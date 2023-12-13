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Строительство и ремонт в Витебской области

Договорная

Ищу работу подработку маляр штукатур плиточник

Витебская, Орша

Сварщик(аргон)

Договорная

Сварщик(аргон)

Витебск

Договорная

Ищу работу подработку

Витебск

САНТЕХНИК ищет работу

Договорная

САНТЕХНИК ищет работу

Витебская, Орша

Ищу работу, подработку

Договорная

Ищу работу, подработку

Витебская, Орша

Монтаж кровли. Утепление. Кровельщик.

Договорная

Монтаж кровли. Утепление. Кровельщик.

Витебск

Плотник

Договорная

Плотник

Витебская, Орша

Договорная

Каменщик

Витебская, Орша

Договорная

Ищу подработку отделочника

Витебская, Орша

Ищу работу.

Договорная

Ищу работу.

Витебск

Каменьщик, бетонщик

Договорная

Каменьщик, бетонщик

Витебск

Сантехник

Договорная

Сантехник

Витебск

Ищу объекты по штукатурке,декоративке,шпатлевке,ут

Договорная

Ищу объекты по штукатурке,декоративке,шпатлевке,ут

Витебск

Электрик слаботочник

Договорная

Электрик слаботочник

Витебская, Новополоцк

Договорная

Работа

Витебская, Полоцк

Договорная

Ищу приработок в Шумилино.

Витебская, Шумилино

Плиточник

Договорная

Плиточник

Витебск

Ищу работу по монтажу сайдинга

Договорная

Ищу работу по монтажу сайдинга

Витебск

Ищу подработку Электриком

Договорная

Ищу подработку Электриком

Витебск

Договорная

Ищу работу

Витебская, Орша

Договорная

Мужчина 29 лет. Ищу работу

Витебск

Договорная

сварщик сантехник ищет работу

Витебск

Договорная

Помогу в строительстве

Витебск

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Договорная

Ищу работу. Подработку.

Витебская, Орша

Сантехник ищу подработку

Договорная

Сантехник ищу подработку

Витебск

Отделочник

Договорная

Отделочник

Витебск

Договорная

Ищу работу, подработку.

Витебская, Полоцк

Электрик. Все предложения.

Договорная

Электрик. Все предложения.

Витебск

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Витебская, Орша

Договорная

Рамщик ишет подработку

Витебск

Договорная

Ищу работу подсобником,грузчиком

Витебск

Договорная

Ищу подработку сварщик / водитель

Витебск

Кровельщик

Договорная

Кровельщик

Витебск

Сантехник

Договорная

Сантехник

Витебск

Работа

Договорная

Работа

Витебская, Верхнедвинск

Каменщик -Бетонщик

Договорная

Каменщик -Бетонщик

Витебск

Ищу работу по строительству

Договорная

Ищу работу по строительству

Витебск

Ищу работу каменщика

Договорная

Ищу работу каменщика

Витебская, Орша

Договорная

Ищу подработку по строительству

Витебская, Полоцк

Электрик. Ищу подработку.

Договорная

Электрик. Ищу подработку.

Витебск

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Витебск

Договорная

Ищю работу. Отделочника

Витебская, Орша

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Витебск

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