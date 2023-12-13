Услуги в сфере красоты и здоровья в Жлобине
Договорная
Наращивание ресниц
Гомельская, Жлобин
25 р.
Покрытие гель лаком
Гомельская, Жлобин
35 р.
Наращивание ресниц
Гомельская, Жлобин
30 р.
Маникюр
Гомельская, Жлобин
30 р.
Маникюр, покрытие гель-лак, наращивание, педикюр
Гомельская, Жлобин
40 р.
Кератин ,ботокс ,биопластика ,холодный ботокс для
Гомельская, Жлобин
Договорная
Обработка стопы
Гомельская, Жлобин
30 р.
Наращивание ресниц жлобин
Гомельская, Жлобин
30 р.
Маникюр
Гомельская, Жлобин
15 р.
Маникюр/покрытие гель лаком
Гомельская, Жлобин
30 р.
Маникюр
Гомельская, Жлобин
30 р.
Ламинирование ресниц
Гомельская, Жлобин
30 р.
Наращивание ресниц
Гомельская, Жлобин
Договорная
Прически
Гомельская, Жлобин
25 р.
маникюр
Гомельская, Жлобин
Договорная
Маникюр
Гомельская, Жлобин
20 р.
Наращивание и покрытие
Гомельская, Жлобин
30 р.
Маникюр
Гомельская, Жлобин
15 р.
Маникюр
Гомельская, Жлобин
50 р.
Кератиновое выпрямление, ботокс волос
Гомельская, Жлобин
20 р.
Маникюр
Гомельская, Жлобин
25 р.
Маникюр/Покрытие гель лаком. Наращивание.
Гомельская, Жлобин
Договорная
Маникюр
Гомельская, Жлобин
Договорная
Окрашивание бровей
Гомельская, Жлобин
25 р.
Маникюр
Гомельская, Жлобин
30 р.
Маникюр
Гомельская, Жлобин
25 р.
Маникюр
Гомельская, Жлобин
25 р.
Наращивание ресниц
Гомельская, Жлобин
12 р.
Брови
Гомельская, Жлобин
Договорная
Наращивание ногтей
Гомельская, Жлобин
30 р.
Маникюр
Гомельская, Жлобин
25 р.
Ногти
Гомельская, Жлобин
10 р.
Окрашивание, коррекция, д/у бровей
Гомельская, Жлобин
5 р.
Окрашивание и оформление бровей
Гомельская, Жлобин
20 р.
Маникюр
Гомельская, Жлобин
25 р.
Наращивание ресниц
Гомельская, Жлобин
30 р.
Скульптурный лифтинг лица
Гомельская, Жлобин
Бесплатно
Наращивание ресниц ( бесплатно)
Гомельская, Жлобин
30 р.
Маникюр/покрытие гель лаком
Гомельская, Жлобин
20 р.
Окрашивание бровей
Гомельская, Жлобин
30 р.
Маникюр
Гомельская, Жлобин
60 р.
Кератин / Ботокс
Гомельская, Жлобин
Договорная
Наращивание волос
Гомельская, Жлобин
Услуги из других регионов
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Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
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Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Розовый
Минск, Центральный
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33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
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24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
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Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)
Минск, Центральный
65 р.
Ресницы. Наращивание ресниц. Наращивание ресниц Минск
Минск, Центральный