Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Витебской области
35 р.
Cepeбро. 5 злотых 1934 г.
Витебская, Полоцк
60 р.
Подарок на Новый год. Подставка для книг «Собака»
Витебск
30 р.
Ваза на ножке винтажная,карамельное стекло,СССР
Витебская, Орша
90 р.
Медная грелка для постели, винтаж
Витебская, Полоцк
1 180 р.
Набор''Эгоист'' (84)
Витебск
270 р.
Статуэтка ''Иван - царевич и лягушка'' ЗФИ
Витебск
230 р.
Статуэтка ''мать и дитя''
Витебск
Договорная
Ёлочные игрушки
Витебск
18 р.
Lego minifigures / Лего минифигурки
Витебская, Новополоцк
50 р.
Зубр стеклянный Неман
Витебск
55 р.
Шапка-ушанка форменная- ГДР
Витебск
Договорная
Картины
Витебская, Ушачи
5 р.
Журналы М-ХОББИ
Витебск
Договорная
Вещи из СССР
Витебск
30 р.
Часы ссср луч ракета
Витебская, Орша
35 р.
Колье винтаж 70х Эстония кожа дерево ручная работа
Витебская, Орша
15 р.
Моделька из олово
Витебская, Орша
Договорная
Банкноты
Витебская, Глубокое
40 р.
Банкноты СССР
Витебская, Орша
60 р.
Фонарь
Витебская, Поставы
20 р.
Чемодан старый, 20р.
Витебск
20 р.
Тепломасажор Молодость СССР
Витебская, Орша
Договорная
Работы знаменитого художника Клликушина Г. Ф.
Витебск
130 р.
Рижский сервиз Марианна
Витебск
15 р.
Стерилизатор медицинский 1969
Витебск
25 р.
Стерилизатор медицинский большой 1968г.
Витебск
10 р.
Декадные переключатели - блок из 4 шт
Витебск
Договорная
Швейная машинка
Витебск
5 р.
Книги
Витебск
0.50 р.
Разные журналы СССР
Витебская, Другие города
35 р.
Ажурная шаль, платок СССР
Витебск
25 р.
Подсвечник
Витебск
Договорная
Новогодние игрушки СССР стекло
Витебск
100 р.
Комбинезон,Голландского моряка Новый..
Витебск
170 р.
Паяльная лампа, латунь
Витебская, Полоцк
3 р.
Селедочницы
Витебская, Орша
260 р.
Патефон
Витебская, Полоцк
Договорная
Монета
Витебская, Ушачи
Договорная
Значки
Витебская, Орша
5 р.
Журналы авто легенды
Витебская, Новополоцк
40 р.
Фарфоровые статуэтки СССР.Цены описании.
Витебск
5 р.
Атлас дорог сср
Витебск
20 р.
Журнал мод ссср
Витебск
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский