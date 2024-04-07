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Услуги из других регионов

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Доставка товаров из Европы в Беларусь.
vip

1 р.

Доставка товаров из Европы в Беларусь.

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение скважин на воду по Минску и Минской област
vip

Договорная

Бурение скважин на воду по Минску и Минской област

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
vip

Договорная

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт рефрижераторов, диагностика и обслуживание в Гомеле

Договорная

Ремонт рефрижераторов, диагностика и обслуживание в Гомеле

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт холодильников

Договорная

Ремонт холодильников

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Бухгалтерские услуги

Договорная

Бухгалтерские услуги

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Покраска крыш (кровли) ,фасадов домов .

Договорная

Покраска крыш (кровли) ,фасадов домов .

Гродненская, Лида

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Грузоперевозки плиты,кирпич,блоки.
vip

Договорная

Грузоперевозки плиты,кирпич,блоки.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин

70 р.

Бурение скважин

Витебская, Браслав

Услуга с выездом в регионы
Отделка обшивка сайдингом в Минске. Монтаж сайдинг
vip

9 р.

Отделка обшивка сайдингом в Минске. Монтаж сайдинг

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Забор. Фундамент для забора. Бетонные работы.

75 р.

Забор. Фундамент для забора. Бетонные работы.

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Откатные ворота

1 500 р.

Откатные ворота

Минская, Слуцк

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду ''под ключ''
vip

Договорная

Бурение скважин на воду ''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Недорогие бюджетные памятники на могилу в Гродно и области. Собственное производство и установка

Договорная

Недорогие бюджетные памятники на могилу в Гродно и области. Собственное производство и установка

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Изготовление рекламных вывесок

70 р.

Изготовление рекламных вывесок

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Изготовление веранд и террас

Договорная

Изготовление веранд и террас

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважины

70 р.

Бурение скважины

Витебская, Верхнедвинск

Услуга с выездом в регионы
Бурение на воду

45 р.

Бурение на воду

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
Канализация, септики, водопровод, жб кольца

100 р.

Канализация, септики, водопровод, жб кольца

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Обустройство скважин

Договорная

Обустройство скважин

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважины

70 р.

Бурение скважины

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
ДИПЛОМ КУРСОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ Экономика ахд финансы

10 р.

ДИПЛОМ КУРСОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ Экономика ахд финансы

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Обшивка фронтонов сайдингом
vip

35 р.

Обшивка фронтонов сайдингом

Минская, Другие города

Услуга с выездом в регионы
Запись на визу в Польшу

Договорная

Запись на визу в Польшу

Брест

Услуга с выездом в регионы
Отопление по ключ

85 р.

Отопление по ключ

Минская, Смолевичи

Услуга с выездом в регионы
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РЕЧИЦА ОТ ''А'' ДО ''Я''

15 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РЕЧИЦА ОТ ''А'' ДО ''Я''

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Доставка сыпучих материалов :гравий фракция 5-18.

Договорная

Доставка сыпучих материалов :гравий фракция 5-18.

Минская, Березино

Услуга с выездом в регионы
Доставка товаров из Европы в Беларусь.
vip

1 р.

Доставка товаров из Европы в Беларусь.

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
eBay. Доставка товаров с eBay в Беларусь.
vip

Договорная

eBay. Доставка товаров с eBay в Беларусь.

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Памятники ,благоустройство

Договорная

Памятники ,благоустройство

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Доставка товаров из Китая. Быстрые сроки.

3.25 р.

Доставка товаров из Китая. Быстрые сроки.

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Демонтаж за 1 день Вывоз строительного мусора

Договорная

Демонтаж за 1 день Вывоз строительного мусора

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин.Автономное водоснабжение

Договорная

Бурение скважин.Автономное водоснабжение

Брестская, Белоозёрск

Услуга с выездом в регионы
Allegro Беларусь. Доставка товаров с Allegro.

1 р.

Allegro Беларусь. Доставка товаров с Allegro.

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Облицовка(обшивка)сайдингом

25 р.

Облицовка(обшивка)сайдингом

Минская, Другие города

Услуга с выездом в регионы
Дом-Баня отделка: вагонкой, блокхаус, имитац.бруса

Договорная

Дом-Баня отделка: вагонкой, блокхаус, имитац.бруса

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
ДИПЛОМ КУРСОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ отчет экономика

10 р.

ДИПЛОМ КУРСОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ отчет экономика

Брест

Услуга с выездом в регионы
ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ, РЕМОНТ ОКОН ПВХ

Договорная

ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ, РЕМОНТ ОКОН ПВХ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Регулировка, ремонт ОКОН ПВХ

Договорная

Регулировка, ремонт ОКОН ПВХ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Фотомедальоны,памятники,благоустройство

Договорная

Фотомедальоны,памятники,благоустройство

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Студент диплом курсовая контрольная общепит

10 р.

Студент диплом курсовая контрольная общепит

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Автошкола в Гомеле ''УРОВЕНЬ'' Уроки вождения.

400 р.

Автошкола в Гомеле ''УРОВЕНЬ'' Уроки вождения.

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Облицовка сайдингом

25 р.

Облицовка сайдингом

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Выездной ремонт техники Apple: iPhone iPad MacBook iMac Apple Watch iWatch AirPods iPod

1 р.

Выездной ремонт техники Apple: iPhone iPad MacBook iMac Apple Watch iWatch AirPods iPod

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Аренда экскаватора CAT 329D L

Договорная

Аренда экскаватора CAT 329D L

Могилев

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