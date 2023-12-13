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Услуги в Жлобине

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
РЕМОНТ ТЕЛЕФОНОВ
vip

Договорная

РЕМОНТ ТЕЛЕФОНОВ

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
сантехника
vip

10 р.

сантехника

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Услуги по сборке и ремонту пк

Договорная

Услуги по сборке и ремонту пк

Гомельская, Жлобин

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Жлобин

Договорная

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ.СОБСТВЕННАЯ РАССРОЧКА г.Жлобин

Гомельская, Жлобин

Рассрочка
Услуги по Ремонту и Обслуживанию

Договорная

Услуги по Ремонту и Обслуживанию

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Гомельская, Жлобин

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сантехника
vip

10 р.

сантехника

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Гомельская, Жлобин

Договорная

Сиделка

Гомельская, Жлобин

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Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO
vip

Договорная

Празднование дней рождений в игровом центре LEGOGO

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
РЕМОНТ ТЕЛЕФОНОВ
vip

Договорная

РЕМОНТ ТЕЛЕФОНОВ

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Жлобин РБ-РФ грузчики

Договорная

Грузоперевозки Жлобин РБ-РФ грузчики

Гомельская, Жлобин

Натяжные потолки без посредников

20 р.

Натяжные потолки без посредников

Гомельская, Жлобин

Грузоперевозки до 12тонн по Жлобину и РБ.

Договорная

Грузоперевозки до 12тонн по Жлобину и РБ.

Гомельская, Жлобин

Ремонт компьютеров в Жлобине с выездом на дом.

Договорная

Ремонт компьютеров в Жлобине с выездом на дом.

Гомельская, Жлобин

Бухгалтерская услуга

Договорная

Бухгалтерская услуга

Гомельская, Жлобин

Покрытие гель лаком

25 р.

Покрытие гель лаком

Гомельская, Жлобин

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Договорная

Работа

Гомельская, Жлобин

Наращивание ресниц

35 р.

Наращивание ресниц

Гомельская, Жлобин

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Мишка карамелька на праздник

Договорная

Мишка карамелька на праздник

Гомельская, Жлобин

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Договорная

репетитор java

Гомельская, Жлобин

Ремонт телевизоров в Жлобине (ЖК, LED, плазма)

Договорная

Ремонт телевизоров в Жлобине (ЖК, LED, плазма)

Гомельская, Жлобин

Сказка на дом

Договорная

Сказка на дом

Гомельская, Жлобин

Маникюр

30 р.

Маникюр

Гомельская, Жлобин

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Грузоперевозки до 3т, 7м Грузчики

Договорная

Грузоперевозки до 3т, 7м Грузчики

Гомельская, Жлобин

Короед

15 р.

Короед

Гомельская, Жлобин

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Жлобин

Договорная

Ремонт компьютеров и ноутбуков с выездом. Жлобин

Гомельская, Жлобин

Репетитор по французскому и немецкому языку (онлай

Договорная

Репетитор по французскому и немецкому языку (онлай

Гомельская, Жлобин

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Ремонт телевизоров в Жлобине (ЖК,LED, Плазма)

Договорная

Ремонт телевизоров в Жлобине (ЖК,LED, Плазма)

Гомельская, Жлобин

Укладка плитки

Договорная

Укладка плитки

Гомельская, Жлобин

Маникюр, покрытие гель-лак, наращивание, педикюр

30 р.

Маникюр, покрытие гель-лак, наращивание, педикюр

Гомельская, Жлобин

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Гомельская, Жлобин

Дачные,садовые домики под ключ.

Договорная

Дачные,садовые домики под ключ.

Гомельская, Жлобин

Ремонт квартир,домов

Договорная

Ремонт квартир,домов

Гомельская, Жлобин

Полусухая стяжка пола

Договорная

Полусухая стяжка пола

Гомельская, Жлобин

Натяжные потолки Жлобин ,узнать стоимость.

Договорная

Натяжные потолки Жлобин ,узнать стоимость.

Гомельская, Жлобин

Рассрочка
АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ СВЕРЛЕНИЕ РЕЗКА БЕТОНА

1 р.

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ СВЕРЛЕНИЕ РЕЗКА БЕТОНА

Гомельская, Жлобин

Ремонт квартир

Договорная

Ремонт квартир

Гомельская, Жлобин

УСЛУГИ САНТЕХНИКА , ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Договорная

УСЛУГИ САНТЕХНИКА , ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Гомельская, Жлобин

Натяжные потолки в Жлобине

Договорная

Натяжные потолки в Жлобине

Гомельская, Жлобин

Ремонт холодильников

Договорная

Ремонт холодильников

Гомельская, Жлобин

Дед Мороз в окно

Договорная

Дед Мороз в окно

Гомельская, Жлобин

Бурение скважин на воду

40 р.

Бурение скважин на воду

Гомельская, Жлобин

Рассрочка

Договорная

Ищу подработку, уберу снег

Гомельская, Жлобин

Натяжной потолок в рассрочку в Жлобине

Договорная

Натяжной потолок в рассрочку в Жлобине

Гомельская, Жлобин

Рассрочка

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
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