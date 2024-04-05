Туризм, гостиницы, рестораны в Витебской области
Договорная
Ищу работу. Девушка
Витебск
Договорная
Повар узбекских блюд
Витебская, Другие города
Договорная
Плов настоящий на заказ
Витебск
Договорная
Ищу работу
Витебск
Договорная
Ищу подработку
Витебская, Орша
Договорная
Виза/VIZA
Витебск
Договорная
ищу работу
Витебск
Договорная
Инженер-технолог Открытие объекта общепита
Минская, Минский район
Договорная
Ищу работу или подработку Повар без опыта
Гродненская, Сморгонь
Договорная
Коуч ищет клиентов
Минск, Октябрьский
Договорная
Пекарь
Гродно
Договорная
Стану блогером
Гомель
Договорная
Ищу подработку в вечернее время по будним дням.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу в пекарне
Гродно
Договорная
Повар-универсал
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищю работу с 14 лет
Брест
Договорная
работа
Гродненская, Лида
Договорная
Испеку пирог, булочки
Брестская, Барановичи
Договорная
Ищем горничную
Брест
Договорная
Работа
Минск, Фрунзенский
Договорная
Повар 4 разряда
Гомель
Договорная
Повар универсал.
Брест
Договорная
DJ на ваше мероприятие
Гомель
Договорная
Повар работа
Гомель
Договорная
Повар личный или повар на банкет
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Повар (подработка)
Могилев