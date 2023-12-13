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Ищу работу в Жлобине

Договорная

Ищу работу швея

Гомельская, Жлобин

Помогу с электрикой

Договорная

Помогу с электрикой

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу работу-подработку

Гомельская, Жлобин

Договорная

Работа

Гомельская, Жлобин

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Договорная

Почищу снег

Гомельская, Жлобин

Заделка швов,покраска балконов,утепление,монтаж ко

Договорная

Заделка швов,покраска балконов,утепление,монтаж ко

Гомельская, Жлобин

Ищу подработку по стройке

Договорная

Ищу подработку по стройке

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Жлобин

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Жлобин

Договорная

Уберу снег

Гомельская, Жлобин

Ищу работу парикмахером

Договорная

Ищу работу парикмахером

Гомельская, Жлобин

Няни Сиделки

Договорная

Няни Сиделки

Гомельская, Жлобин

Договорная

Работа, подработка

Гомельская, Жлобин

ЭЛЕКТРИК

Договорная

ЭЛЕКТРИК

Гомельская, Жлобин

Работа

Договорная

Работа

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу работу

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу работу

Гомельская, Жлобин

Договорная

Подработка

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу работу кат.С,Е

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Жлобин

ищу работу без опыта или грузчиком

Договорная

ищу работу без опыта или грузчиком

Гомельская, Жлобин

Ищу подработку/работу (16 лет)

Договорная

Ищу подработку/работу (16 лет)

Гомельская, Жлобин

Договорная

Разбиру дом

Гомельская, Жлобин

Строительство

Договорная

Строительство

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу подработку

Гомельская, Жлобин

Договорная

Подработка

Гомельская, Жлобин

Договорная

Отделочные работы

Гомельская, Жлобин

Договорная

Работа в такси

Гомельская, Жлобин

Договорная

Разнорабочий

Гомельская, Жлобин

Ремонт, все виды строительных работ

Договорная

Ремонт, все виды строительных работ

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу подработку водителем категория B

Гомельская, Жлобин

Договорная

Работа

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу подработку любую

Гомельская, Жлобин

Договорная

Ищу подработку курьером

Гомельская, Жлобин

Ищу работу на своём Зиле

Договорная

Ищу работу на своём Зиле

Гомельская, Жлобин

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Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее