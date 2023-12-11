logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсё для детей и мам
Одежда для девочек
Платья, сарафаны, юбки
Цена
Рост
Сезон
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Воложине

Новогоднее платье для девочки «bluezoo» 110-116 смНовогоднее платье для девочки «bluezoo» 110-116 см

13 р.

heart

Новогоднее платье для девочки «bluezoo» 110-116 см

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
Платья для девочки одним лотом Платья для девочки одним лотом

30 р.

heart

Платья для девочки одним лотом

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

badge-icon
badge-icon
Шикарное платье для малышкиШикарное платье для малышки

35 р.

heart

Шикарное платье для малышки

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

badge-icon
Платье для девочкиПлатье для девочки

30 р.

heart

Платье для девочки

80 - 86 (1-2 года)

badge-icon
Платье для принцессыПлатье для принцессы

40 р.

heart

Платье для принцессы

80 - 86 (1-2 года)

badge-icon
badge-icon
Платье Zara на девочку Платье Zara на девочку

9 р.

heart

Платье Zara на девочку

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Пышное платье на утренник Пышное платье на утренник

18 р.

heart

Пышное платье на утренник

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Нарядное платье Нарядное платье

28 р.

heart

Нарядное платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье для девочки Платье для девочки

45 р.

heart

Платье для девочки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье Анастасии Платье Анастасии

20 р.

heart

Платье Анастасии

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье на годик и старше Платье на годик и старше

35 р.

heart

Платье на годик и старше

80 - 86 (1-2 года)

badge-icon
Джинсовый сарафан для девочки «DENIM CO» 116-122 сДжинсовый сарафан для девочки «DENIM CO» 116-122 с

17 р.

heart

Джинсовый сарафан для девочки «DENIM CO» 116-122 с

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Одежда для девочек Одежда для девочек

5 р.

heart

Одежда для девочек

134 - 140 (9 лет)

badge-icon
Одежда для девочек Одежда для девочек

5 р.

heart

Одежда для девочек

140 - 146 (10 лет)

badge-icon
Одежда для девочек Одежда для девочек

10 р.

heart

Одежда для девочек

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
Вельветовый сарафан «Next» 104-110 см Вельветовый сарафан «Next» 104-110 см

15 р.

heart

Вельветовый сарафан «Next» 104-110 см

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Вельветовый сарафан «Next» 98-104 см Вельветовый сарафан «Next» 98-104 см

15 р.

heart

Вельветовый сарафан «Next» 98-104 см

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье на девочку Платье на девочку

4 р.

heart

Платье на девочку

86 - 92 (2 года)

Милое платье для девочки 110 см Милое платье для девочки 110 см

13 р.

heart

Милое платье для девочки 110 см

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
Платье Платье

25 р.

heart

Платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Новогоднее платье « mini club» 98-104 см Новогоднее платье « mini club» 98-104 см

11 р.

heart

Новогоднее платье « mini club» 98-104 см

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
Платье на годик и старше Платье на годик и старше

40 р.

heart

Платье на годик и старше

80 - 86 (1-2 года)

badge-icon
Леопардовое платье для девочки 86-92 cмЛеопардовое платье для девочки 86-92 cм

12 р.

heart

Леопардовое платье для девочки 86-92 cм

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

badge-icon
Милое платье в сердечки « George » 86-92 см Милое платье в сердечки « George » 86-92 см

10 р.

heart

Милое платье в сердечки « George » 86-92 см

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

badge-icon
Юбка тенниснаяЮбка теннисная

30 р.

heart

Юбка теннисная

152 - 158 (12 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье на девочкуПлатье на девочку

6 р.

heart

Платье на девочку

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

Платье Платье

15 р.

heart

Платье

128 - 134 (8 лет)

badge-icon
Платье Платье

30 р.

heart

Платье

134 - 140 (9 лет)

badge-icon
Платье Платье

100 р.

heart

Платье

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

badge-icon
Даром.Одежда для девочки на рост 116-122Даром.Одежда для девочки на рост 116-122

Бесплатно

heart

Даром.Одежда для девочки на рост 116-122

116 - 122 (6 лет)

badge-icon
Юбка-пачкаЮбка-пачка

20 р.

heart

Юбка-пачка

128 - 134 (8 лет)

badge-icon
Платье Платье

40 р.

heart

Платье

80 - 86 (1-2 года)

badge-icon
Сарафаны школьные Сарафаны школьные

10 р.

heart

Сарафаны школьные

140 - 146 (10 лет)

Платье Платье

20 р.

heart

Платье

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

badge-icon
Вельветовая юбочка и гольфик «H&M, Tu» 92-98 смВельветовая юбочка и гольфик «H&M, Tu» 92-98 см

16 р.

heart

Вельветовая юбочка и гольфик «H&M, Tu» 92-98 см

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Сарафанчик в клетку и лонгслив «F&F» 92-98 см Сарафанчик в клетку и лонгслив «F&F» 92-98 см

19 р.

heart

Сарафанчик в клетку и лонгслив «F&F» 92-98 см

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Леопардовое платье «name it» 86-92 см Леопардовое платье «name it» 86-92 см

10 р.

heart

Леопардовое платье «name it» 86-92 см

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

badge-icon
Платье для танцев Платье для танцев

50 р.

heart

Платье для танцев

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

badge-icon
badge-icon
ПлатьеПлатье

5 р.

heart

Платье

158 - 164 (13 лет), 164 - 170, 170 - 176

badge-icon
ПлатьеПлатье

7 р.

heart

Платье

158 - 164 (13 лет), 164 - 170

badge-icon
Нарядное платье ''Единорожка''Нарядное платье ''Единорожка''

50 р.

heart

Нарядное платье ''Единорожка''

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
badge-icon
ПлатьеПлатье

15 р.

heart

Платье

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье на девочкуПлатье на девочку

4 р.

heart

Платье на девочку

80 - 86 (1-2 года)

Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Одежда до 1 годаВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмчикиКофточкиДжинсы, брюки, шортыПлатья, юбкиМайки, бодиСлипыПолзункиБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыОдежда для крещенияПрочая одежда до 1 года
Одежда для девочекВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджаки, блузкиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыПлатья, сарафаны, юбкиРубашки, майки, топыСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыКупальникиПрочая одежда для девочек
Одежда для мальчиковВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджакиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыРубашки, майки, футболкиСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыПлавкиПрочая одежда для мальчиков
Аксессуары для детейАксессуары для волосГалстуки и бабочкиГоловные уборыШарфы и платкиРюкзакиСумкиУкрашенияОчкиЧасыПерчатки и варежкиРемни и поясаЗонтикиПрочие аксессуары для детей
Детская обувьБосоножки, сандалииТуфлиБотинкиПолусапожкиСапоги, валенкиТапочки, шлепанцыСпортивная обувьПинеткиПрочая детская обувь
Ходунки, шезлонги, качелиХодункиШезлонгиКачели
КоляскиЛюлькиМодульные (2 в 1, 3 в 1)Джипы, трансформерыПрогулочныеТростиДля двойниАксессуары для колясокЗапчасти для колясокПереноски
Автокресла и бустерыЛюлькаКреслоБустерТрансформер
Кормление и уход
Текстиль для детейБалдахиныБортикиКоконыКонвертыОдеяла, подушкиПеленкиПледыПолотенцаПостельное бельеПрочее
Сумки-кенгуру и слинги
Игрушки и книгиИгрушкиКниги
Детский транспорт
Товары для мам
Одежда для беременныхБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки
Прочие товары для детей
Детская мебель