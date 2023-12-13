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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Витебской области

Кукла из ГДР.

25 р.

Кукла из ГДР.

Витебск

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Табличка на металле

25 р.

Табличка на металле

Витебск

Глиняный кувшин

Договорная

Глиняный кувшин

Витебская, Орша

Слоунlк з малюнкамl 1994 года выдання

40 р.

Слоунlк з малюнкамl 1994 года выдання

Витебск

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Цанговый карандаш КИМЕК для грифеля СССР

25 р.

Цанговый карандаш КИМЕК для грифеля СССР

Витебск

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Продам мех. часы.

1 р.

Продам мех. часы.

Витебская, Другие города

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Фигурка ''Лягушка Дзен''.

8 р.

Фигурка ''Лягушка Дзен''.

Витебск

Монета

Договорная

Монета

Витебская, Новополоцк

Слайды СССР

3 р.

Слайды СССР

Витебск

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Ручка Латунь из СССР

20 р.

Ручка Латунь из СССР

Витебская, Полоцк

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Пиалы 6 шт Узбекистан

40 р.

Пиалы 6 шт Узбекистан

Витебская, Новополоцк

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Электро самовар

55 р.

Электро самовар

Витебская, Новополоцк

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Диапроектор

Бесплатно

Диапроектор

Витебская, Орша

Весы с гирьками

15 р.

Весы с гирьками

Витебск

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Кукла с горшком.

15 р.

Кукла с горшком.

Витебск

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Монеты

Договорная

Монеты

Витебск

Журналы детские ''Кважды ква'' 17шт

20 р.

Журналы детские ''Кважды ква'' 17шт

Витебская, Полоцк

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Книги Киево-Печерская Лавра

30 р.

Книги Киево-Печерская Лавра

Витебская, Полоцк

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Винтажный плюшевый ковёр '' Олени ''

50 р.

Винтажный плюшевый ковёр '' Олени ''

Витебск

Оттиск печатей и чернил, читайте описание.

10 р.

Оттиск печатей и чернил, читайте описание.

Витебск

Калькулятор электроника МК42, рабочий без трещин.

15 р.

Калькулятор электроника МК42, рабочий без трещин.

Витебск

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Иконка конец 19го нач20го веков, читайте описание

25 р.

Иконка конец 19го нач20го веков, читайте описание

Витебск

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Часы ретро АЧГ

Договорная

Часы ретро АЧГ

Витебск

Антиквариат

100 р.

Антиквариат

Витебск

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Фарфоровая кукла

25 р.

Фарфоровая кукла

Витебск

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Портативная печатная машинка ''Москва''

100 р.

Портативная печатная машинка ''Москва''

Витебск

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Панно Волынка

40 р.

Панно Волынка

Витебская, Полоцк

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Продам самовар

40 р.

Продам самовар

Витебская, Орша

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Конфетница

20 р.

Конфетница

Витебск

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Перо для перьевой ручки, СССР

1 р.

Перо для перьевой ручки, СССР

Витебск

Кувшин и 2 кружки

Договорная

Кувшин и 2 кружки

Витебская, Новополоцк

Ретро чемодан СССР 1

10 р.

Ретро чемодан СССР 1

Витебск

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Монеты СССР и не Только

Договорная

Монеты СССР и не Только

Витебская, Полоцк

Пресс-папье Ленин.

130 р.

Пресс-папье Ленин.

Витебская, Поставы

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Политбюро ЦК КПСС

Договорная

Политбюро ЦК КПСС

Витебск

Все для хранения вашей колекции

Бесплатно

Все для хранения вашей колекции

Витебск

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Запонки СССР: 2 набора, синий и красный

Договорная

Запонки СССР: 2 набора, синий и красный

Витебская, Орша

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Запонка

Договорная

Запонка

Витебская, Полоцк

Запонка

Договорная

Запонка

Витебская, Полоцк

Фен ретро

Бесплатно

Фен ретро

Витебская, Новополоцк

Противогаз ип-45

30 р.

Противогаз ип-45

Витебск

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Весы СССР

Договорная

Весы СССР

Витебск

«Любовь». Подарок. Ключница-картина

35 р.

«Любовь». Подарок. Ключница-картина

Витебск

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