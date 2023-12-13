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Сад и огородБани, хозблоки, санузлы

Бани в Витебской области

Баня-Квадро 2,25 м х 2,5 м (акция)

5 800 р.

Баня-Квадро 2,25 м х 2,5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка 2,25 м х 5,7м (акция)

9 900 р.

Баня-бочка 2,25 м х 5,7м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка 2,25 м х 5 м (акция)

8 500 р.

Баня-бочка 2,25 м х 5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Сруб 3*4

3 800 р.

Сруб 3*4

Витебск

Сруб 6*4+2

5 500 р.

Сруб 6*4+2

Витебск

Сруб 3*6

5 500 р.

Сруб 3*6

Витебск

Сруб 6*4

5 500 р.

Сруб 6*4

Витебск

Баня 4:230

6 900 р.

Баня 4:230

Витебск

Баня-бочка 2,25 м х 4,5 м (акция)

7 800 р.

Баня-бочка 2,25 м х 4,5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка 2,25 м х 4 м (акция)

7 200 р.

Баня-бочка 2,25 м х 4 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня

4 700 р.

Баня

Витебская, Новополоцк

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Баня-бочка 2,25 м х 3 м (акция)

5 900 р.

Баня-бочка 2,25 м х 3 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Сруб

3 600 р.

Сруб

Витебск

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Баня-Квадро 2,25 м х 3 м (акция)

6 500 р.

Баня-Квадро 2,25 м х 3 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня под ключ 2,35м х6м (АКЦИЯ)

12 500 р.

Баня под ключ 2,35м х6м (АКЦИЯ)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка 2м х 2 м (Супер АКЦИЯ)

3 800 р.

Баня-бочка 2м х 2 м (Супер АКЦИЯ)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
БАНЯ из Бруса 2,35 м х 4м (акция)

10 900 р.

БАНЯ из Бруса 2,35 м х 4м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка 2,25 м х 3,5 м (акция)

6 500 р.

Баня-бочка 2,25 м х 3,5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Котёл (печь) для бани .

750 р.

Котёл (печь) для бани .

Витебск

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Баня-бочка 2,25 м х 2,5 м (акция)

5 100 р.

Баня-бочка 2,25 м х 2,5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня

2 500 р.

Баня

Витебск

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БАНЯ из Бруса 2,35м х 5м (акция)

11 500 р.

БАНЯ из Бруса 2,35м х 5м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-Квадро 2,25 м х 5,7 м (акция)

10 900 р.

Баня-Квадро 2,25 м х 5,7 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-Квадро 2,25 м х 5 м (акция)

9 200 р.

Баня-Квадро 2,25 м х 5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-Квадро 2,25 м х 4,5 м (акция)

8 600 р.

Баня-Квадро 2,25 м х 4,5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бак для душа 200 л

260 р.

Бак для душа 200 л

Витебская, Городок

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Баня-Квадро 2,25 м х 4 м (акция)

8 000 р.

Баня-Квадро 2,25 м х 4 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Веники для бани

7 р.

Веники для бани

Витебская, Полоцк

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-Квадро 2,25 м х 3,5 м (акция)

7 200 р.

Баня-Квадро 2,25 м х 3,5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня модуль 2.2*4.2-под ключ

7 500 р.

Баня модуль 2.2*4.2-под ключ

Витебск

Электрическая каменка для саун

800 р.

Электрическая каменка для саун

Витебская, Полоцк

8 000 р.

Продам

Витебская, Полоцк

СРУБ 3*3+3м ВЫПУСК.

2 800 р.

СРУБ 3*3+3м ВЫПУСК.

Витебская, Полоцк

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Продам баню

Договорная

Продам баню

Витебск

БАНЯ КВАДРО 6 метров. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом. Быстрое изготовление.

9 740 р.

БАНЯ КВАДРО 6 метров. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом. Быстрое изготовление.

Витебск

Доставка
Рассрочка
БАНЯ БОЧКА 3 метра готовая под ключ. С печью, баком, камнями, дымоходом. Дешевая доставка.

5 790 р.

БАНЯ БОЧКА 3 метра готовая под ключ. С печью, баком, камнями, дымоходом. Дешевая доставка.

Витебск

Доставка
Рассрочка
БАНИ БОЧКИ и КВАДРО в рассрочку до 60 месяцев. Есть кредит. Оформление по телефону за 5 мин.

Договорная

БАНИ БОЧКИ и КВАДРО в рассрочку до 60 месяцев. Есть кредит. Оформление по телефону за 5 мин.

Витебск

Доставка
Рассрочка
БАНЯ КВАДРО 4 метра. ПОД КЛЮЧ. Готовые и под заказ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

7 290 р.

БАНЯ КВАДРО 4 метра. ПОД КЛЮЧ. Готовые и под заказ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Витебск

Доставка
Рассрочка
БАНИ КВАДРО самые низкие цены. Рассрочка без % - Кредит до 60 месяцев. Подарки каждому

Договорная

БАНИ КВАДРО самые низкие цены. Рассрочка без % - Кредит до 60 месяцев. Подарки каждому

Витебск

Доставка
Рассрочка
БАНЯ КВАДРО 5 метров готовые и под заказ. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

8 990 р.

БАНЯ КВАДРО 5 метров готовые и под заказ. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Витебск

Доставка
Рассрочка
ГОТОВЫЕ БАНИ БОЧКИ с Доставкой. ПОД КЛЮЧ. Полный комплект с печным узлом, баком и камнями

Договорная

ГОТОВЫЕ БАНИ БОЧКИ с Доставкой. ПОД КЛЮЧ. Полный комплект с печным узлом, баком и камнями

Витебск

Доставка
Рассрочка
БАНЯ КВАДРО 3 метра готовая под ключ. С печью, баком, камнями, дымоходом. Дешевая доставка.

6 290 р.

БАНЯ КВАДРО 3 метра готовая под ключ. С печью, баком, камнями, дымоходом. Дешевая доставка.

Витебск

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Овал РАСПРОДАЖА

5 523 р.

Баня Овал РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

3 200 р.

Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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