) приглашает на постоянную в городе Минске маляра/ помощника маляра. Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полный социальный пакет. Адрес: ...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Жодино
1 200 р.
Требуется подсобный рабочий
Официальное оформление Полный соц. пакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется Плотник-бетонщик
Приглашаем на работу Плотника-бетонщика Требования: опыт работы будет Вашим преимуществом; ответственное отношение к работе; качественное выполнение работ; умение работать в команде. Обязанности: выпо...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)
Требуемый опыт работы: от 1 года Полная занятость, полный день Обязанности: Работы по устройству наплавляемой рулонной кровли Работы по устройству скатной кровли Требования: Опыт работы на мягкой или ...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электрогазосварщик, сварщик
Требования: Опыт работы в строительстве. Опыт работы на объектах капитального ремонта приветствуется; Выполнение строительно-монтажных работ: замена систем отопления, канализации и водоснабжения; Свар...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электромонтажник
В строительную компанию требуется электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям. Обязанности: прокладка внутренних сетей электроснабжения, установка и подключение электротехни...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем
В строительно-монтажную компанию требуется монтажник (слесарь-сантехник) инженерных систем для работы в г. Борисове и в г. Жодино. Приглашаем в свою команду молодых, энергичных, ответственных специали...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется электрогазосварщик
Обязанности: Сварка и сборка металлоконструкций; Выполнение работ сварочным полуавтоматом; Требования: Практический опыт работы в сварке металлоконструкций, навыки слесарного дела; Чтение чертежей раз...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется Прораб общестроительных работ
Требования к кандидату: наличие профильного образования средне-технического или высшего, опыт работы по специальности, Должностные обязанности: - Организация и контроль производства строительно-монта...
Минская, Жодино
Договорная
Требуется горничная-администратор в г. Жодино
Требуется горничная в г. Жодино. В ваши функции будет входить заселение и выселение гостей, уборка квартир после проживания со сменой постельного белья, решение мелких бытовых вопросов Плавающий графи...
Минская, Жодино
Договорная
Водитель легкового авто
Приглашаем водителей к сотрудничеству с Сервисом. Водитель (категория В) Хочешь получать доход, выполняя заказы на автомобиле? Получи доступ к заказам сразу же после регистрации -Удобное приложение Дл...
Минская, Жодино
1 000 р.
Ищу бармена в бар в Жодино
Ищу бармена. Жодино. Только с опытом ср,чт, вс - с 18 до 02 пт, сб - с 18 до 04 Бармены работают как за станцией, так и в зале, мы работаем без официантов, чтобы бармены на прямую могли влиять на сво...
Минская, Жодино
1 300 р.
Сотрудник ресторана KFC, г.Жодино
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Жодино, ре...
Минская, Жодино
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Жодино
Расклейщик в Жодино Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рекла...
Минская, Жодино
1 100 р.
Укладчик-упаковщик
Выбирая работу в "Глория Ключ", вы выбираете надежность и стабильность! Мы создаем дружескую и профессиональную рабочую атмосферу, где каждый сотрудник ценится и уважается. Давайте вместе достигать но...
Минская, Жодино
1 100 р.
Мастер по маникюру и педикюру
В парикмахерскую "Вдохновение" по адресу: г. Жодино, пр-т Мира, д. 11, требуется мастер по маникюру/педикюру У НАС: Удобное расположение в проходном месте на проспекте Мира в г. Жодино накопленная бол...
Минская, Жодино
1 200 р.
Парикмахер-универсал
в парикмахерскую «Вдохновение» по адресу: г. Жодино, пр. Мира, д. 11, требуется ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. У НАС: Официальное оформление в соответствии с ТК РБ Соц. пакет (больничные, отпускные и др.) Опла...
Минская, Жодино
Договорная
Сбивщик поддонов
Сбивщик поддонов или бригаду сбивщиков. Ручная сбивка подднов.
Минская, Жодино
Договорная
Станочники на торцовку
Ищем станочников деревообрабатывающих станков для работы на торцовке.
Минская, Жодино
Договорная
Нужен рамщик на ленточнопильный станок
Рамщик на ленточку ("Дзержинка"). Как правило строительные размеры, не паллетка. Проживание можно организовать.
Минская, Жодино
700 р.
Вакансия
Требуется рамщик, помощник рамщика. Жодино. Вахтовый метод работы. Жилье предоставляется, оплата сдельная, официальные трудовые отношения, соц пакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Вакансия Требуется помощник арбориста.
Обязанности: Подготовка бензопил и оборудования к работе. Распил стволовой части на дрова уборка и вынос порубочных остатков. Помощь и выполнение указаний специалиста. Требования: Легкообучаемость. ум...
Минская, Жодино
2 000 р.
сварщик на полуавтомат
сварщик/монтажник (полуавтомат), работа проводится с листовым и профильным металлом, сборка металлоизделий, металлоконструкций.
Минская, Жодино
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь