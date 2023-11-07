Работа в производстве, энергетике в Жлобине
1 100 р.
Работа
Требование к кандидату : мужчина до 45 лет, крепкого телосложения без вредных привычек, ответственный. Должностные обязанности: разноплановая физическая работа, погрузка-разгрузка, производство. Комп...
Гомельская, Жлобин
Договорная
Сборщик-монтажник корпусной мебели
В организацию по производству корпусной мебели требуется сборщик-монтажник мебели. График работы обсуждается.
Брест
1 500 р.
Требуются рабочие
Деревообрабатывающему предприятию в г.Молодечно требуются рамщики на ленточную пилораму. Оплата сдельная.
Минская, Молодечно
1 200 р.
Работник в деревообрабатывающий цех
На деревообрабатывающее производство расположенное в районе «Задворцы» требуется работник. График работы: понедельник - пятница с 8:30 до 17:30. Можно без опыта работы. Обучение работы на станках.
Брест
Договорная
Приглашаем швею на производство мебели
Работа на производстве раскрой пошив мягкой мебели оплата сдельная желательно опыт работы если нету обучим
Минск, Заводской
2 500 р.
Швея
В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу швей! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходных на неделе (ср., сбб.,...
Брест
2 500 р.
Станочник деревообрабатывающих станков
В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу станочников деревообрабатывающих станков! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; ...
Брест
2 000 р.
Слесарь механосборочных работ / слесарь МСР
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (до 2500 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соот...
Брест
2 300 р.
Маляр по металлу
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (до 2600 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соот...
Брест
2 200 р.
Сварщик-аргонщик
ИП ЗАО "БЕЛС" в связи с расширением приглашает на работу слесаря МРС Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (от 2200 BYN); - трудовой договор и...
Брест
1 400 р.
Штамповщик холодной штамповки
ИП ЗАО "БЕЛС" в связи с расширением приглашает на работу штамповщика холодной штамповки Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад + сделка (от 1400 BYN); -...
Брест
3 000 р.
Обивщик (сборщик) мебели
В связи расширением и открытием дополнительных смен ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу обивщиков (сборщиков) мебели! Условия: - сменный рабочий график: с 7.30 до 19.30 пн., вт., чт., пт.; - три выходн...
Брест
1 500 р.
Мастер смены
ИП ЗАО "БЕЛС" приглашает на работу мастера смены Условия: - график работы сменный: два рабочих дня / два выходных; - оплата труда оклад (от 1500 BYN); - трудовой договор и соцпакет в полном соответств...
Брест
Договорная
Вакансия портная
Требуется портная 5-6 разряда для пошива женской одежды в Гродно Обязанности: - раскрой и пошив по лекалам - раскрой и пошив по индивидуальным меркам Требования: - аккуратность - дисциплинированность ...
Гродно
1 300 р.
Рамщик, станочник.
Рамщик, станочник на производство тарной доски, работа на ленточной пилораме, брусовочный станок, кромкообрезной, гоорбыльник, многопил(гатарного типа). Оплата сдельная. Производство находится Витебс...
Витебск
Договорная
Требуются литейщики и прессовщики
Приглашаем рабочих на производство в ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД «ТЕРМОПЛАСТ» (ул. Кнорина, 50) Проводим обучение! Обязанности: работа связана с упаковкой и производством изделий из пластмасс. Условия: график ...
Минск, Советский
Договорная
Требуется кладовщик СРОЧНО
Ищем Кладовщика Требуемый опыт работы: 3–6 лет Полная занятость, полный день Обязанности: ведение хозяйственного учета Требования: знание складской программы в ПК умение работать в 1С ответственность ...
Брест
2 000 р.
Каменщик
Строительная компания ООО "ПроджектСтрой" приглашает на работу каменщиков. Требования: -ответственное отношение к работе -опыт работы Условия: -официальное трудоустройство -оплата труда сдельная Подро...
Брест
1 700 р.
Слесарь на производство металлоконструкций (доставка в Минск транспортом предприятия)
На производственное предприятие требуется слесарь по сборке металлоконструкций. Должностные обязанности: Нарезка металла, зачистка швов после сварки, рихтовка. Официальное трудоустройство по ТК РБ. П...
Минская, Жодино
1 500 р.
