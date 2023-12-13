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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Витебской области

Cepeбро. 5 злотых 1934 г.

35 р.

Cepeбро. 5 злотых 1934 г.

Витебская, Полоцк

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Подарок на Новый год. Подставка для книг «Собака»

60 р.

Подарок на Новый год. Подставка для книг «Собака»

Витебск

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Ваза на ножке винтажная,карамельное стекло,СССР

30 р.

Ваза на ножке винтажная,карамельное стекло,СССР

Витебская, Орша

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Медная грелка для постели, винтаж

90 р.

Медная грелка для постели, винтаж

Витебская, Полоцк

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Набор''Эгоист'' (84)

1 180 р.

Набор''Эгоист'' (84)

Витебск

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Статуэтка ''Иван - царевич и лягушка'' ЗФИ

270 р.

Статуэтка ''Иван - царевич и лягушка'' ЗФИ

Витебск

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Статуэтка ''мать и дитя''

230 р.

Статуэтка ''мать и дитя''

Витебск

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Ёлочные игрушки

Договорная

Ёлочные игрушки

Витебск

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Lego minifigures / Лего минифигурки

18 р.

Lego minifigures / Лего минифигурки

Витебская, Новополоцк

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Зубр стеклянный Неман

50 р.

Зубр стеклянный Неман

Витебск

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Шапка-ушанка форменная- ГДР

55 р.

Шапка-ушанка форменная- ГДР

Витебск

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Картины

Договорная

Картины

Витебская, Ушачи

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Журналы М-ХОББИ

5 р.

Журналы М-ХОББИ

Витебск

Вещи из СССР

Договорная

Вещи из СССР

Витебск

Часы ссср луч ракета

30 р.

Часы ссср луч ракета

Витебская, Орша

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Колье винтаж 70х Эстония кожа дерево ручная работа

35 р.

Колье винтаж 70х Эстония кожа дерево ручная работа

Витебская, Орша

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Моделька из олово

15 р.

Моделька из олово

Витебская, Орша

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Банкноты

Договорная

Банкноты

Витебская, Глубокое

Банкноты СССР

40 р.

Банкноты СССР

Витебская, Орша

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Фонарь

60 р.

Фонарь

Витебская, Поставы

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Чемодан старый, 20р.

20 р.

Чемодан старый, 20р.

Витебск

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Тепломасажор Молодость СССР

20 р.

Тепломасажор Молодость СССР

Витебская, Орша

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Работы знаменитого художника Клликушина Г. Ф.

Договорная

Работы знаменитого художника Клликушина Г. Ф.

Витебск

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Рижский сервиз Марианна

130 р.

Рижский сервиз Марианна

Витебск

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Стерилизатор медицинский 1969

15 р.

Стерилизатор медицинский 1969

Витебск

Стерилизатор медицинский большой 1968г.

25 р.

Стерилизатор медицинский большой 1968г.

Витебск

Декадные переключатели - блок из 4 шт

10 р.

Декадные переключатели - блок из 4 шт

Витебск

Швейная машинка

Договорная

Швейная машинка

Витебск

Книги

5 р.

Книги

Витебск

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0.50 р.

Разные журналы СССР

Витебская, Другие города

Ажурная шаль, платок СССР

35 р.

Ажурная шаль, платок СССР

Витебск

Подсвечник

25 р.

Подсвечник

Витебск

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Новогодние игрушки СССР стекло

Договорная

Новогодние игрушки СССР стекло

Витебск

Комбинезон,Голландского моряка Новый..

100 р.

Комбинезон,Голландского моряка Новый..

Витебск

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Паяльная лампа, латунь

170 р.

Паяльная лампа, латунь

Витебская, Полоцк

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Селедочницы

3 р.

Селедочницы

Витебская, Орша

Патефон

260 р.

Патефон

Витебская, Полоцк

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Монета

Договорная

Монета

Витебская, Ушачи

Значки

Договорная

Значки

Витебская, Орша

Журналы авто легенды

5 р.

Журналы авто легенды

Витебская, Новополоцк

Фарфоровые статуэтки СССР.Цены описании.

40 р.

Фарфоровые статуэтки СССР.Цены описании.

Витебск

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Атлас дорог сср

5 р.

Атлас дорог сср

Витебск

Журнал мод ссср

20 р.

Журнал мод ссср

Витебск

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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