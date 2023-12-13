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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Предметы искусства в Витебской области

Продам гобелен Густав Климт Поцелуй

350 р.

Продам гобелен Густав Климт Поцелуй

Витебск

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Картина ''Учеба. Вечер'' В.Д Шаппо, 1988 г.

150 р.

Картина ''Учеба. Вечер'' В.Д Шаппо, 1988 г.

Витебская, Глубокое

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Старые грифели, раритет

15 р.

Старые грифели, раритет

Витебская, Полоцк

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блюдо У ручья ЗиК 30-е годы - Целое, Оригинал

590 р.

блюдо У ручья ЗиК 30-е годы - Целое, Оригинал

Витебск

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Топоры

200 р.

Топоры

Витебск

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Вышитая картина.

50 р.

Вышитая картина.

Витебская, Орша

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Панно из гипса

3 р.

Панно из гипса

Витебск

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Графин с кружкой

10 р.

Графин с кружкой

Витебск

Деревянная картина

150 р.

Деревянная картина

Витебская, Полоцк

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Таро Манара

25 р.

Таро Манара

Витебская, Сенно

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Ваза медь-латунь

150 р.

Ваза медь-латунь

Витебская, Полоцк

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Бюст Сергея Есенина

15 р.

Бюст Сергея Есенина

Витебск

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Обложка

Договорная

Обложка

Витебская, Орша

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Картина

Договорная

Картина

Витебская, Орша

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Антиквариат и коллекции

60 р.

Антиквариат и коллекции

Витебская, Полоцк

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топор в стиле викингов ''решимость Тюра''

150 р.

топор в стиле викингов ''решимость Тюра''

Витебск

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Декоративное блюдо, керамика, глазурь

70 р.

Декоративное блюдо, керамика, глазурь

Витебская, Глубокое

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Индия Рельеф из гипса 1980

10 р.

Индия Рельеф из гипса 1980

Витебск

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Бронзовая статуэтка мамонтёнка СССР

70 р.

Бронзовая статуэтка мамонтёнка СССР

Витебск

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Статуэтка бронза латунь Хотей

180 р.

Статуэтка бронза латунь Хотей

Витебск

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Рога

300 р.

Рога

Витебская, Новополоцк

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Вееера китайские

30 р.

Вееера китайские

Витебск

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Кукла статуэтка

Договорная

Кукла статуэтка

Витебск

Бронза статуэтка медведя

110 р.

Бронза статуэтка медведя

Витебск

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Бронзовая статуэтка Бык Louis Albert Carvin

280 р.

Бронзовая статуэтка Бык Louis Albert Carvin

Витебск

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рыцарские щиты

300 р.

рыцарские щиты

Витебск

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Антиквариат

20 р.

Антиквариат

Витебская, Орша

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Ключница символ года

40 р.

Ключница символ года

Витебск

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Статуетка

Договорная

Статуетка

Витебская, Лиозно

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Галстук с вышивкой крестиком, ручная работа, ссср

120 р.

Галстук с вышивкой крестиком, ручная работа, ссср

Витебская, Глубокое

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Салатник хрустальный

20 р.

Салатник хрустальный

Витебская, Орша

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Фигурка

45 р.

Фигурка

Витебская, Орша

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Сувенирная медаль из серии Пушкинские места

20 р.

Сувенирная медаль из серии Пушкинские места

Витебская, Орша

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Предметы из дерева.

5 р.

Предметы из дерева.

Витебская, Орша

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топор в стиле викингов ''крушитель Йотунов''

200 р.

топор в стиле викингов ''крушитель Йотунов''

Витебск

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Булава деревянная сувенирная

20 р.

Булава деревянная сувенирная

Витебск

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Старинная занавеска с ручной вышивкой

430 р.

Старинная занавеска с ручной вышивкой

Витебская, Глубокое

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Подарочный фото альбом с артистами

87 р.

Подарочный фото альбом с артистами

Витебск

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Ретро кресло

90 р.

Ретро кресло

Витебская, Орша

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Статуэтка Кошка 40см

20 р.

Статуэтка Кошка 40см

Витебская, Орша

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прялка

100 р.

прялка

Витебская, Миоры

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щит в стиле викингов

200 р.

щит в стиле викингов

Витебск

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Картина

Договорная

Картина

Витебская, Орша

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