Вакансии в Жлобине
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Наш Сервис ищет мастера по ремонту техники. / Требования: Пунктуальность, ответственность, наличие опыта по ремонту смартфонов, ноутбуков, системных блоков. Очень хорошо если имеете опыт с ремонтом т...
Гомельская, Жлобин
600 р.
Требуется продавец-консультант
Требуется два продавца в новый открывающийся магазин мужской и женской одежды. График работы смешанный. Требования: опыт работы в торговле, возраст до 40 лет.
Гомельская, Жлобин
1 900 р.
Каменщик бригада
Строительная организация ООО «ЕК Строй» приглашает на постоянную работу рабочих общестроительных специальностей: -Каменщик -Штукатур -Маляр -Плотник -Бетонщик -Подсобный рабочий. -Производитель общест...
Гомельская, Жлобин
2 000 р.
Водитель
Требование к кандидату:наличие СЕ категории, физически крепкий, дисциплинированный. Должностные обязанности :перевозка грузов по РБ(6-12тонн), навыки работы с ттн, текущее обслуживание авто,помощь в ...
Гомельская, Жлобин
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Приглашаем сотрудников на работу! Вахта в Москве и Московской области с проживанием и питанием. Никаких вычетов и штрафов! Лучшие условия!!! Открыты вакансии: комплектовщик, грузчик, разнорабочий, сти...
Гомельская, Жлобин
1 500 р.
Вакансия
В организацию требуется водитель -экспедитор. Без вредных привычек, с опытом работы, категория В.С На территории г.Жлобин, Жлобинский район, г.Светлогорск-Светлогорский район, п.Октябрьский -Октябрь...
Гомельская, Жлобин
3 000 р.
Маляр
Требуется маляры. Шпатлёвка, покраска.Возможно вахтовым методом. Оплата сдельная Только звонить!
Гомельская, Жлобин
1 200 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
Приглашаем на работу РАЗНОРАБОЧИХ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ В Г. МИНСК Условия: -бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 600 BYN за 15 д...
Гомельская, Жлобин
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Жлобине
Расклейщик в Жлобине Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рек...
Гомельская, Жлобин
Договорная
Работник требуется. Продавец.
Требуется Слесарь . сварщик . Грузчик. Разнорабочий. Продавец.
Гомельская, Жлобин
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
Гомельская, Жлобин
1 000 р.
Требуется строитель-универсал
Требуется строитель-универсал Работа в г.Жлобине и Жлобинском районе. Официальное трудоустройство, предоставление рабочих инструментов и спец.одежды. Возможен график 2 через 2, возможна подработка.
Гомельская, Жлобин
1 000 р.
Водители для Яндекс.Такси
Требуются водители в службу Яндекс такси на личном автомобиле. Перевозка пассажиров по указанным маршрутам. Водительское удостоверение категории B. Ответственное отношение к работе. Быстрые выводы, бы...
Гомельская, Жлобин
1 000 р.
Строительно-ремонтные работы Жлобин
Строительная компания приглашает на работу специалистов всех строительных специальностей! Оплата сдельная, от 1000 р ! Все вопросы по телефону ! Звонить не позже 21:00!
Гомельская, Жлобин
Договорная
Сборщик-монтажник корпусной мебели
В слаженный коллектив на мебельное производство требуется сборщик-монтажник корпусной мебели с опытом работы в данной сфере. Официальное трудоустройство.
Гомельская, Жлобин
1 100 р.
Работа
Требование к кандидату : мужчина до 45 лет, крепкого телосложения без вредных привычек, ответственный. Должностные обязанности: разноплановая физическая работа, погрузка-разгрузка, производство. Комп...
Гомельская, Жлобин
Договорная
работа
Требуется отделочник. Работа в Жлобине и Жлобинском районе. Инструмент предоставляется. Плитка, штукатурка, гипсокартонные работы. От вас качественно и в срок выполнять объем работ. ЗП сдельная. Ра...
Гомельская, Жлобин
Договорная
Требуется Продавец Продовольственных товаров
На Постоянную Работу Требуется Продавец, в а.г. Майское, маг."Майский". Требования: Ответственность, Порядочность, Исполнительность, Коммуникабельность, Без в/п. Обязанности: Выкладка и приём то...
Гомельская, Жлобин
Договорная
Требуется Парикмахер
Требуется Парикмахер
Гомельская, Жлобин
800 р.
Клинер / Специалист по уборке
Требования к кандидату: Приветствуется опыт работы в клининговых компаниях. Для сотрудников без опыта производится бесплатное обучение, практика. Пунктуальность Опрятный внешний вид Умение избегать к...
Гомельская, Жлобин
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брест
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Гродно
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Гомель
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка. Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс, Убер такси. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Витебск
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Могилев
Договорная
Водители с личным грузовым авто (до 2,5 тонн). Подключение к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка.
Подключение водителей на личном грузовом авто (до 2,5 тонн) к службе Яндекс Такси. Яндекс Доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - е...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Минская, Борисов
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Брестская, Пинск
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...
Витебская, Орша
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси.
Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси. Яндекс доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на ...
Минск, Советский
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Гомельская, Мозырь
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Витебская, Новополоцк
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Гродненская, Лида
Договорная
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.
Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...
Минская, Молодечно
Договорная
Требуется продавец в ТЦ
Здравствуйте Требуется продавец в магазин сумки,очки,аксессуары В ТЦ Метрополь Сменный график работы 2/2 Хорошие условия труда
Минск, Центральный
1 000 р.
Требуется швея
Ателье по пошиву танцевальной одежды срочно требуется швея, с опытом работы и с огромным желанием учиться и развиваться в профессии.График работы ателье с 09 до 19, но мы с пониманием относимся к кажд...
Минск, Фрунзенский
700 р.
Грузчик-разнорабочий
Заработная плата до вычета налога. Обязанности: разгрузка небольшого количества машин за смену уборка прилегающей территории(снег) Требования: ответственность исполнительность наличие сан. книжки Усло...
Могилев
1 900 р.
Швеи
Приглашаем на работу швей! Хорошие комфортные условия, внимательное и уважительное отношение к каждому сотруднику. Максимально гибкий график. Высокая оплата труда + премии, карьерный рост. Пошив трико...
Витебск
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
1 000 р.
Помощник по хозяйству
Помощник по хозяйству, с проживанием. Брестский район.
Брест
Договорная
Продавец Флорист
Требуется продавец-флорист, с опытом работы. Подробности по телефону
Гомель
1 600 р.
Требуется водитель кат В
Требуется водитель кат В для доставки алкогольной продукции по магазинам Минска и области.Официальное трудоустройство.ЗП от 1600
Минск, Центральный
110 р.
Работа,вахта.
Требуются разнорабочие(мужчины) на стройобъект ООО << Ренесанс СПБ>> Санкт-Петербург , возраст 18-50лет. НЕ МОНОЛИТ!!! ОБЩЕСТРОЙ!!! Официальное трудоустройство ,вахтовый метод 45 дней. От...
Витебск
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ''С'' КАТЕГОРИИ
Требуется водитель категории "С", развоз алкогольной продукции по торговым точкам. З/П сдельная от 1500 бел руб на руки. суббота/воскресенье выходной.
Брестская, Барановичи
2 000 р.
Отделочник
Строительной организации на постоянную основу требуется отделочник-универсал( не подсобник,не делетант).Предлагаем своевременную оплату,уважительное отношение.
Минск, Ленинский
Договорная
Водитель арендного автомобиля под Uber
Компании требуются водители для арендных автомобилей для работы в такси. Работа на автомобилях под эконом, комфорт и комфорт +. По вашему желанию можем оклеить машину под любую службу города. У всех а...
Минск, Первомайский
Договорная
Сборщик-монтажник корпусной мебели
В организацию по производству корпусной мебели требуется сборщик-монтажник мебели. График работы обсуждается.
Брест
Договорная
автослесарь по ремонту и техническому обслуживанию
автослесарь по ремонту и техническому обслуживанию грузовых автомобилей, трактора пунктуальность, ответственность. Требования: знание устройства грузового автомобиля опыт работы по ремонту грузовых а...
Могилев
Договорная
Водитель категории Д
Требуется водитель категории Д на регулярные рейсы по маршруту Пинск-Минск.
Брестская, Пинск
3 500 р.
Требуется водитель категории Е на зерновоз, г.Орша
В связи с расширением парка требуются водители на зерновоз и контейнеровоз. Работа Беларусь - ближняя Россия. В выходные чаще всего - дома, т.к. большинство маршрутов проходят через Оршу. Своя ремзона...
Витебская, Орша
700 р.
Продавец в зоомагазин и рыбалки
Приглашается продавец для работы в зоомагазин и рыбалки. Приветствуется опыт работы в сфере услуг. График работы с 10-00 до 19-00. рабочие дни понедельник-суббота выходной/воскресенье Звонить по теле...
Минская, Жодино
80 р.
Перевозка продуктов
Перевозка продуктов питания, работа каждый день, нужны водители как на подработку так и на постоянной основе.
Минск, Фрунзенский
950 р.
Требуется продавец-консультант
Требуется продавец-консультант в магазин непродовольственных товаров. Работа в ТЦ. График работы может обговариваться. Опыт работы не требуется, но приветствуется опыт в торговле. З/п фиксированная + ...
Брестская, Ивацевичи
1 500 р.
Требуются рабочие
Деревообрабатывающему предприятию в г.Молодечно требуются рамщики на ленточную пилораму. Оплата сдельная.
Минская, Молодечно
1 100 р.
продавец непродовольственных товаров
Требуется продавец товаров для дома(пленка,пакеты и другие хозяйственные мелочи) на Комаровский рынок в отдельный павильон.Время работы 3-4 дня:вторник-пятница с 9.00 до 18.30.Оклад +%от выручки.Умени...
Минск, Советский
1 200 р.
Работник в деревообрабатывающий цех
На деревообрабатывающее производство расположенное в районе «Задворцы» требуется работник. График работы: понедельник - пятница с 8:30 до 17:30. Можно без опыта работы. Обучение работы на станках.
Брест
800 р.
Требуется продавец в мясной магазин
Требуется продавец в мясной магазин
Брестская, Барановичи
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь