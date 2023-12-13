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Услуги

Ремонт квартир в Жлобине

Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Гомельская, Жлобин

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Укладка плитки

Договорная

Укладка плитки

Гомельская, Жлобин

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Гомельская, Жлобин

Ремонт квартир,домов

Договорная

Ремонт квартир,домов

Гомельская, Жлобин

Натяжные потолки Жлобин ,узнать стоимость.

Договорная

Натяжные потолки Жлобин ,узнать стоимость.

Гомельская, Жлобин

Рассрочка
Ремонт квартир

Договорная

Ремонт квартир

Гомельская, Жлобин

УСЛУГИ САНТЕХНИКА , ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Договорная

УСЛУГИ САНТЕХНИКА , ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Гомельская, Жлобин

Натяжные потолки в Жлобине

Договорная

Натяжные потолки в Жлобине

Гомельская, Жлобин

Натяжной потолок в рассрочку в Жлобине

Договорная

Натяжной потолок в рассрочку в Жлобине

Гомельская, Жлобин

Рассрочка
Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Гомельская, Жлобин

Договорная

Отделочные работы

Гомельская, Жлобин

Монтажные работы

Договорная

Монтажные работы

Гомельская, Жлобин

Ремонт квартир, домов

Договорная

Ремонт квартир, домов

Гомельская, Жлобин

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Натяжные потолки Жлобин

Договорная

Натяжные потолки Жлобин

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Качественная укладка плитки, все виды ремонтных ра

Договорная

Качественная укладка плитки, все виды ремонтных ра

Гомельская, Жлобин

Ремонт квартир

Договорная

Ремонт квартир

Гомельская, Жлобин

Монтаж установка, входных и межкомнатных дверей.

80 р.

Монтаж установка, входных и межкомнатных дверей.

Гомельская, Жлобин

Поклейка обоев

20 р.

Поклейка обоев

Гомельская, Жлобин

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Натяжные потолки Гомельская область

Договорная

Натяжные потолки Гомельская область

Гомельская, Жлобин

Договорная

Услуги

Гомельская, Жлобин

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Механизированная штукатурка

Договорная

Механизированная штукатурка

Гомельская, Жлобин

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Договорная

Шпатлёвка, покраска стен, потолков, поклейка обоев

Гомельская, Жлобин

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Сантехнические услуги.

Договорная

Сантехнические услуги.

Гомельская, Жлобин

Декоративная штукатурка, шпаклёвка/штукатурка

Договорная

Декоративная штукатурка, шпаклёвка/штукатурка

Гомельская, Жлобин

Поклейка обоев

35 р.

Поклейка обоев

Гомельская, Жлобин

Поклейка обоев

Договорная

Поклейка обоев

Гомельская, Жлобин

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Механизированная штукатурка стен, шпатлевание

Договорная

Механизированная штукатурка стен, шпатлевание

Гомельская, Жлобин

Строителбные работы, кровля,фасады,заборы,бани и д

1 р.

Строителбные работы, кровля,фасады,заборы,бани и д

Гомельская, Жлобин

Рассрочка
Электромонтажные работы под ключ

Договорная

Электромонтажные работы под ключ

Гомельская, Жлобин

Ремонт квартиры, дома

Договорная

Ремонт квартиры, дома

Гомельская, Жлобин

Электромонтажные работы

Договорная

Электромонтажные работы

Гомельская, Жлобин

Сантехнические работы

2 р.

Сантехнические работы

Гомельская, Жлобин

Рассрочка
Установка межкомнатных дверей

Договорная

Установка межкомнатных дверей

Гомельская, Жлобин

Установка котла, сантехнические,сварочные работы

Договорная

Установка котла, сантехнические,сварочные работы

Гомельская, Жлобин

Договорная

Фасадные работы

Гомельская, Жлобин

Ремонт Квартиры , дома

Договорная

Ремонт Квартиры , дома

Гомельская, Жлобин

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Шлифовка пола в Жлобине - циклевка паркета

Договорная

Шлифовка пола в Жлобине - циклевка паркета

Гомельская, Жлобин

Потолки натяжные

15 р.

Потолки натяжные

Гомельская, Жлобин

Потолки натяжные КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

47.60 р.

Потолки натяжные КАЧЕСТВЕННО И В СРОК

Гомельская, Жлобин

Поклейка обоев

35 р.

Поклейка обоев

Гомельская, Жлобин

Штукатурные работы

Договорная

Штукатурные работы

Гомельская, Жлобин

Качественная установка дверей

Договорная

Качественная установка дверей

Гомельская, Жлобин

Ванные комнаты, «под ключ». Отделочные работы.

Договорная

Ванные комнаты, «под ключ». Отделочные работы.

Гомельская, Жлобин

Услуги из других регионов

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Договорная

Электрик Могилев (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Договорная

Комплексный ремонт любой сложности квартир, домов, офисов.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Договорная

Натяжные потолки, гарантия, офис в Речице

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
натяжные потолки с подсветкой и без.

20 р.

натяжные потолки с подсветкой и без.

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция дома, обновление фасада

1 000 р.

Реконструкция дома, обновление фасада

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

6 р.

Натяжные потолки в Бобруйске.Выезд специалиста бес

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

2.88 р.

Натяжные потолки в Гомеле и Гомельской области.

Гомель

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