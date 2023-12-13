Ремонтно-строительные работы в Жлобине
20 р.
Натяжные потолки без посредников
Гомельская, Жлобин
15 р.
Короед
Гомельская, Жлобин
Договорная
Дачные,садовые домики под ключ.
Гомельская, Жлобин
Договорная
Полусухая стяжка пола
Гомельская, Жлобин
1 р.
АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ СВЕРЛЕНИЕ РЕЗКА БЕТОНА
Гомельская, Жлобин
40 р.
Бурение скважин на воду
Гомельская, Жлобин
60 р.
Прокол под дорогой мини ГНБ по РБ
Гомельская, Жлобин
100 р.
Горизонтальное бурение, прокол, ГНБ
Гомельская, Жлобин
40 р.
Бурение скважин на воду
Гомельская, Жлобин
Договорная
Алмазное бурение
Гомельская, Жлобин
1 р.
Металлоконструкции любой сложности.
Гомельская, Жлобин
550 р.
Проектирование и Строительство дома (Ука
Гомельская, Жлобин
12 р.
Стяжка пола полусухаяЖлобин, Рогачев, Светлогорск
Гомельская, Жлобин
2 500 р.
Монтаж канализации, водопровод, дренаж под ключ
Гомельская, Жлобин
1 р.
РЕЗКА БЕТОНА
Гомельская, Жлобин
Договорная
МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОПРОВОДА
Гомельская, Жлобин
Договорная
Прокол под дорогой упровляемый
Гомельская, Жлобин
40 р.
Бурение скважин на воду
Гомельская, Жлобин
Договорная
Кровельные работы
Гомельская, Жлобин
Договорная
Строительные работы
Гомельская, Жлобин
10 р.
Нивелирование (отметки высотных измерений)
Гомельская, Жлобин
Договорная
Бурения скважин
Гомельская, Жлобин
Договорная
Аргоннодуговая сварка .
Гомельская, Жлобин
Договорная
Услуги сварщика.
Гомельская, Жлобин
Договорная
Монтаж отопления
Гомельская, Жлобин
Договорная
Печник
Гомельская, Жлобин
Договорная
Монтаж кровельных работ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Бурение скважин на воду
Гомельская, Жлобин
700 р.
Лестница на металлическом каркасе
Гомельская, Жлобин
950 р.
ЛЕСТНИЦА бетонная
Гомельская, Жлобин
Договорная
Прокол под дорогой (ГНБ)
Гомельская, Жлобин
Договорная
Водопровод и канализация
Гомельская, Жлобин
40 р.
Бурение скважин на воду в Жлобине
Гомельская, Жлобин
70 р.
Услуги мини-погрузчика Bobcat S150
Гомельская, Жлобин
60 р.
Услуги мини экскаватора в Жлобине
Гомельская, Жлобин
Договорная
Монтаж колодцев
Гомельская, Жлобин
Договорная
Обшивка утепление домов, фронтонов сайдингом.
Гомельская, Жлобин
Услуги из других регионов
Договорная
Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''
Брест
Договорная
Ремонт наплавляемой кровли под ключ
Могилев
100 р.
Фундамент сваи дом каркас баня пирс терраса
Гродно
100 р.
Фундамент сваи ростверк под дом баню гараж участок терраса пирс беседка
Минск, Центральный
Договорная
Бурение скважин на воду
Брест
10 р.
Сантехника
Гомельская, Светлогорск
10 р.
Сантехника
Гомельская, Рогачев
350 р.
Монтаж кондиционеров любой сложности
Минск, Центральный