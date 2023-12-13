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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Витебской области

Цветовые веера CAPAROL, новые

80 р.

Цветовые веера CAPAROL, новые

Витебская, Глубокое

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Ламинат Акция

17.90 р.

Ламинат Акция

Витебск

230 р.

Ламинат.

Витебск

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Керамогранит 6 штук

35 р.

Керамогранит 6 штук

Витебск

Профиль оконный примыкающий с сеткой

7 р.

Профиль оконный примыкающий с сеткой

Витебск

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Плитка, керамогранит

25 р.

Плитка, керамогранит

Витебск

Ламинат по низким ценам. Акции Скидки

14.70 р.

Ламинат по низким ценам. Акции Скидки

Витебск

Ламинат таркет немецкий 20м2 12.5р за 1м

12.50 р.

Ламинат таркет немецкий 20м2 12.5р за 1м

Витебск

Софит, сайдинг

Договорная

Софит, сайдинг

Витебск

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Линолиум

30 р.

Линолиум

Витебская, Орша

19 р.

ЛАМИНАТ С БЕСПЛАТНОЙ УКЛАДКОЙ

Витебск

Керамогранит (ГРЭС) 60*60 скидка 50%

8.64 р.

Керамогранит (ГРЭС) 60*60 скидка 50%

Витебск

Водосток(водосточная система)пластик.

3.30 р.

Водосток(водосточная система)пластик.

Витебск

софит(софит pro) Ю-ПЛАСТ

16.50 р.

софит(софит pro) Ю-ПЛАСТ

Витебск

Доставка
Профнастил лист оцинковка 2сорт 12.50кВ.м

12.50 р.

Профнастил лист оцинковка 2сорт 12.50кВ.м

Витебская, Орша

Профнастил лучшая цена в РБ.в наличии

24.20 р.

Профнастил лучшая цена в РБ.в наличии

Витебская, Орша

Декоративный камень плитка гипсовая

10 р.

Декоративный камень плитка гипсовая

Витебск

Профиль для гипсокартона

4 р.

Профиль для гипсокартона

Витебск

Чёрная краска

10 р.

Чёрная краска

Витебск

Сайдинг с имитацией камня Docke ROCKY

15.93 р.

Сайдинг с имитацией камня Docke ROCKY

Витебск

Фасадная панель Döcke DUFOUR

22.62 р.

Фасадная панель Döcke DUFOUR

Витебск

Сайдинг Блок-Хаус Döcke PREMIUМ

15.23 р.

Сайдинг Блок-Хаус Döcke PREMIUМ

Витебск

Сайдинг Брус D6S Döcke LUX

26.64 р.

Сайдинг Брус D6S Döcke LUX

Витебск

Сайдинг Döcke LUX/ БлокХаус

16.95 р.

Сайдинг Döcke LUX/ БлокХаус

Витебск

Сайдинг под камень Döcke LUX BERGART

15.93 р.

Сайдинг под камень Döcke LUX BERGART

Витебск

Обои премиум класса

125 р.

Обои премиум класса

Витебская, Орша

Краска

60 р.

Краска

Витебск

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Краска Alpina Expert Premiumlatex 7

100 р.

Краска Alpina Expert Premiumlatex 7

Витебская, Полоцк

Обои метровые

Договорная

Обои метровые

Витебск

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Плитка

20 р.

Плитка

Витебск

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Плитка керамическая остатки Kerama Marazzi

Договорная

Плитка керамическая остатки Kerama Marazzi

Витебск

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Обои виниловые

50 р.

Обои виниловые

Витебская, Новолукомль

Остаток плитки 60*60 Гринель

85 р.

Остаток плитки 60*60 Гринель

Витебск

Плитка керамическая

130 р.

Плитка керамическая

Витебск

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Плитка керамическая 40/28 Очень красивая

50 р.

Плитка керамическая 40/28 Очень красивая

Витебск

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Кант обойный

Бесплатно

Кант обойный

Витебская, Полоцк

Фотообои KOMAR GERMANY

Договорная

Фотообои KOMAR GERMANY

Витебская, Другие города

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Сайдинг Ю-пласт

10.40 р.

Сайдинг Ю-пласт

Витебская, Орша

Старфикс

12 р.

Старфикс

Витебск

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Обои на флизелине 1шт.осталась

Договорная

Обои на флизелине 1шт.осталась

Витебская, Другие города

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Фотообои KOMAR GERMANY

Договорная

Фотообои KOMAR GERMANY

Витебская, Другие города

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Сайдинг Ю-Пласт корабельный брус

9.70 р.

Сайдинг Ю-Пласт корабельный брус

Витебск

Доставка
Рассрочка
Софиты Docke

13.80 р.

Софиты Docke

Витебская, Орша

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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