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Ремонтно-строительные работы в Жлобине

Натяжные потолки без посредников

20 р.

Натяжные потолки без посредников

Гомельская, Жлобин

Короед

15 р.

Короед

Гомельская, Жлобин

Дачные,садовые домики под ключ.

Договорная

Дачные,садовые домики под ключ.

Гомельская, Жлобин

Полусухая стяжка пола

Договорная

Полусухая стяжка пола

Гомельская, Жлобин

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ СВЕРЛЕНИЕ РЕЗКА БЕТОНА

1 р.

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ СВЕРЛЕНИЕ РЕЗКА БЕТОНА

Гомельская, Жлобин

Бурение скважин на воду

40 р.

Бурение скважин на воду

Гомельская, Жлобин

Рассрочка
Прокол под дорогой мини ГНБ по РБ

60 р.

Прокол под дорогой мини ГНБ по РБ

Гомельская, Жлобин

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

100 р.

Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ

Гомельская, Жлобин

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

40 р.

Бурение скважин на воду

Гомельская, Жлобин

Алмазное бурение

Договорная

Алмазное бурение

Гомельская, Жлобин

Металлоконструкции любой сложности.

1 р.

Металлоконструкции любой сложности.

Гомельская, Жлобин

Проектирование и Строительство дома (Ука

550 р.

Проектирование и Строительство дома (Ука

Гомельская, Жлобин

Стяжка пола полусухаяЖлобин, Рогачев, Светлогорск

12 р.

Стяжка пола полусухаяЖлобин, Рогачев, Светлогорск

Гомельская, Жлобин

Монтаж канализации, водопровод, дренаж под ключ

2 500 р.

Монтаж канализации, водопровод, дренаж под ключ

Гомельская, Жлобин

РЕЗКА БЕТОНА

1 р.

РЕЗКА БЕТОНА

Гомельская, Жлобин

МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОПРОВОДА

Договорная

МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОПРОВОДА

Гомельская, Жлобин

Прокол под дорогой упровляемый

Договорная

Прокол под дорогой упровляемый

Гомельская, Жлобин

Бурение скважин на воду

40 р.

Бурение скважин на воду

Гомельская, Жлобин

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Гомельская, Жлобин

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Гомельская, Жлобин

Нивелирование (отметки высотных измерений)

10 р.

Нивелирование (отметки высотных измерений)

Гомельская, Жлобин

Бурения скважин

Договорная

Бурения скважин

Гомельская, Жлобин

Рассрочка
Аргоннодуговая сварка .

Договорная

Аргоннодуговая сварка .

Гомельская, Жлобин

Услуги сварщика.

Договорная

Услуги сварщика.

Гомельская, Жлобин

Монтаж отопления

Договорная

Монтаж отопления

Гомельская, Жлобин

Рассрочка
Печник

Договорная

Печник

Гомельская, Жлобин

Договорная

Монтаж кровельных работ

Гомельская, Жлобин

Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Гомельская, Жлобин

Лестница на металлическом каркасе

700 р.

Лестница на металлическом каркасе

Гомельская, Жлобин

ЛЕСТНИЦА бетонная

950 р.

ЛЕСТНИЦА бетонная

Гомельская, Жлобин

Прокол под дорогой (ГНБ)

Договорная

Прокол под дорогой (ГНБ)

Гомельская, Жлобин

Рассрочка
Водопровод и канализация

Договорная

Водопровод и канализация

Гомельская, Жлобин

Рассрочка
Бурение скважин на воду в Жлобине

40 р.

Бурение скважин на воду в Жлобине

Гомельская, Жлобин

Рассрочка
Услуги мини-погрузчика Bobcat S150

70 р.

Услуги мини-погрузчика Bobcat S150

Гомельская, Жлобин

Услуги мини экскаватора в Жлобине

60 р.

Услуги мини экскаватора в Жлобине

Гомельская, Жлобин

Монтаж колодцев

Договорная

Монтаж колодцев

Гомельская, Жлобин

Рассрочка
Обшивка утепление домов, фронтонов сайдингом.

Договорная

Обшивка утепление домов, фронтонов сайдингом.

Гомельская, Жлобин

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Договорная

Ремонт наплавляемой кровли под ключ

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

100 р.

Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

100 р.

Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду

Договорная

Бурение скважин на воду

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Сантехника

10 р.

Сантехника

Гомельская, Рогачев

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монтаж кондиционеров любой сложности

350 р.

Монтаж кондиционеров любой сложности

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
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