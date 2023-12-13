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Сад и огород

Бани, хозблоки, постройки в Витебской области

Веник береза

3.50 р.

Веник береза

Витебская, Орша

Дверь в баню

350 р.

Дверь в баню

Витебск

Лавки в баню

100 р.

Лавки в баню

Витебск

Баня-Квадро 2,25 м х 2,5 м (акция)

5 800 р.

Баня-Квадро 2,25 м х 2,5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка 2,25 м х 5,7м (акция)

9 900 р.

Баня-бочка 2,25 м х 5,7м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка 2,25 м х 5 м (акция)

8 500 р.

Баня-бочка 2,25 м х 5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бытовка

Договорная

Бытовка

Витебская, Орша

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Столешницы одним лотом

70 р.

Столешницы одним лотом

Витебск

Печь для бани разборная, бак для воды сьемный

500 р.

Печь для бани разборная, бак для воды сьемный

Витебская, Шумилино

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Сруб 3*4

3 800 р.

Сруб 3*4

Витебск

Сруб 6*4+2

5 500 р.

Сруб 6*4+2

Витебск

Сруб 3*6

5 500 р.

Сруб 3*6

Витебск

Сруб 6*4

5 500 р.

Сруб 6*4

Витебск

Хозблок,сарай для дачи

3 000 р.

Хозблок,сарай для дачи

Витебск

Баня 4:230

6 900 р.

Баня 4:230

Витебск

Веник берёзовый

Договорная

Веник берёзовый

Витебская, Орша

Баня-бочка 2,25 м х 4,5 м (акция)

7 800 р.

Баня-бочка 2,25 м х 4,5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка 2,25 м х 4 м (акция)

7 200 р.

Баня-бочка 2,25 м х 4 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня

4 700 р.

Баня

Витебская, Новополоцк

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Баня-бочка 2,25 м х 3 м (акция)

5 900 р.

Баня-бочка 2,25 м х 3 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Сруб

3 600 р.

Сруб

Витебск

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Туалет уличный

600 р.

Туалет уличный

Витебская, Орша

Вывеска из дерева для бани

75 р.

Вывеска из дерева для бани

Витебская, Городок

Туалет дачный

Договорная

Туалет дачный

Витебск

Баня-Квадро 2,25 м х 3 м (акция)

6 500 р.

Баня-Квадро 2,25 м х 3 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня под ключ 2,35м х6м (АКЦИЯ)

12 500 р.

Баня под ключ 2,35м х6м (АКЦИЯ)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка 2м х 2 м (Супер АКЦИЯ)

3 800 р.

Баня-бочка 2м х 2 м (Супер АКЦИЯ)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Печка в баню

1 500 р.

Печка в баню

Витебская, Бешенковичи

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БАНЯ из Бруса 2,35 м х 4м (акция)

10 900 р.

БАНЯ из Бруса 2,35 м х 4м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-бочка 2,25 м х 3,5 м (акция)

6 500 р.

Баня-бочка 2,25 м х 3,5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Котёл (печь) для бани .

750 р.

Котёл (печь) для бани .

Витебск

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Печь для бани

Договорная

Печь для бани

Витебск

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Баня-бочка 2,25 м х 2,5 м (акция)

5 100 р.

Баня-бочка 2,25 м х 2,5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня

2 500 р.

Баня

Витебск

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БАНЯ из Бруса 2,35м х 5м (акция)

11 500 р.

БАНЯ из Бруса 2,35м х 5м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Туалет деревянный

450 р.

Туалет деревянный

Витебск

Доставка по Беларуси
Баня-Квадро 2,25 м х 5,7 м (акция)

10 900 р.

Баня-Квадро 2,25 м х 5,7 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Домик для колодца

Договорная

Домик для колодца

Витебск

Веники для бани Дуб

5 р.

Веники для бани Дуб

Витебск

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Крышка, заглушка для трубы в печь, тушилка Латунь

12 р.

Крышка, заглушка для трубы в печь, тушилка Латунь

Витебск

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Баня-Квадро 2,25 м х 5 м (акция)

9 200 р.

Баня-Квадро 2,25 м х 5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-Квадро 2,25 м х 4,5 м (акция)

8 600 р.

Баня-Квадро 2,25 м х 4,5 м (акция)

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Биотуалет с жидкостями.

350 р.

Биотуалет с жидкостями.

Витебская, Новополоцк

Товары с доставкой от магазинов

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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