Маляр на производсво (помощник маляра) доставка в Минск транспортом предприятия
Производственное предприятие (производство металлоконструкций) приглашает на постоянную в городе Минске маляра/ помощника маляра. Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полный социальный пакет. Адрес: ...
Минская, Жодино
1 500 р.
Маляр по металлу
Производственное предприятие (производство металлоконструкций) приглашает на постоянную в городе Минске маляра (металлоконструкции). Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полный социальный пакет. Адре...
Минск, Октябрьский
2 000 р.
Электрогазосварщик требуется на постоянную работу
Компания ООО “БСК-Энерго” – надежный поставщик металлических опор освещения. В связи с наращиванием объёмов производства на постоянную работу в городе Минске требуются: - электрогазосварщик на п/а - ...
Минск, Октябрьский
1 700 р.
Слесарь по сборке металлоконструкций/Слесарь МСР
Компания ООО “БСК-Энерго” – надежный поставщик металлических опор освещения. В связи с наращиванием объёмов производства на постоянную работу в городе Минске требуются: - слесарь по сборке металлокон...
Минск, Октябрьский
1 400 р.
Подсобный рабочий на производство металлоконструкций требуется
Производственное предприятие приглашает на постоянную/сезонную работу в городе Минске подсобного рабочего Обязанности: Работа с металлом, перемещение грузов Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полны...
Минск, Октябрьский
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...
Гомель
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск
3 000 р.
Работник склада. Вахта
Дятьково Мебель DMI Мужчины и Женщины МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! 2 500 до 3 000 в месяц, смена 11 часов Е...
Гомель
900 р.
Подсобный рабочий
Организация приглашает на постоянную работу Вспомогательного рабочего (уборка территории,погрузка-разгрузка пиломатериалов) Возраст от 20 до 45 лет Зарплата: от 900 руб.руб./месяц. График работы: пн-...
Витебск
1 500 р.
Рамщик
Требуется рамщик на ленточную пилораму. подсобный. 38р за куб Оформление по договору подряда. Оплата сдельная. Пилить Китай, палетку и др заказы. По всем вопросам звоните. Зп от 1500р
Могилев
1 400 р.
инженер-технолог
Требования : опыт работы на производстве; Знание ПК, опыт работы AutoCAD (уверенный пользователь ПО), знания в области конструкторской подготовки производства; знания нормативной документации (ГОСТ,...
Витебская, Орша
3 500 р.
Рабочие на морепродукты. (РФ. Без опыта работы)
Набираем рабочих на рыба перерабатывающее предприятие (Орловская обл, РФ). Вахта 60 дней. Мужчины, женщины, семейные пары - 18 - 55 лет, можно без опыта работы. График работы с 9.00 до 21.00. 6/1 (1 в...
Могилев
Договорная
Оператор токарных станков ЧПУ
Производству требуется оператора станков с ЧПУ на стойку Siemens sinumerik. Хорошие условия труда. З/п от 2000 р на руки
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Рамщик (подсобный рабочий) на ленточную пилораму
Обязанности: - Грамотная продольная распиловка древесины; - Точность размеров распиловки древесины. Требования: - Ответственность, порядочность, исполнительность. Условия: - Достойная и своевременная ...
Брест
80 р.
Слесарь, подсобный рабочий.
На производство металлоконструкций в п.Колодищи требуется слесарь, подсобный рабочий. Резка на пилах, зачистка, подсобные работы.
Минская, Минский район
Договорная
оператор линии (наладчик)
на линию производства емкостей из полиэтилена (экструдер) требуется наладчик - оператор линии Обязанности: Пуск и наладка оборудования. Регулировка и выход на заданные параметры. Контроль получаемой п...
Гродно
Договорная
разнорабочий-водитель погрузчика
на производство изделий из полиэтилена нужен разнорабочий с удостоверением водителя погрузчика. Оплата - по договоренности. Возможна работа вахтами. Жилье предоставляется.
Гродно
1 800 р.
Рамщик / станочник на углопильный станок
На постоянную работу в г. Фаниполь требуется рамщик / станочник для работы на углопильном круглопильном станке. Требования к кандидату: • Профессионально-техническое образование в области деревообр...
Минская, Фаниполь
Договорная
Требуются рамщики, помощники
На ленточную пилораму требуются рамщики, помощники рамщиков, торцовщики, рабочие на кромкообрезной станок. Пилим шпалу, длинномер. Лес 26 и боллее, всегда в наличии. Трудоустройство: договор подряда, ...
