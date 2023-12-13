Сервис и быт в Витебской области
Договорная
Сиделка
Витебская, Орша
Договорная
Очистка кровли от снега и наледи
Витебск
Договорная
Ищу подработку
Витебск
Договорная
Электрик
Витебск
Договорная
работа сиделкой
Витебск
Договорная
Ищу Подработку. Девушка, 30 лет.
Витебск
Договорная
Почищу снег.
Витебск
Договорная
почищу снег ищу подработку
Витебская, Полоцк
Договорная
Ищу работу
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу, подработку.
Витебск
Договорная
Грузчик *Звоните,'' Помогу во всём*''
Витебск
Договорная
Уборка квартир, помощница по хозяйству, няня
Витебск
Договорная
Мастер по перетяжке рулей ( Мастер по рулям, швея,
Витебск
Договорная
Помощник по дому и хозяйству, стройка и ремонт
Витебская, Орша
Договорная
Сиделка/няня/продавец
Витебская, Орша
Договорная
Ищу подработки в сфере погрузочно-разгрузочных раб
Витебск
Договорная
Няня
Витебск
Договорная
Помощница по хозяйству
Витебск
Договорная
Разнорабочий
Витебск
Договорная
Работа
Витебск
Договорная
Ищу подработку уборщицы
Витебск
Договорная
работа
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу по ремонту дверей
Витебск
Договорная
Сиделка
Витебск
Договорная
Спрос
Витебск
Договорная
Ищу работу ,подработку.
Витебск
Договорная
Ищу работу по ремонту и обслуживанию кондиционеров
Витебск
Договорная
Ищу работу электрика
Витебск
Договорная
Ищу подработку
Витебск
Договорная
Сиделка
Витебск
Договорная
Пармастер-банщик
Витебская, Орша
Договорная
Ищу подработку няней
Витебская, Орша
Договорная
Уберу квартиру, подъезд недорого
Витебск