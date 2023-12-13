Автобизнес, транспорт и логистика в Витебской области
Договорная
Ищу работу водителем
Витебск
Договорная
Ищу Работу,Рассмотрю Варианты
Витебск
Договорная
Водитель
Витебск
Договорная
Эвакуатор Витебск +37529 859 34 02
Витебск
Договорная
Ищу работу водителем В категории
Витебск
Договорная
Ищу авто под аренду для работы в Максим
Витебск
Договорная
Работа
Витебск
Договорная
ВОДИТЕЛЬ ИЩЕТ РАБОТУ
Витебск
Договорная
Эвакуатор Витебск +375 33 99 555 90
Витебск
Договорная
Рено логан 2
Витебск
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Категории B C D
Витебск
Договорная
ищу подработку водителем кат.ВС
Витебская, Полоцк
Договорная
Водитель В, С
Витебск
Договорная
Ищу работу водителем В, С, Е.
Витебск
Договорная
Водитель
Витебск
Договорная
Водитель такси
Витебск
Договорная
Водитель кат С
Витебск
Договорная
Ищу подработку в такси
Витебск
Договорная
Автоэлектрик
Витебск
Договорная
Ищу работу по кузовному ремонту
Витебск
Договорная
Ищу работу ( можно вахту)
Витебская, Полоцк
Договорная
Работа
Витебская, Новополоцк
Договорная
Машинист Фронтального Погрузчик, Экскаватора.
Витебск
Договорная
Ищу работу по ремонту авто
Витебск
Договорная
Ищу работу по сварке и ремонту авто
Витебск
Договорная
Водитель B,C,E
Витебск
Договорная
Помогу с автоэлектрикой,возможен выезд
Витебск
Договорная
Водитель
Витебская, Полоцк
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автоэлектрика
Витебск
Договорная
Ищю работу
Витебская, Орша
Договорная
Водитель
Витебская, Орша
Договорная
Решу вопрос по сварке авто, ремонту глушителя
Витебск
Договорная
Ищу работу по кузовному ремонту
Витебск
Договорная
Ищу работу по ремонту кузовных элементов, покраска
Витебск
Договорная
Водитель
Витебск
Договорная
Работа в такси
Витебск
Договорная
Ищу подработку
Витебск
Договорная
Водитель
Витебск
Договорная
Ищу работу
Витебск
Договорная
Ищу подработку водителем
Витебск
Договорная
Специалист по Компьютерной Авто-Диагностике ищет р
Витебск
Договорная
Ищу машину под такси
Витебск
Договорная
Ищу работу водителем
Витебская, Полоцк