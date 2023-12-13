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Сервис и быт в Витебской области

Договорная

Сиделка

Витебская, Орша

Очистка кровли от снега и наледи

Договорная

Очистка кровли от снега и наледи

Витебск

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Витебск

Электрик

Договорная

Электрик

Витебск

Договорная

работа сиделкой

Витебск

Договорная

Ищу Подработку. Девушка, 30 лет.

Витебск

Договорная

Почищу снег.

Витебск

почищу снег ищу подработку

Договорная

почищу снег ищу подработку

Витебская, Полоцк

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Витебская, Орша

Договорная

Ищу работу, подработку.

Витебск

Грузчик *Звоните,'' Помогу во всём*''

Договорная

Грузчик *Звоните,'' Помогу во всём*''

Витебск

Договорная

Уборка квартир, помощница по хозяйству, няня

Витебск

Мастер по перетяжке рулей ( Мастер по рулям, швея,

Договорная

Мастер по перетяжке рулей ( Мастер по рулям, швея,

Витебск

Помощник по дому и хозяйству, стройка и ремонт

Договорная

Помощник по дому и хозяйству, стройка и ремонт

Витебская, Орша

Договорная

Сиделка/няня/продавец

Витебская, Орша

Ищу подработки в сфере погрузочно-разгрузочных раб

Договорная

Ищу подработки в сфере погрузочно-разгрузочных раб

Витебск

Договорная

Няня

Витебск

Помощница по хозяйству

Договорная

Помощница по хозяйству

Витебск

Договорная

Разнорабочий

Витебск

Договорная

Работа

Витебск

Договорная

Ищу подработку уборщицы

Витебск

Договорная

работа

Витебская, Орша

Ищу работу по ремонту дверей

Договорная

Ищу работу по ремонту дверей

Витебск

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Договорная

Сиделка

Витебск

Договорная

Спрос

Витебск

Договорная

Ищу работу ,подработку.

Витебск

Договорная

Ищу работу по ремонту и обслуживанию кондиционеров

Витебск

Договорная

Ищу работу электрика

Витебск

Договорная

Ищу подработку

Витебск

Договорная

Сиделка

Витебск

Пармастер-банщик

Договорная

Пармастер-банщик

Витебская, Орша

Договорная

Ищу подработку няней

Витебская, Орша

Договорная

Уберу квартиру, подъезд недорого

Витебск

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