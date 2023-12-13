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Автобизнес, транспорт и логистика в Витебской области

Договорная

Ищу работу водителем

Витебск

Ищу Работу,Рассмотрю Варианты

Договорная

Ищу Работу,Рассмотрю Варианты

Витебск

Водитель

Договорная

Водитель

Витебск

Эвакуатор Витебск +37529 859 34 02

Договорная

Эвакуатор Витебск +37529 859 34 02

Витебск

Договорная

Ищу работу водителем В категории

Витебск

Договорная

Ищу авто под аренду для работы в Максим

Витебск

Работа

Договорная

Работа

Витебск

Договорная

ВОДИТЕЛЬ ИЩЕТ РАБОТУ

Витебск

Эвакуатор Витебск +375 33 99 555 90

Договорная

Эвакуатор Витебск +375 33 99 555 90

Витебск

Договорная

Рено логан 2

Витебск

Категории B C D

Договорная

Категории B C D

Витебск

Договорная

ищу подработку водителем кат.ВС

Витебская, Полоцк

Договорная

Водитель В, С

Витебск

Договорная

Ищу работу водителем В, С, Е.

Витебск

Договорная

Водитель

Витебск

Договорная

Водитель такси

Витебск

Договорная

Водитель кат С

Витебск

Договорная

Ищу подработку в такси

Витебск

Автоэлектрик

Договорная

Автоэлектрик

Витебск

Ищу работу по кузовному ремонту

Договорная

Ищу работу по кузовному ремонту

Витебск

Ищу работу ( можно вахту)

Договорная

Ищу работу ( можно вахту)

Витебская, Полоцк

Договорная

Работа

Витебская, Новополоцк

Договорная

Машинист Фронтального Погрузчик, Экскаватора.

Витебск

Договорная

Ищу работу по ремонту авто

Витебск

Договорная

Ищу работу по сварке и ремонту авто

Витебск

Водитель B,C,E

Договорная

Водитель B,C,E

Витебск

Помогу с автоэлектрикой,возможен выезд

Договорная

Помогу с автоэлектрикой,возможен выезд

Витебск

Договорная

Водитель

Витебская, Полоцк

Договорная

автоэлектрика

Витебск

Договорная

Ищю работу

Витебская, Орша

Договорная

Водитель

Витебская, Орша

Решу вопрос по сварке авто, ремонту глушителя

Договорная

Решу вопрос по сварке авто, ремонту глушителя

Витебск

Ищу работу по кузовному ремонту

Договорная

Ищу работу по кузовному ремонту

Витебск

Договорная

Ищу работу по ремонту кузовных элементов, покраска

Витебск

Договорная

Водитель

Витебск

Договорная

Работа в такси

Витебск

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Витебск

Договорная

Водитель

Витебск

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Витебск

Ищу подработку водителем

Договорная

Ищу подработку водителем

Витебск

Специалист по Компьютерной Авто-Диагностике ищет р

Договорная

Специалист по Компьютерной Авто-Диагностике ищет р

Витебск

Договорная

Ищу машину под такси

Витебск

Ищу работу водителем

Договорная

Ищу работу водителем

Витебская, Полоцк

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