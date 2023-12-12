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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Витебской области

Ламинат по низким ценам. Акции Скидки

14.70 р.

Ламинат по низким ценам. Акции Скидки

Витебск

Ламинат таркет немецкий 20м2 12.5р за 1м

12.50 р.

Ламинат таркет немецкий 20м2 12.5р за 1м

Витебск

Линолиум

30 р.

Линолиум

Витебская, Орша

Ламинат Акция

17.90 р.

Ламинат Акция

Витебск

Ламинат венге б/у

3 р.

Ламинат венге б/у

Витебск

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Ламинат

150 р.

Ламинат

Витебская, Глубокое

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Плитка ,керамогранит 120×60

45 р.

Плитка ,керамогранит 120×60

Витебск

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Ламинат

100 р.

Ламинат

Витебск

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Ламинат

150 р.

Ламинат

Витебская, Докшицы

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ламинат 32 класс .Немецкий.Остаток

10 р.

ламинат 32 класс .Немецкий.Остаток

Витебск

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Ламинат

60 р.

Ламинат

Витебская, Полоцк

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Ламинат

30 р.

Ламинат

Витебск

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Ламинат

300 р.

Ламинат

Витебская, Орша

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Ламинат

15 р.

Ламинат

Витебск

Ламинат (пол ламинированный)

14.80 р.

Ламинат (пол ламинированный)

Витебск

Доставка
Куски линолеума одним лотом

25 р.

Куски линолеума одним лотом

Витебск

Ламинат

413 р.

Ламинат

Витебск

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Ламинат. 25 метров квадратных.

300 р.

Ламинат. 25 метров квадратных.

Витебск

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Ламинат 7 кв.м

70 р.

Ламинат 7 кв.м

Витебск

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Порожек

7 р.

Порожек

Витебск

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Договорная

Отдам битую стяжку пола (бесплатно )в мешках

Витебская, Орша

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Ламинат

23.45 р.

Ламинат

Витебск

Доска пола массив сосна/ель

1.68 р.

Доска пола массив сосна/ель

Витебск

Акция Ламинат KASTAMONU Вирджиния, 33 кл.

30.10 р.

Акция Ламинат KASTAMONU Вирджиния, 33 кл.

Витебск

Доставка
Рассрочка
Порог

30 р.

Порог

Витебск

Ламинат Egger

200 р.

Ламинат Egger

Витебск

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Ламинат

60 р.

Ламинат

Витебск

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Ламинат

25.62 р.

Ламинат

Витебск

Ламинат

27.90 р.

Ламинат

Витебск

Ламинат

20.95 р.

Ламинат

Витебск

Ламинат

23.40 р.

Ламинат

Витебск

Ламинат ''Мичиган Снежный''

23.45 р.

Ламинат ''Мичиган Снежный''

Витебск

Ламинат ''Дуб Реймс''

20.30 р.

Ламинат ''Дуб Реймс''

Витебск

Плинтус

10 р.

Плинтус

Витебская, Новополоцк

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Ламинат

20.20 р.

Ламинат

Витебск

Плинтус напольный

5.50 р.

Плинтус напольный

Витебск

Ламинат 10 м2

100 р.

Ламинат 10 м2

Витебск

Ламинат

20.25 р.

Ламинат

Витебск

Ламинат 33 класс

22.50 р.

Ламинат 33 класс

Витебск

Ламинат

100 р.

Ламинат

Витебская, Шумилино

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Ламинат 33 класс.

22 р.

Ламинат 33 класс.

Витебск

Доставка
Рассрочка
Ламинат. Распродажа. Акция.

15.90 р.

Ламинат. Распродажа. Акция.

Витебск

Доставка
Рассрочка
Коврик из линолеума

10 р.

Коврик из линолеума

Витебская, Полоцк

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Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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