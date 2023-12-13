Товары от Куфар Маркета
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Предметы искусства в Витебской области
350 р.
Продам гобелен Густав Климт Поцелуй
Витебск
150 р.
Картина ''Учеба. Вечер'' В.Д Шаппо, 1988 г.
Витебская, Глубокое
15 р.
Старые грифели, раритет
Витебская, Полоцк
590 р.
блюдо У ручья ЗиК 30-е годы - Целое, Оригинал
Витебск
200 р.
Топоры
Витебск
50 р.
Вышитая картина.
Витебская, Орша
3 р.
Панно из гипса
Витебск
10 р.
Графин с кружкой
Витебск
150 р.
Деревянная картина
Витебская, Полоцк
25 р.
Таро Манара
Витебская, Сенно
150 р.
Ваза медь-латунь
Витебская, Полоцк
15 р.
Бюст Сергея Есенина
Витебск
Договорная
Обложка
Витебская, Орша
Договорная
Картина
Витебская, Орша
60 р.
Антиквариат и коллекции
Витебская, Полоцк
150 р.
топор в стиле викингов ''решимость Тюра''
Витебск
70 р.
Декоративное блюдо, керамика, глазурь
Витебская, Глубокое
10 р.
Индия Рельеф из гипса 1980
Витебск
70 р.
Бронзовая статуэтка мамонтёнка СССР
Витебск
180 р.
Статуэтка бронза латунь Хотей
Витебск
300 р.
Рога
Витебская, Новополоцк
30 р.
Вееера китайские
Витебск
Договорная
Кукла статуэтка
Витебск
110 р.
Бронза статуэтка медведя
Витебск
280 р.
Бронзовая статуэтка Бык Louis Albert Carvin
Витебск
300 р.
рыцарские щиты
Витебск
20 р.
Антиквариат
Витебская, Орша
40 р.
Ключница символ года
Витебск
Договорная
Статуетка
Витебская, Лиозно
120 р.
Галстук с вышивкой крестиком, ручная работа, ссср
Витебская, Глубокое
20 р.
Салатник хрустальный
Витебская, Орша
45 р.
Фигурка
Витебская, Орша
20 р.
Сувенирная медаль из серии Пушкинские места
Витебская, Орша
5 р.
Предметы из дерева.
Витебская, Орша
200 р.
топор в стиле викингов ''крушитель Йотунов''
Витебск
20 р.
Булава деревянная сувенирная
Витебск
430 р.
Старинная занавеска с ручной вышивкой
Витебская, Глубокое
87 р.
Подарочный фото альбом с артистами
Витебск
90 р.
Ретро кресло
Витебская, Орша
20 р.
Статуэтка Кошка 40см
Витебская, Орша
100 р.
прялка
Витебская, Миоры
200 р.
щит в стиле викингов
Витебск
Договорная
Картина
Витебская, Орша