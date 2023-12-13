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Работа, бизнес, учёба в Жлобине

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Ищу работу-подработку

Гомельская, Жлобин

600 р.

Требуется продавец-консультант

Гомельская, Жлобин

Договорная

Работа

Гомельская, Жлобин

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Договорная

Почищу снег

Гомельская, Жлобин

Каменщик бригада

1 900 р.

Каменщик бригада

Гомельская, Жлобин

Заделка швов,покраска балконов,утепление,монтаж ко

Договорная

Заделка швов,покраска балконов,утепление,монтаж ко

Гомельская, Жлобин

2 000 р.

Водитель

Гомельская, Жлобин

Ищу подработку по стройке

Договорная

Ищу подработку по стройке

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Жлобин

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

4 300 р.

Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.

Гомельская, Жлобин

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Жлобин

Договорная

Уберу снег

Гомельская, Жлобин

Ищу работу парикмахером

Договорная

Ищу работу парикмахером

Гомельская, Жлобин

1 500 р.

Вакансия

Гомельская, Жлобин

Маляр

3 000 р.

Маляр

Гомельская, Жлобин

Няни Сиделки

Договорная

Няни Сиделки

Гомельская, Жлобин

Договорная

Работа, подработка

Гомельская, Жлобин

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

1 200 р.

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

500 р.

Расклейщик объявлений/Промоутер в Жлобине

Гомельская, Жлобин

Помогу с электрикой

Договорная

Помогу с электрикой

Гомельская, Жлобин

ЭЛЕКТРИК

Договорная

ЭЛЕКТРИК

Гомельская, Жлобин

Работа

Договорная

Работа

Гомельская, Жлобин

Работник требуется. Продавец.

Договорная

Работник требуется. Продавец.

Гомельская, Жлобин

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР

Гомельская, Жлобин

1 000 р.

Требуется строитель-универсал

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу работу

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу работу

Гомельская, Жлобин

Договорная

Подработка

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу работу кат.С,Е

Гомельская, Жлобин

Водители для Яндекс.Такси

1 000 р.

Водители для Яндекс.Такси

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Жлобин

Строительно-ремонтные работы Жлобин

1 000 р.

Строительно-ремонтные работы Жлобин

Гомельская, Жлобин

ищу работу без опыта или грузчиком

Договорная

ищу работу без опыта или грузчиком

Гомельская, Жлобин

Ищу подработку/работу (16 лет)

Договорная

Ищу подработку/работу (16 лет)

Гомельская, Жлобин

Договорная

Разбиру дом

Гомельская, Жлобин

Строительство

Договорная

Строительство

Гомельская, Жлобин

Договорная

Сборщик-монтажник корпусной мебели

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Жлобин

1 100 р.

Работа

Гомельская, Жлобин

Вакансии в других регионах

Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Могилев

Вакансия в другом регионе
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