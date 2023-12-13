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Услуги в сфере красоты и здоровья в Жлобине

Наращивание ресниц

Договорная

Наращивание ресниц

Гомельская, Жлобин

Покрытие гель лаком

25 р.

Покрытие гель лаком

Гомельская, Жлобин

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Наращивание ресниц

35 р.

Наращивание ресниц

Гомельская, Жлобин

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Гомельская, Жлобин

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Маникюр, покрытие гель-лак, наращивание, педикюр

30 р.

Маникюр, покрытие гель-лак, наращивание, педикюр

Гомельская, Жлобин

Кератин ,ботокс ,биопластика ,холодный ботокс для

40 р.

Кератин ,ботокс ,биопластика ,холодный ботокс для

Гомельская, Жлобин

Обработка стопы

Договорная

Обработка стопы

Гомельская, Жлобин

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Наращивание ресниц жлобин

30 р.

Наращивание ресниц жлобин

Гомельская, Жлобин

Маникюр

30 р.

Маникюр

Гомельская, Жлобин

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Маникюр/покрытие гель лаком

15 р.

Маникюр/покрытие гель лаком

Гомельская, Жлобин

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Гомельская, Жлобин

Ламинирование ресниц

30 р.

Ламинирование ресниц

Гомельская, Жлобин

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Наращивание ресниц

30 р.

Наращивание ресниц

Гомельская, Жлобин

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Прически

Договорная

Прически

Гомельская, Жлобин

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маникюр

25 р.

маникюр

Гомельская, Жлобин

Маникюр

Договорная

Маникюр

Гомельская, Жлобин

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Наращивание и покрытие

20 р.

Наращивание и покрытие

Гомельская, Жлобин

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Гомельская, Жлобин

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Маникюр

15 р.

Маникюр

Гомельская, Жлобин

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Кератиновое выпрямление, ботокс волос

50 р.

Кератиновое выпрямление, ботокс волос

Гомельская, Жлобин

Маникюр

20 р.

Маникюр

Гомельская, Жлобин

Маникюр/Покрытие гель лаком. Наращивание.

25 р.

Маникюр/Покрытие гель лаком. Наращивание.

Гомельская, Жлобин

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Маникюр

Договорная

Маникюр

Гомельская, Жлобин

Окрашивание бровей

Договорная

Окрашивание бровей

Гомельская, Жлобин

Маникюр

25 р.

Маникюр

Гомельская, Жлобин

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Гомельская, Жлобин

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Гомельская, Жлобин

Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Гомельская, Жлобин

Брови

12 р.

Брови

Гомельская, Жлобин

Наращивание ногтей

Договорная

Наращивание ногтей

Гомельская, Жлобин

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Гомельская, Жлобин

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Ногти

25 р.

Ногти

Гомельская, Жлобин

Окрашивание, коррекция, д/у бровей

10 р.

Окрашивание, коррекция, д/у бровей

Гомельская, Жлобин

Окрашивание и оформление бровей

5 р.

Окрашивание и оформление бровей

Гомельская, Жлобин

Маникюр

20 р.

Маникюр

Гомельская, Жлобин

Наращивание ресниц

25 р.

Наращивание ресниц

Гомельская, Жлобин

Скульптурный лифтинг лица

30 р.

Скульптурный лифтинг лица

Гомельская, Жлобин

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Наращивание ресниц ( бесплатно)

Бесплатно

Наращивание ресниц ( бесплатно)

Гомельская, Жлобин

Маникюр/покрытие гель лаком

30 р.

Маникюр/покрытие гель лаком

Гомельская, Жлобин

Окрашивание бровей

20 р.

Окрашивание бровей

Гомельская, Жлобин

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Маникюр

30 р.

Маникюр

Гомельская, Жлобин

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Кератин / Ботокс

60 р.

Кератин / Ботокс

Гомельская, Жлобин

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Наращивание волос

Договорная

Наращивание волос

Гомельская, Жлобин

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Услуги из других регионов

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Онлайн-заказ

85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

24 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

30 р.
24 р.-20%

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

65 р.

Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск

Минск, Центральный

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