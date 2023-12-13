Работа, бизнес, учёба в Жлобине
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Ищу работу-подработку
Гомельская, Жлобин
600 р.
Требуется продавец-консультант
Гомельская, Жлобин
Договорная
Работа
Гомельская, Жлобин
Договорная
Почищу снег
Гомельская, Жлобин
1 900 р.
Каменщик бригада
Гомельская, Жлобин
Договорная
Заделка швов,покраска балконов,утепление,монтаж ко
Гомельская, Жлобин
2 000 р.
Водитель
Гомельская, Жлобин
Договорная
Ищу подработку по стройке
Гомельская, Жлобин
Договорная
Ищу подработку
Гомельская, Жлобин
Договорная
Ищу подработку
Гомельская, Жлобин
4 300 р.
Комплектовщик / Грузчик / Работник склада РФ.
Гомельская, Жлобин
Договорная
Ищу подработку
Гомельская, Жлобин
Договорная
Уберу снег
Гомельская, Жлобин
Договорная
Ищу работу парикмахером
Гомельская, Жлобин
1 500 р.
Вакансия
Гомельская, Жлобин
3 000 р.
Маляр
Гомельская, Жлобин
Договорная
Няни Сиделки
Гомельская, Жлобин
Договорная
Работа, подработка
Гомельская, Жлобин
1 200 р.
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска
Гомельская, Жлобин
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Жлобине
Гомельская, Жлобин
Договорная
Помогу с электрикой
Гомельская, Жлобин
Договорная
ЭЛЕКТРИК
Гомельская, Жлобин
Договорная
Работа
Гомельская, Жлобин
Договорная
Работник требуется. Продавец.
Гомельская, Жлобин
Договорная
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
Гомельская, Жлобин
1 000 р.
Требуется строитель-универсал
Гомельская, Жлобин
Договорная
Ищу работу
Гомельская, Жлобин
Договорная
Ищу работу
Гомельская, Жлобин
Договорная
Подработка
Гомельская, Жлобин
Договорная
Ищу работу кат.С,Е
Гомельская, Жлобин
1 000 р.
Водители для Яндекс.Такси
Гомельская, Жлобин
Договорная
Ищу подработку
Гомельская, Жлобин
Договорная
Ищу подработку
Гомельская, Жлобин
1 000 р.
Строительно-ремонтные работы Жлобин
Гомельская, Жлобин
Договорная
ищу работу без опыта или грузчиком
Гомельская, Жлобин
Договорная
Ищу подработку/работу (16 лет)
Гомельская, Жлобин
Договорная
Разбиру дом
Гомельская, Жлобин
Договорная
Строительство
Гомельская, Жлобин
Договорная
Сборщик-монтажник корпусной мебели
Гомельская, Жлобин
Договорная
Ищу подработку
Гомельская, Жлобин
Договорная
Ищу подработку
Гомельская, Жлобин
1 100 р.
Работа
Гомельская, Жлобин
Вакансии в других регионах
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев