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Услуги в Вилейке

Электрик

Договорная

Электрик

Минская, Вилейка

Копаем колодцы по Беларуси

170 р.

Копаем колодцы по Беларуси

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Памятники из гранита. Установка памятников

1 010 р.

Памятники из гранита. Установка памятников

Минская, Вилейка

СТО, ШИНОМОНТАЖ ГРУЗОВОЙ И ЛЕГКОВОЙ

50 р.

СТО, ШИНОМОНТАЖ ГРУЗОВОЙ И ЛЕГКОВОЙ

Минская, Вилейка

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Грузоперевозки. Вилейка. РБ и РФ

Договорная

Грузоперевозки. Вилейка. РБ и РФ

Минская, Вилейка

Договорная

Сборка мебели

Минская, Вилейка

Стяжка пола Вилейка Полусухая стяжка пола.

Договорная

Стяжка пола Вилейка Полусухая стяжка пола.

Минская, Вилейка

Стяжка пола полусухая в Вилейке

7 р.

Стяжка пола полусухая в Вилейке

Минская, Вилейка

Натяжные потолки любой сложности. Внутренняя рассрочка

Договорная

Натяжные потолки любой сложности. Внутренняя рассрочка

Минская, Вилейка

Натяжной потолок

Договорная

Натяжной потолок

Минская, Вилейка

штукатурка механизированным способом

Договорная

штукатурка механизированным способом

Минская, Вилейка

Инфографика для WB/Ozon

10 р.

Инфографика для WB/Ozon

Минская, Вилейка

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Стяжка пола в Вилейке. Полусухая механизированная.

Договорная

Стяжка пола в Вилейке. Полусухая механизированная.

Минская, Вилейка

Натяжной потолок c лампой Lumfer в Вилейке

25 р.

Натяжной потолок c лампой Lumfer в Вилейке

Минская, Вилейка

Рассрочка
Натяжной потолок в Вилейке

20 р.

Натяжной потолок в Вилейке

Минская, Вилейка

Рассрочка
Двухуровневый натяжной потолок в Вилейке

23 р.

Двухуровневый натяжной потолок в Вилейке

Минская, Вилейка

Рассрочка
Строительство фундамента под ключ. Кредит.

Договорная

Строительство фундамента под ключ. Кредит.

Минская, Вилейка

Реставрация старых деревянных зданий любой сложно

55 р.

Реставрация старых деревянных зданий любой сложно

Минская, Вилейка

Кровельные работы

17 р.

Кровельные работы

Минская, Вилейка

Маникюр, педикюр

Договорная

Маникюр, педикюр

Минская, Вилейка

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Монтаж сайдинга под ключ в кредит

Договорная

Монтаж сайдинга под ключ в кредит

Минская, Вилейка

Кровля по ключ. Кредит.

Договорная

Кровля по ключ. Кредит.

Минская, Вилейка

Строительство домов и коттеджей.

80 р.

Строительство домов и коттеджей.

Минская, Вилейка

Рассрочка
Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Вилейка

Договорная

Химчистка ковров, подушек ,мягкой мебели Вилейка

Минская, Вилейка

Договорная

электромонтаж

Минская, Вилейка

Проект дома. Архитектурный проект.Смета

Договорная

Проект дома. Архитектурный проект.Смета

Минская, Вилейка

Расчистка снега

Договорная

Расчистка снега

Минская, Вилейка

Кровельные работы

Договорная

Кровельные работы

Минская, Вилейка

Фундамент. Бетонные работы

Договорная

Фундамент. Бетонные работы

Минская, Вилейка

Обновим вашу дачу, дом

Договорная

Обновим вашу дачу, дом

Минская, Вилейка

Строительство домов от проекта до объекта

Договорная

Строительство домов от проекта до объекта

Минская, Вилейка

Договорная

Перевозка сельхоз животных

Минская, Вилейка

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Минская, Вилейка

Аренда миниэкскаватора

Договорная

Аренда миниэкскаватора

Минская, Вилейка

штукатурка механизированным способом

Договорная

штукатурка механизированным способом

Минская, Вилейка

Обшивка вагонкой

30 р.

Обшивка вагонкой

Минская, Вилейка

Установка Windows 10

5 р.

Установка Windows 10

Минская, Вилейка

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Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Рассрочка 0%

Договорная

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Рассрочка 0%

Минская, Вилейка

Дед Мороз в Вилейке

Договорная

Дед Мороз в Вилейке

Минская, Вилейка

Бурение скважин Вилейка. Абиссинская скважина.

Договорная

Бурение скважин Вилейка. Абиссинская скважина.

Минская, Вилейка

Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

25 р.

Вкусная еда с ДОСТАВКОЙ, БАНКЕТЫ и др

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ

20 р.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ

Минская, Вилейка

Услуга с выездом в регионы
Прокат Новогодних костюмов. Вилейка.

15 р.

Прокат Новогодних костюмов. Вилейка.

Минская, Вилейка

Услуги из других регионов

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Договорная

Бурение скважин для водоснабжения''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Перевозка бытовой техники ,грузчики

Договорная

Перевозка бытовой техники ,грузчики

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

10 р.

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

10 р.

Ремонт Компьютеров Ремонт Ноутбуков Выезд Гарантия

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

15 р.

Ремонт кофемашин. Чистка и обслуживание кофемашин

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора с грузчиками и без

Договорная

Вывоз мусора с грузчиками и без

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
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