Минская, Борисов
Договорная
Требуется жестянщик на подработку (В любое свободное время)
Требуется жестянщик с опытом работы. Цех в г Мозырь. Сдельная оплата. Свободный график.
Гомельская, Мозырь
1 000 р.
Юрисконсульт
Организация правового обеспечения предприятия; защита имущественных и иных интересов организации; организация работы по проверке и визировании хозяйственных договоров, отслеживание дебиторов и кредит...
Могилевская, Горки
1 200 р.
формировщик трикотажных изделий
Обязанности: Прием и подготовка изделий для формирования; надевание их на формы с соблюдением формировочного шва. Требования: желание работать. Условия: обучение на производстве; график работы: 5/2 (п...
Брест
Договорная
Токарь-универсал
Организации требуется токарь-универсал с опытом работы. Хорошие условия труда. Достойная заработная плата. Зп от 1500 р
Брестская, Барановичи
900 р.
Подсобный рабочий
Требуются подсобные рабочие. Обязанности: разборка, складирование, очистка, покраска, упаковка, погрузка, разгрузка различных деталей оборудования и материалов для промышленности, уборка территории, у...
Витебск
2 000 р.
рамщик на ленточную пилараму
Требования к кандидату: без вредных привычек, внимательность, ответственность, добрасовистное отношение к работе Должностные обязанности: распил древисины. Компания предлагает: хорошую своевременну...
Минская, Молодечно
9 р.
Вальщик леса
Требуется вальщик леса с опытом работы, ставка 8 рублей за м3, порода ольха с елкой, 1100м3, сплошная рубка, со своей бензопилой 9 рублей, все остальное предоставляю, оплата после приемки делянки, тол...
Могилев
Договорная
Укладчик-упаковщик
В связи с увеличением объемов производства стабильно-развивающееся предприятие по производству металлоконструкций приглашает Укладчиков-упаковщиков! За каждым принятым работником будет закреплен наста...
Минск, Ленинский
Договорная
Вакансия: упаковщица на производство
В связи с расширением производства, на работу в городе Орша требуются упаковщицы. Опыт работы приветствуется. Предусмотрено обучение на рабочем месте. Требования: - без вредных привычек; - без судимос...
Витебская, Орша
2 000 р.
Сварщик
Требуется сварщик для работы с черным металлом. Условия: хорошие условия труда, рабочий день с 8.00 до 17.00, график 5/2. Заработная плата от 2000 рублей и выше. Оформление по контракту, соцпакет.
Минск, Фрунзенский
3 173.30 р.
Разнорабочий
Срочный набор на лучшую вахту в мире! Только реальные условия! Только настоящие ставки! Условия: Оформление с 1-го дня официально или по договору подряда. Бесплатное проживание в квартире/хостеле. Гра...
Минск, Московский
800 р.
Кладовщик
Прием материальных ценностей, оформление документов; хранение, выдача материалов и учет движения материальных ценностей; контроль за состоянием складского хозяйства; чистота и порядок хранения материа...
Могилевская, Горки
1 000 р.
Требуется сборщик грибов (шампиньоны)
ПРИГЛАШАЕМ СБОРЩИКА ГРИБОВ График работы плавающий (зависит от роста грибов) Всему обучим, несложно-главное желание работать Курасовщина Ненормированный рабочий день. Смены с 08:00 длительностью от 6...
Минск, Центральный
5 480.96 р.
Электромонтажник на объекты в Латвии
Обязанности: Демонтаж и монтаж новых электрических сетей (наружные и внутренние); Обслуживание наружных сетей; Строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры; Сборка и подключение щитов ...
Минск, Центральный
1 300 р.
Инженер по организации и нормированию труда
Требования: • знания в области экономики труда, принципов организации труда на промышленном предприятии; • знания в области экономики предприятия, ТК РБ; • знания в области нормирования труда в промыш...
Витебская, Орша
1 100 р.
Сборщик изделий из ПВХ
Требуется сборщик изделий из ПВХ (мужчина до 45 лет) на предприятие по производству изделий ПВХ Опыт работы не требуется. Собеседование: г. Гродно, Скидельское шоссе, 12Е с 9.00-16.00 / пн-пт Или звон...
Гродно
Вакансии в других регионах
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...
Гомель
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск